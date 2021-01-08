Помним и стремимся к истине и справедливости: Ирина Венедиктова о годовщине трагедии "МАУ"

Оригинал размещен на Facebook-странице Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Годовщина авиатрагедии в Иране: помним и стремимся к истине и справедливости.



Год назад в небе над Ираном был сбит украинский "Боинг". Последним этот полет стал для 176 человек – это граждане 6 стран, 11 из них – украинцы.

Под процессуальным руководством офиса Генпрокурора продолжается расследование крушения самолета у Тегерана. За год проведено более двух сотен процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады.

В рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета.

Сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материальных убытков и соблюдения правил международных полетов.

Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине.

На днях Украина наконец получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета "МАУ" возле Тегерана. На анализ этого документа и внесение в него замечаний и предложений – 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) – его обнародуют.

Ирина Венедиктова