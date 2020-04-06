После отмены карантинных мероприятий чуда не произойдет: Как пережить кризис?

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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала триггером ожидаемого мирового кризиса и запустила "механизмы", которые абсолютно меняют ее глубину и масштабы. Мир, а следовательно и Украина, уже оказался "в объятиях" жесточайшего за последние столетия кризиса.

Об этом пишет Юрий Костоглодов на своей странице в Facebook.

Я - "кризис-долгожитель" и застал все кризисы, которые имели место быть еще со времен нашего социалистического прошлого, да! при социализме тоже были кризисы. Первые осознанные кризисные впечатления пришлись на "табачный кризис" конца 80-х.

Как-то летним днем я возвращался домой и решил купить пару пачек "Космоса". Но десяток магазинов, в которых можно было купить сигареты, "показали" мне пустые прилавки. В конце концов выяснилось, что вводится карточная система и ничего, в том числе и сигарет, не будет в продаже. Но есть выход - надо зайти на рынок, и там стоит пара человек, держа в руках нераспечатанную пачку сигарет. Я пошел на рынок и увидел десятка полтора молчаливо стоящих людей, демонстрирующих кто-то "Космос", кто-то "Родопи", кто-то "Опал". У меня отлегло от сердца, подошел и купил целых 5 пачек "Космоса" по рублю за штуку вместо 70 копеек. Те, кто курил или курит, поймут состояние, в котором я находился в течение этих нескольких часов поиска сигарет. Паника. Страх. Безысходность. Картинки одна другой мрачнее и, самое главное - полная неопределенность.

Почему я подробно обрисовал этот момент? Намного позже я сам понял, что в тот момент я воспроизвел типичное поведение человека, который попадает в кризисное состояние, и ключевым фактором здесь является неопределенность. Если человек, равно как и хозяйствующий субъект, не может предугадать, что будет завтра, он всяческими способами пытается взять под контроль как можно больше "вещей" и таким образом обезопасить себя. Как? Создать запас, резерв, остановить проект, "придержать" расчеты и увеличить кредиторку, перевести деньги в кеш и положить их "под матрас". Это не всегда рациональное поведение является не чем иным, как кризисным ожиданием, состоянием, когда полагаешь, что завтра будет хуже, чем сегодня.

По цепочке эти "кризисные ожидания" охватывают отрасли, страны, весь мир. Активы - распродаются и дешевеют, цены - снижаются, занятость - уменьшается. Правительства принимало меры - в экономику "вливались" дешевые деньги. Какая-то часть экономической системы "выдавливает" из себя то, что спровоцировало это паническое состояние, и мир возвращается к обычной жизни. При этом самые ощутимые последствия кризиса имели место в финансовом секторе, реальный же сектор, в основном, сокращался и после восстановления финансовых рынков начинал рост с новой силой. Кризис - нормальное состояние рыночной экономики, во время кризиса рынок "отторгает" те элементы системы, которые создают сложности для развития.

Так было до февраля 2020 года.

Пандемия COVID-19, став триггером ожидаемого мирового кризиса, запустила "механизмы", которые совершенно меняют и его глубину, и масштабы, и, самое главное, степень влияния на реальный сектор, который, как уже очевидно, ожидают деструктивные трансформации.

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Почему? К обычному набору "кризисных ожиданий" - угрозе потерять доходы, угрозе потерять работу, угрозе потерять сбережения, угрозе потерять активы - добавилась еще одна угроза, которая срабатывает на уровне инстинкта самосохранения, - угроза заболеть и умереть. В сочетании с принятыми в большинстве стран карантинными мерами это и запустило механизмы деструкции в экономической системе, при этом целые отрасли не "сжимаются", как обычно, через сокращение спроса, а сворачиваются почти полностью в связи с его отсутствием.

В чем проявляются и где наиболее заметны деструктивные факторы?

Наиболее сильно уже сейчас страдает индустрия туризма и отельного бизнеса.

В 2018 году весь объем мирового ВВП составлял около 86 трлн долл., из них на долю этого сегмента приходилось около 10% - 8,8 трлн долл., а количество занятых в отрасли составляет около 380 млн чел.

В 2019 году, по данным Всемирной туристической организации (UNWTO), было совершено 1,5 млрд международных туристических поездок. Из них основными туристическими центрами были:

• Франция (90,2 млн туристов);

• Испания (83,8 млн);

• США (78,7 млн);

• Китай (67,5 млн);

• Италия (64,6 млн);

• Турция (52,5 млн);

• Мексика (44,9 млн);

• Таиланд (39,7 млн);

• Германия (39,4 млн).

Пандемия уже сейчас охватила эти основные туристические центры, и вряд ли можно ожидать, что в этом году "сезон отпусков", если он будет, обеспечит весомый туристический поток.

По самым скромным и на сегодняшний день оптимистичным сценариям, убытки отрасли составят от 1,5 до 5 трлн долл.

От пандемии уже сейчас пострадала отрасль авиационных перевозок. Прогнозируемые потери составляют около 131 млрд долл. А учитывая, что почти 1/3 всех авиационных перевозок связана с туристическими потоками, потери могут быть существенно выше.

Деструктивный эффект, начавшийся в туристической отрасли, по "принципу домино" затрагивает смежные сегменты и целые кластеры. Туризм - это не только отели, а музеи, кафе, рестораны, зрелищные мероприятия, производство сувенирной продукции и т.д. Какова будет "глубина" деструкции в смежных сегментах, сейчас можно только предполагать, и зависит она, в первую очередь, от финансовых возможностей каждого государства.

Можно построить множество таких "цепочек" и проследить, как меняется спрос и уменьшаются потребности, но общим для всего мира является то, что кризис, вызванный пандемией, вносит коррективы в структуру человеческих потребностей.

Мы живем не на Марсе, и общие процессы не могут не затронуть Украину.

На следующий день после отмены карантинных мер чуда не произойдет. Мир, а следовательно и Украина, уже оказался "в объятиях" жесточайшего за последние столетия кризиса.

В зоне "риска", кроме отелей и туристического бизнеса, практически все отрасли, кроме разве что сельского хозяйства, переработки продуктов питания, фармацевтики.

Карантин, если не "вымыл", то "вымоет" все резервы бизнеса, за исключением, может быть, тех предприятий, которые имеют "длинные" контракты. Деформированный потребительский спрос на продукты длительного хранения, средства гигиены, медикаменты и т.п. через рост цен, который мы уже сейчас наблюдаем, перераспределит сбережения населения, и, что показательно очень неравномерно между ритейлом, фармацевтами и переработчиками продуктов питания.

Микробизнес и малый бизнес столкнется с тем, что спрос на их товары и услуги будет мизерным, средний и крупный бизнес, подсчитав убытки за счет выплат заработных плат, налогов и сборов за время карантина, столкнется с тем, что он будет лишен оборотных средств и изменением конъюнктуры.

Мы живем в бедной стране и рассчитывать на финансовую помощь государства - вряд ли приходится. Единственным средством, которое может вытащить экономику из пропасти, является максимальная фискальная либерализация. Если государство не может "залить" экономику деньгами, как это планируется в США, то оно должно максимально упростить жизнь бизнесу: вывести из "фискальной обоймы" всех самозанятых и поблагодарить их за то, что они берутся сами обеспечивать себя и свои семьи, минимизировать и упростить социальные начисления, провести налоговую амнистию за карантинный период и так далее. Альтернатива этому сценарию - уход бизнеса в тень и полная делегитимизация власти.

По какому пути мы пойдем, покажут ближайшие дни. Очень хочется верить, что 90-е не повторятся!

Юрий Костоглодов

