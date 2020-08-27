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Портнов: Каждый день нужны задержания, облавы и жесткие репрессии против бродячего ширпотреба

Андрей Портнов
Андрей Портнов

Советник президента Украины в 2011 - 2014 годах, юрист, журналист

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Оригинал в телеграм-канале Андрея Портнова

Не знаю всех обстоятельств сегодняшнего расстрела под Харьковом, но у меня два тезиса.

Первый. Хватит прикидываться, что в стране нет гражданского конфликта. Кроме внешней войны есть ещё одна — внутренняя, с непримиримыми взглядами, образами мышления, подходами, понятиями и принципами.

Второй. В правоохранительную систему нужно вдохнуть новую энергетику. Каждый день нужны задержания, облавы и жёсткие репрессии против всего бродячего ширпотреба.

Каждый тунеядствующий радикал или тупой националист должен быть в тюрьме или розыске. Зачистка и загон за дурдом, ничего другого здесь уже не поможет.

Андрей Портнов

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