Повышение тарифов на электроэнергию уже с апреля: Сколько заплатят украинцы?

Фото из открытых источников

Как стало известно 112.ua, власти готовят очередное повышение цен на электроэнергию для населения. Это может произойти уже с 1 апреля. Обсуждается несколько вариантов: в частности, повышение всем одновременно цены на 30-40% от нынешнего уровня 1,68 грн/кВт или же разделение населения на бедных и богатых. Последние в таком случае будут платить 3,5-4,2 грн за кВт, субсидируя сохранение цены на нынешнем уровне для бедных.

Ничего не предпринимать власти не могут: после ликвидации в декабре нормы о льготных 90 коп. за потребление менее 100 кВт дефицит средств на покрытие специальной цены для населения PSO уменьшился до 13,5 млрд грн, но и эти средства брать неоткуда: бюджет не выдерживает, "Укрэнерго" может обанкротиться, а "Энергоатом", который и без того тянет основную нагрузку PSO, не сможет даже покупать топливо для реакторов.

Как сообщалось, платежка на электроэнергию могла вырасти в 2,5 раза уже с 1 января 2021 года, но тогда повышать тарифы одновременно всем бытовым потребителям правительство не решилось. Утвердили только полумеры: отменили льготный тариф 90 коп. при потреблении до 100 кВт в месяц, по которому платило около 40% населения, и продлили до 1 апреля действие фиксированной цены 1,68 грн за кВт.

Новости по теме: Платежки ЖКХ уменьшатся на 500-700 грн: Депутаты и Кабмин договорились о новой цене на газ?

Нынче правительство вновь активно обсуждает вопрос дальнейшего повышения цен на электроэнергию для населения, рассказал близкий к Кабмину источник. По его словам, есть понимание, что цену для населения повышать необходимо, но нет единого мнения, как именно это сделать. Обсуждается несколько вариантов: в частности, повысить цены всем без исключения (рост в этом случае составит 30-40%) или же повысить цену только богатым, сохранив ее для бедных на нынешнем уровне – 1,68 грн за кВт.

В первом случае платежка стандартной киевской квартиры в многоэтажке с электроплитой, бойлером и компьютером, работающим практически 24/7, и потребляющей чуть более 200 кВт вырастет примерно на 100-150 грн. Во втором случае категория населения, которая будет отнесена к богатым, будет платить рыночную цену около 3,5 грн/кВт в густонаселенных районах, в частности в Киеве, и 4,2-4,5 грн/кВт - в отдаленных селах, например, в горной местности в Закарпатье, где доставка обходится дороже, а у тех, кому повезет в эту категорию не попасть, платежка останется на прежнем уровне.

Новости по теме: Повышение цен на газ: Почему растет стоимость энергоресурса

Реализация второго варианта несет значительно больше сложностей: нет никаких законодательных норм, которые бы позволили делить людей на бедных или богатых. Как вариант, рассматривается возможность делать это за счет норм потребления. Мол, не могут бедные потреблять более 300 кВт в месяц: для этого площадь дома и уровень его оснащенности бытовой техникой должны быть соответствующими. С другой стороны, по-настоящему богатые люди, в отличие от бедных, оснащают свои дома дорогой бытовой техникой со сниженным энергопотреблением и поэтому такой принцип деления также не может гарантировать абсолютно справедливого подхода.

Помимо прочего, в Украине на законодательном уровне нужно ввести понятие "уязвимые потребители", то есть такие, которых государство должно поддержать дотациями, субсидиями, специальными условиями. Из-за того, что категория не определена, непросто было решить и проблему повышения цен на газ: вместо того, чтобы только поддержать уязвимых потребителей, правительство было вынуждено ограничить цену на уровне 6,99 грн/куб. м для всех, перебросив основную нагрузку на частных поставщиков.

Проблема даже не в том, что понятие "уязвимые потребители" нужно закрепить на законодательном уровне, а в установлении критериев, которым они должны соответствовать, рассказал источник. По его словам, и. о. министра энергетики Юрий Витренко считает, что необходимо внедрить европейскую практику: подходить к определению "уязвимые потребители" не только с позиции уровня материальных доходов, а и обстоятельств, в которых находится человек (например, живет на территории, где услуги предоставляются монополистом и нет возможности уйти к другой компании). Рассматривается принцип заявителей: чтобы быть признанными уязвимыми, потребители должны будут обратиться в соответствующие органы с заявлением, а те, в свою очередь, будут решать, соответствует ли потребитель необходимым критериям.

Разумеется, в украинских реалиях такой подход может привести к череде громких скандалов: на уязвимых заявится, скорее всего, более половины всех потребителей, если не все. При этом с нынешним уровнем коррупции и непрозрачности доходов уязвимыми вполне могут признать даже миллионеров.

Ничего не делать и оставить все как есть тоже нельзя. Для покрытия специальной цены PSO, зафиксированной на уровне 1,68 грн/кВт, необходимо 54,1 млрд грн в 2021 году (до ликвидации льготной оплаты за первые 100 кВт эта сумма была еще выше и достигала 70 млрд грн). Не стоит забывать, что еще 34 млрд грн необходимо в текущем году, чтобы закрыть обязательства перед зеленой генерацией ("зеленый тариф"). 38 млрд грн из необходимых для покрытия PSO для населения должен генерировать "Энергоатом", 2,6 млрд грн – "Укргидроэнерго". Нагрузка за PSO для "зеленых" полностью лежит на "Укрэнерго" (22,6 млрд грн) и бюджете (11,4 млрд грн).

Дефицит средств на покрытие PSO для населения в 2021 году составляет 13,5 млрд грн. Источников для покрытия этой огромной суммы просто нет: бюджет дополнительной нагрузки не выдержит. Если увеличить нагрузку на "Энергоатом", который отпускает в рамках PSO электроэнергию по 15 коп./кВт, он не будет иметь даже средств на покупку топлива для реакторов, рассказал источник 112.ua. Если же возложить эту нагрузку на "Укрэнерго", которое и без того в прошлом году ушло в убытки из-за необходимости участвовать в схеме дотирования "зеленого тарифа" (превышает рыночный), компания может стать банкротом. В этом случае счета госкомпании могут быть оштрафованы. В результате расчеты в сегментах рынков электроэнергии – балансирующего и вспомогательного, на которых "Укрэнерго" является оператором, – также остановятся, что приведет к коллапсу в промышленности. О ремонтах магистральных линий электропередачи и строительстве новой инфраструктуры можно будет вообще забыть.

Если бы ситуация не была настолько критичной, власти не пошли бы на повышение цен на электроэнергию для населения. Но уже в декабре ситуация была "пан или пропал", сказал источник 112.ua. Нынче полумерами отделаться не удастся.

Следует признать, что повышение цен на электроэнергию в нынешней экономической ситуации может не спасти ситуацию. Люди могут просто не платить. В этом случае дефицит средств никуда не денется, но причиной его будет кризис неплатежей. К тому же, правительству придется значительно увеличивать статьи бюджетных затрат на субсидии, в том числе и для категории населения, которая использует электроотопление. В нынешнем году они впервые стали получателями монетизированных субсидий (на эти цели правительство предусмотрело 1,4 млрд грн). В целом на субсидии в 2021 году предусмотрено 36,6 млрд грн. Если с апреля власти решатся на дальнейшее повышение цен на электроэнергию, эта сумма значительно возрастет.

Елена Голубева

Оригинал на сайте 112.ua.