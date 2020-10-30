Повышение цен на газ: Почему растет стоимость энергоресурса

Цена на газ в Украине может вырасти Фото из открытых источников

Эксперты призывают украинцев готовиться к рынку газа, когда цена на энергоресурс для населения будет на 15-20% выше, чем для промышленности.

Об этом пишет Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

В ближайшие месяцы население ждет "пренеприятнейшее известие". Нет, к нам не едет "ревизор" из МВФ с очередным требованием по проведению "социального стриптиза". Нынешняя власть научилась раздевать простой люд и без указаний МВФ или "друга Джо". И в этом ее "концептуальное" отличие от "папередников", которым для осуществления столь деликатной миссии требовался "ярлык" из-за океана.

В развитых странах западной демократии есть такое понятие, как "глубинное государство", которое является своеобразным предохранителем "от дурака" во власти. Если таковой появится, система автоматически включит механизм институциональных сдерживаний и противовесов. Более того, эта система активируется даже в случае появления не "дурака", а просто человека, желающего реализовать новую, не "мейнстримную" модель развития страны. Как это произошло с Трампом, значительная часть начинаний которого была попросту заблокирована на различных уровнях управления страной. В Украине в последнее время тоже возникло "глубинное государство".

Только оно является предохранителем от появления "умного и честного" лидера страны, а также того президента, который захочет запустить эффективную модель развития экономики. В случае наличия оного "глубинное государство" в виде НБУ, "Нафтогаза", наблюдательных советов госкомпаний, высшего чиновничества попросту заблокирует все эти начинания. Что мы и наблюдаем на примере Зеленского, когда поменялись политики, но не изменилась политика. Хотя, если быть точными, нужно отметить, что и политики особо не изменились: на манеже – все те же и с теми же космическими зарплатами на фоне все большего обнищания населения.

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Зачастую это "глубинное государство" формируется за счет персонажей, которые на прошлогодних выборах с удовольствием вытирали о Зеленского свои Berluti. Незлобивость и незлопамятность президента можно было бы только приветствовать, если бы он подвизался иноком в скиту где-нибудь в глухом лесу, но в контексте его статуса подобное "пригревание змей на груди" приводит к тому, что государственная экономическая и социальная политика становится еще более "токсичной" и лицемерной. Ведь нет уже даже того фарисейства и лицемерия прошлой власти, которые действовали (и действуют) на 10-15% населения.

"Токсичность" этого "глубинного антигосударства" особенно проявляется в политике "Нафтогаза", который таки перевел население в режим рыночной "заправочной станции", на сей раз в контексте цены на природный газ. Режим социального ценообразования в виде ПСО практически демонтирован. Цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго определяется исходя из формульного расчета "газовый хаб (TTF)+". Это своеобразный аналог формулы, по которой рассчитывалась стоимость угля для тепловой генерации "Роттердам+". Доблестное НАБУ не успело еще разобраться с последним, как у нас теперь новая "схема" в виде "Амстердам+". Задел по работе для НАБУ в дальнейшем.

На практике это означает, что ценовые качели по газу для населения в ближайшее время будут почти идентичны режиму "бензоколонки", когда, приезжая на АЗС, ты не знаешь, сколько будет стоить "полный бак". Но машину можно в крайнем случае поставить в гараж или сократить поездки до самых необходимых. Но квартиру или дом зимой в "гараж" не поставишь. Более того, если у тебя нет автономной системы теплообеспечения или горизонтальной разводки теплоносителя в квартире, никто не позволит тебе отказаться от сверхдорогой услуги.

По сути – это взять целую страну в "заложники тарифов". Если с самим природным газом еще как-то можно минимизировать свои риски, то с производной от газа услугой – теплообеспечением – никакой минимизации риска не выйдет. Тебя заставят купить сверхдорогую услугу, сформированную на базе несправедливого тарифа, и если ты ее не оплатишь – заблокируют выезд за границу и начнут процедуру взыскания долга, вплоть до лишения права собственности на жилье.

Алексей Кущ