После карантина: Как будут выживать украинцы

Работник коммунальной службы в защитном костюме дезинфицирует дом во Львове EPA-EFE

Президент Зеленский уже записал себе в актив успехи в борьбе с коронавирусом. Он заявил, что карантин принес плоды, и смертность в стране снизилась. Не имея ни желания, ни инструментов для того, чтобы заставить работать медицину и всю околомедицинскую индустрию (в частности, оживить производство масок и санитайзеров) государство оказалось способным лишь к одному: запрещать все и всем. Запрещать бессмысленно, алогично, неконституционно. Карантинные мероприятия от Зе-команды не критиковал только ленивый, но речь даже не об этом.

Глава государства может приписать себе какие угодно заслуги. Он может считать себя спасителем нации, изобретателем единственного работающего метода борьбы с коронавирусом, карантинным гуру, ходячей вакциной и тому подобным. Все это годится для видеороликов, хотя и их время прошло. Но есть один камень, о который споткнется пиар-машина имени президента Зеленского. Этот камень – экономика. Если людям нечего будет есть, их сложно будет накормить баснями о великом и мудром гаранте, который все так замечательно организовал и воплотил.

Специалисты говорят, что карантин уже сейчас оказывает шоковое воздействие на экономику страны. Этот шок произошел вследствие резкого падения платежеспособности населения, сужения его потребностей до покупки только самых необходимых вещей, необходимости жестко экономить деньги, которые у многих просто заканчиваются.

Посчитано, что за один месяц карантина мы теряем примерно 120 млрд гривен ВВП и примерно 250 млрд гривен в виде стоимости товаров и услуг. В среднем это 30-40% месячного ВВП, а если пересчитать в годовых темпах, то за один месяц потери составляют 2%. То есть за два месяца карантина в годовом измерении получается падение на 4%. Кроме этого, отклонения от плановых показателей исполнения бюджета обещают вырасти до 40% в месяц. Естественно, что бюджет будет секвестрирован, и если брать бюджет, принятый на 2020 год, то он будет не выполнен на те же 40-50%. А это уже – развал бюджетной системы.

Так вот, не хочет ли случайно президент Зеленский рассказать, как он собирается бороться с этой бедой? Где его антикризисная программа, где алгоритм спасения экономики, где список превентивных мер? Послушать об этом было бы гораздо интереснее, чем разглагольствования на тему, как гарант спас мир, не вставая с дивана.

Но всего этого Владимир Зеленский нам не расскажет по вполне понятным причинам – рассказывать ему не о чем.

А тем временем в Соединенных Штатах каждый взрослый получает ежемесячное пособие от государства в размере 1250 долларов, а каждый ребенок – в размере 500. В Канаде одинокие люди получают по 400 канадских долларов, а пары – по 600. В Австралии 6,6 млн граждан получат по 750 долларов. В Британии государство берет на себя обязательства компенсировать до 1 июня 80% зарплаты всем, кто сейчас не работает из-за карантина, а в Германии индивидуальные предприниматели получат гранты в размере 9000 евро на развитие своего бизнеса.

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А что взамен получат украинцы? В подавляющем большинстве своем – большое и красивое ничего, а в подавляющем меньшинстве – по разовой тысячи гривен, которая достанется (если достанется!) отдельным категориям пенсионеров. Есть, правда, еще одно значительное "покращення": правительство разрешило работу ломбардов и кредитных союзов. Вместо того, чтобы обеспечить людей хотя бы минимальной финансовой помощью, их отправили с остатками имущества к ростовщикам. Конгениальный шаг, в результате которого, в частности, прогнозируемо возрастет уровень преступности – обнищавшие асоциальные слои скорее пойдут на грабеж, чем на еще одни бесплодные поиски работы. А ломбарды, на их счастье, будут уже рядом – принимать награбленное.

Впрочем, конечно, не все украинцы скатятся к криминалу. Как раз наоборот: значительная часть тех, по ком сейчас ударит карантин, сумеет решить свои финансовые проблемы. Вот только уже не здесь. Не в Украине. Во время закрытия границ наши соотечественники рвались домой не из-за чрезмерной любви к Отчизне – те, кто имел легальную работу в Европе, там и остался. Возвращались либо временные работники, либо те, кто решил объединиться с семьей в трудные времена.

Но когда опасность минует, процесс пойдет в обратном направлении. Германия уже сейчас обещает упростить въезд иностранным гастарбайтерам – в мае в стране ждут до 80 000 "заробитчан" из Восточной Европы. Речь идет о сезонной работе – сборе фруктов и овощей, но это только первая ласточка. Каждая сознательная страна станет поднимать из упадка свое сельское хозяйство и промышленность: нет сомнений в том, что спрос на работников будет достаточным, и украинцы снова потянутся туда, где работа ценится и оплачивается.

Пару лет назад Институт демографии при Академии Наук предупреждал: к 2050 году украинцев может остаться лишь 32 миллионов (против 52, которые проживали в стране в начале 1990-х). Такими темпами не вымирает ни одна европейская страна. А учитывая то, что Украина стремительно стареет, ситуация после 2050-го рискует стать еще печальнее, если не сказать трагичнее. Потому что к тому времени количество людей старше 60 лет увеличится в полтора раза.

Впрочем, можно и не ждать 2050 года, чтобы сделать акцент на крайне неудовлетворительной демографической ситуации. Уже сейчас наше государство входит в топ-30 стран с высоким процентом пожилых людей – от 60 лет и старше. По данным Минсоцполитики, в 2015 году процент таких людей был 21, а к 2025 году доля пожилых возрастет до 25%. И все это без учета важнейшего фактора – фактора эмиграции. Демографы замеряют только рождаемость и смертность, а также соотносят возрастные категории. Тогда как эмиграция принадлежит скорее к политическим факторам, и, следовательно, ее можно не замечать.

Ее и "не замечают". Именно по этой причине в Украине не зря не проводят перепись населения. Последний раз украинцев считали в 2001-м, когда было установлено, что в стране проживает 48,5 млн человек. Кстати, и здесь Украина близка к тому, чтобы побить своеобразный антирекорд – по крайне редким и нерегулярным переписям (на просторах СНГ хуже обстоят дела только в Узбекистане). Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, правда, организовал недавно какую-то пародию на перепись населения (по его подсчетам, нас в Украине проживает 37 млн), но кого и как он считал – осталось загадкой.

А все потому, что кроме естественной убыли в силу преобладания смертности над рождаемостью, бичом Украины является массовый отток граждан за границу. Сколько наших соотечественников уже выехали на ПМЖ или на сезонный сбор клубники? Точной статистики не существует: по разным подсчетам, до эпидемии за рубежом находилось от 5 до 8 миллионов украинских трудовых мигрантов. Но вот что по-настоящему грустно, так это некоторое изменение тенденции. Если раньше алгоритмом трудового мигранта было "приехать – заработать – вернуться", то сейчас задача заключается в том, чтобы "приехать – закрепиться – остаться".

Многие именно так и делают. Уезжают за границу и остаются там навсегда. Пускают корни, рожают детей. Ментально удаляются от Украины, от ее власти, от ее проблем. Наверное, для тех, кто уезжает, это – спасение. Но для государства в целом – огромная трагедия. И последние тенденции ее только усугубляют. Мы глубоко ошибались год назад, думая, что избрали в президента комика. Мы выбрали драматического актера, который погружает в свою драму всех нас.

Антонина Славицкая