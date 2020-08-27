Портнов: Каждый день нужны задержания, облавы и жесткие репрессии против бродячего ширпотреба
Оригинал в телеграм-канале Андрея Портнова
Не знаю всех обстоятельств сегодняшнего расстрела под Харьковом, но у меня два тезиса.
Первый. Хватит прикидываться, что в стране нет гражданского конфликта. Кроме внешней войны есть ещё одна — внутренняя, с непримиримыми взглядами, образами мышления, подходами, понятиями и принципами.
Второй. В правоохранительную систему нужно вдохнуть новую энергетику. Каждый день нужны задержания, облавы и жёсткие репрессии против всего бродячего ширпотреба.
Каждый тунеядствующий радикал или тупой националист должен быть в тюрьме или розыске. Зачистка и загон за дурдом, ничего другого здесь уже не поможет.
Андрей Портнов