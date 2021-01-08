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Помним и стремимся к истине и справедливости: Ирина Венедиктова о годовщине трагедии "МАУ"

Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова

Генеральный прокурор Украины

сбитый в Иране самолет МАУ Фото из открытых источников
Оригинал размещен на Facebook-странице Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
 
Годовщина авиатрагедии в Иране: помним и стремимся к истине и справедливости.

Год назад в небе над Ираном был сбит украинский "Боинг". Последним этот полет стал для 176 человек – это граждане 6 стран, 11 из них – украинцы.
 
Под процессуальным руководством офиса Генпрокурора продолжается расследование крушения самолета у Тегерана. За год проведено более двух сотен процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады.
 
В рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета.
 
Сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материальных убытков и соблюдения правил международных полетов.
 
Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине.
 
На днях Украина наконец получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета "МАУ" возле Тегерана. На анализ этого документа и внесение в него замечаний и предложений – 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) – его обнародуют.
 
Ирина Венедиктова
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