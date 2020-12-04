Потери в войне в Нагорном Карабахе: О чем говорит статистика?

На геополитической "шахматной доске" Украина такая же "малая страна", как и Азербайджан или Армения, и поэтому в любой момент в стране может произойти "разморозка" конфликта facebook.nkrmil

Минобороны Азербайджана обнародовало данные о числе погибших и раненых военных в ходе нагорнокарабахского конфликта. Сообщается о 2 тысячах 886 погибших, более 100 пропавших без вести и 1 тысяче 245 раненых. О чем это говорит?

Об этом пишет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Азербайджан опубликовал потери в войне в Карабахе - и что из этого следует?

2886 убитых, более 100 пропавших без вести. 1245 раненых продолжают лечение в госпиталях, заявило министерство обороны Азербайджана 3 декабря.

Армения 2 декабря опубликовала цифру в 2718 убитых - но не опубликовала цифру пропавших без вести, то есть армянские цифры далеко не окончательные. Ввиду оставления многих позиций армянские потери пропавшими без вести должны после идентификации увеличить число погибших.

Число потерь за 44 дня сражения намного превосходит интенсивность потерь в войне на Донбассе и в первой карабахской войне.

Обе стороны теряли каждый день войны до 100 убитых! Причем очевидно, что в некоторые дни войны потери были гораздо выше средних показателей.

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Какие первые выводы мы можем сделать по действиям азербайджанской армии из цифры опубликованных потерь?

1. Система наблюдательных пунктов армянской армии и организация боевой подготовки армянской артиллерии оказались на высоком уровне. Армяне вели корректируемый огонь по заранее пристрелянным целям и координатам. Хотя армянская артиллерия понесла огромные потери и многие части были практически уничтожены, артиллеристы оказались способны выполнять задачи даже при отсутствии прикрытия ПВО и огромных потерях.

Вывод: армяне действовали эффективно и одержали бы успех, если бы противник действовали по ранее принятой тактике.

2. Азербайджанцы не смогли обеспечить полное господство в воздухе по всему всему фронту и полностью подавить все огневые средства противника, хотя имели превосходство в сенсорах, средствах электронной разведки, дронах. Они выявляли огневые средства достаточно медленно и не могли быстро давить хорошо укрытые армянские батареи контрбатарейным огнем, не могли укрыться на ровной местности от огня артиллерии. Поэтому почти все потери армянской артиллерии на видео - работа дронов, которые применялись осторожно ввиду наличия ПВО, и не могли быстро выбить все армянские огневые средства.

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Вывод: дроны обеспечили решающее превосходство, но дроны не всесильны и не могут сами выиграть войну.

3. Азербайджан применил эффективную тактику самостоятельных действий пехоты, просачивание пехотных подразделений вглубь обороны противника на большую глубину. Тактика современная, неожиданная для противника в таком масштабе, она обеспечила успех. Однако уровень боевой подготовки многих пехотных подразделений для такой тактики оказался невысоким, что привело к большим потерям, в том числе пропавшими без вести. Тем не менее, даже такой различный уровень подготовки пехоты позволил решить азербайджанцам главную задачу - прорыв армянской обороны и сковывание противника на широком фронте. Это говорит о том, что недостатки подготовки войск азербайджанское командование компенсировало с помощью мотивации личного состава и целеустремленного оперативного руководства. Несмотря на большие потери обе армии сохраняли высокую мотивацию и боевой дух, пехота до последнего дня вела контактные бои.

Вывод: Мотивированная пехота даже под ударами с воздуха и даже при больших потерях способна оказывать сопротивление. Победу Азербайджана обеспечило комплексное применение всех родов войск, но оборону сокрушили эффективные действия пехоты.

4. Количество погибших ниже количества раненых в 2,5 раза. Видимо, в статистике дали только тяжелораненых, в любом случае возникают вопросы к качеству медицинского обеспечения, проблемам обеспечения средствами спасения и низкому уровню тактической медицины у азербайджанцев. Обычно потери раненых в разы превышают число погибших. Проблемы спасения раненых у армян, очевидно, были ещё более острыми.

Вывод: тактическая медицина - это ключевая составная часть боевых действий, без комплексной отработки такмеда на всех уровнях потери будут высокими.

5. При прорыве обороны азербайджанцы понесли потери в результате огня армянской артиллерии, а при наступлении после прорыва потери связаны с быстрым продвижением пехотных подразделений, которые часто вступали в контактные бои с армянскими частями прикрытия. Потери азербайджанцев сопоставимы с потерями занимавших стационарную оборону армян. В горных условиях и учитывая ожесточенное сопротивление такой результат, конечно, оправдывает победа.

Вывод: наступление на подготовленную оборону и неподавленные огневые средства может нанести наступающим в разы большие потери, однако современная тактика и технологическое преимущество соотношение потерь может радикально сократить.

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6. Армения хорошо подготовилась к позиционной обороне. Однако Азербайджан гораздо лучше подготовился к маневренной войне и постепенно нейтрализовал превосходство армянской артиллерии с помощью дронов. После прорыва стационарных позиций армянская армия не имела сил для организации контрудара и прикрытия войск мобильными средствами ПВО. Азербайджан добился превосходства на избранном направлении. Если бы не превосходство в дронах и сенсорах, преимущество просто в обычных средствах вооружений не позволило бы добиться такой победы. Однако Азербайджан нашёл свою стратегию достижения превосходства, и это принесло успех.

Вывод: Армия, подготовленная только для позиционной войны, будет всегда проигрывать армии, которая готовится к маневренным боевым действиям, готова атаковать и контратаковать. Технологическое превосходство в определенных видах вооружений не может позволить наземным силам избежать контактных боев, однако уравнивает потери противников.

7. Цена победы в сражении с очень сильным противником оказалась высокой. Но военный потенциал и уровень организации Азербайджана оказались значительно выше. Нет, не только само по себе материальное превосходство решает. Победу одержал тот, кто лучше понимал пути достижения победы, лучше подготовился к различным сценариям войны и реализовал лучшую тактику. Армения и Азербайджан провели военную реформу по результатам войны 2016-го года. Армения включила свою систему ПВО в состав ВС РФ и договора ОДКБ, и закупила новейшие российские истребители Су-30СМ, которые стали самой большой статьей расходов.

Однако эти самолеты не сделали ни одного боевого вылета, а система ПВО оказалась малоэффективной. Ресурсов на другие, более полезные в реальной войне системы вооружений не хватило. В то время как реформа Азербайджана и закупки вооружений сработали на поле боя, хотя ресурсов решить многие другие проблемы у них не было.

Вывод: война выигрывается до начала сражения, и в основе успеха - реалистичное оборонное планирование.

Юрий Бутусов