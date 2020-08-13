Пока Запад сомневается, Бразилия, Филиппины, ОАЭ и Израиль присматриваются к российской вакцине

Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории. Вакцина против коронавируса Центра им. Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований. Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа РФПИ и центра имени Гамалеи

В Бразилии, на Филиппинах и в Израиле начали присматриваться к первой в мире вакцине от коронавируса вопреки снобизму Запада. И даже отнюдь не бедная страна ОАЭ начала консультироваться.

Об этом пишет Der Tagesspiegel.

Многие считают слишком раннюю массовую вакцинацию этой вакциной опасной. Но не Бразилия — одна из стран, которая больше всего затронута пандемией.

Гонку за допуск первой вакцины от коронавируса Россия выиграла — но вместо ликования по всему миру звучит критика. Эффективность и безопасность невозможно оценить из-за незавершенности третьего этапа тестирования. А значит, тем самым вакцина представляет собой потенциальную угрозу для населения, считают эксперты по всему миру.

И ВОЗ отреагировала сдержанно на мнимый успех. Исследование вакцины должно проходить в рамках зарекомендовавших себя процедур, чтобы удостовериться в том, что вакцина является безопасной и эффективной. И министр здравоохранения Йенс Шпан скептически настроен к вакцине России: "Судя по тому, что мы знаем, она недостаточно апробирована".

Российский президент Владимир Путин заявил во вторник о регистрации вакцины Sputnik V для широкого применени среди населения. Она состоялась до представления результатов так называемой третьей стадии — а такая скороспелость противоречит международно признанным правилам. Пока что основательно нельзя оценить ни эффективность, ни побочные эффекты вакцины.

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"То, что россияне перепрыгивают через принятую последовательность шагов и предосторожностей, беспокоит наше сообщество специалистов по вакцинам", — отмечает Петер Хотец из медицинского колледжа Baylor College of Medicine в Хьюстоне (Техас) в издании Nature. "Если они это делают неправильно, вся глобальная инициатива может быть подорвана". Массовая вакцинация недостаточно протестированной вакциной неэтична, сказал Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона.

"Использовать вакцину до завершения всех клинических исследований — это как открыть ящик Пандоры, а это, как известно, может быть потенциально опасным", — написал в Твиттере пресс-секретарь иранского министерства здравоохранения Киануш Джаханпур в среду. Все государства должны понимать, что гонка за вакциной не должна преследовать никакую другую цель, кроме защиты здоровья людей, отметил он.

Интерес к российской вакцине: Бразилия, Филиппины и ОАЭ

Несмотря на обширную критику, есть и интерес к препарату. Бразильский штат Парана заявил о заключении соглашения с Россией для самостоятельного производства вакцины. "Технически научное сотрудничество открывает возможность проводить испытание вакцины и производить вакцину здесь для бразильского населения", — заявил российский консул в Куритибе, господин Асеф Саид, в интервью агентству dpa.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал, помимо Бразилии, также Филиппины и ОАЭ в качестве стран, которые проявили интерес к вакцине Sputnik V. Кроме того, есть интерес из-за рубежа в участии в третьей стадии испытаний.

Израиль консультируется

Израиль тоже сообщил об интересе к вакцине Sputnik V. Уже идут консультации о новой вакцине, заявил во вторник израильский министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Вакцина была разработана государственным НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в Москве. Лишь небольшое количество людей получили ее в рамках исследования. Теперь, в первую очередь, вакцинацию должны пройти медработники и учителя.

Параллельно с этим должны проходить исследования третьего этапа с тысячами участников. Название Sputnik V напоминает о первом спутнике в космосе, который СССР запустил в 1957 году, обогнав тогда в космической гонке США.

Российская вакцина: Трамп хочет догнать Путина

Президент США Дональд Трамп обещал американскому народу после российского заявления быстрые успехи в разработке собственной вакцины. "Мы идем прямым путем к быстрому производству 100 млн. доз. Мы их получим, как только вакцина будет зарегистрирована, а вскоре после этого получим еще 500 млн. доз", — сказал он. Несколько перспективных препаратов находятся на последней стадии исследования, перед регистрацией.

Судя по списку ВОЗ, опубликованному в понедельник, в настоящий момент шесть других вакцин-кандидатов проходят третью стадию.

Только эффективная вакцина, по мнению экспертов, может привести к быстрому и существенному перелому ситуации с пандемией коронавируса. Самое главное: благодаря ей удастся, наконец, избежать строгих карантинных мер.