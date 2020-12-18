Потемкин: Системность и приоритеты Медведчука – залог его популярности и влиятельности

Согласно рейтингу “Вестей”, Виктор Медведчук оказался самым влиятельным украинцем после Рината Ахметова, Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Таким образом, среди политиков лидер ОПЗЖ оказался вторым после президента. В сравнении с прошлогодним рейтингом, Медведчук только усилил свое влияние: его персона оказалась на три пункта выше.

Учитывая, что несколько месяцев назад в аналогичном рейтинге “Нового времени” он занял ту же позицию, мы имеем дело не с личными симпатиями журналистов. “Система” в формировании таких рейтингов СМИ с совершенно разной направленностью указывает на справедливость подобных выводов.

Всякие национал-радикалы называли Медведчука одним из самых одиозных украинских политиков и пророчили ему падение рейтинга, но все эти прогнозы не сбылись. Медведчук, находясь в оппозиции, решает главные проблемы украинцев. А это на сегодня – война и коронавирус.

Можно относиться к Медведчуку как угодно, но нельзя умалять его достижений. Фактически, при полном отсутствии желания украинской власти настроить диалог с Россией, у нашей восточной соседки нет вариантов, с какой политической силой строить отношения. Диалог установлен только с "Оппозиционной платформой - За жизнь" и лично с Медведчуком, и это вряд ли изменится. Сам бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в одном из интервью признался: он убежден, что Путин и Медведчук понимают друг друга с полуслова, и украинский политик мог бы убедить российского президента "сделать шаг назад".

Мощная позиция Медведчука в отношениях с Россией не меняется годами. Стабильность играет ему на руку на фоне политического хаоса в стране. Надежность добавляет ему веса на международной арене.

Какими бы ни были антипатии к Медведчуку на Западе, с его выводами соглашается все большее количество влиятельных международных организаций и экспертов. В частности, если вспомнить скандал с Конституционным судом, Венецианская комиссия признавала правоту Медведчука в незаконности инициативы "О восстановлении доверия к КС".

Что же касается борьбы с коронавирусом, помимо систематической помощи больницам за собственные средства, Медведчук договорился по поставкам в Украину российской вакцины. Политические вопросы здесь уходят на второй план, ведь это, без преувеличения, вопрос жизни и смерти. Именно после встречи с Медведчуком в Фонде прямых инвестиций РФ подтвердили готовность не просто поставить препарат, но и производить его на мощностях харьковской фармацевтической компании.

Вместо того, чтобы объединить усилия для решения главных проблем страны, в адрес Медведчука со стороны власти звучат угрозы ответственностью за такие переговоры перед законом.

Что касается влияния внутри страны, то рейтинг политика и партии ОПЗЖ все так же крепок и растет. Позиции Медведчука о том, что в экономике Украине необходимо рассчитывать на собственные ресурсы и придерживаться своего курса, импонирует все большему количеству людей. На местных выборах его партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выиграла в шести областях. Особенно показательна победа в родном для президента Кривом Роге.

Влияние растет еще и по той причине, что шансы проведения досрочных парламентских выборов увеличиваются. По данным опроса КМИС, если бы выборы происходили сейчас, за ОПЗЖ проголосовали бы 22,2%.

Пора признать тот факт, что значимость Медведчука растет, как на дрожжах и в Украине, и за ее пределами. Нравится это кому-то или нет.

Александр Потемкин