Почему все реформы в Украине обречены на провал

Заседание Национального совета реформ, 30 июня 2020 года president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский неожиданно решил заняться реформированием страны и с этой целью впервые вытащил из чулана Национальный Совет реформ, где первую скрипку стал играть Михеил Саакашвили.

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Многие по этому поводу встрепенулись, оживились и стали питать некоторые надежды. Однако это все напрасные ожидания.

Во-первых, потому что сам Зеленский использует Совет реформ лишь для имитации реформ накануне местных выборов. Проигрыш на них партии "Слуга народа" будет означать для Зеленского необходимость проведения досрочных выборов в ВР и потерю власти. Власть перейдет к новой коалиции, где Зеленский уже не сможет иметь своего премьера и превратиться в хромую утку, которую быстро выдавят из политики за ненужностью. А Зеленский пока еще не хочет уходить из политики. Что называется, затянуло.

А зря! Самое полезное и по-настоящему реформаторское, что он мог бы сделать для страны - это провести конституционную реформу, передать всю полноту власти парламенту, закрепить норму, согласно которой Президент будет избираться в ВР и.... подать в отставку. В этом случае Зеленский навсегда вошел бы в историю с положительным имиджем. А так он уйдет всеми презираемый, как и все его предшественники.

Но даже если бы Зеленский действительно хотел бы проводить реформы, то у него все равно ничего не получилось бы. Все реформы все равно потерпят полный провал.

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Почему?

Ответ я дал ровно 4 года назад, когда 7 июля 2016 г. написал заметку по случаю первой годовщины создания ПОЛИЦИИ и пояснил причины провала нашей первой послемайданной реформы. Из заметки было понятно, почему и все другие реформы - СБУ, ВСУ, НАБУ, ГБР, судов, таможни, налоговой и т.д., также потерпят фиаско.

Поэтому для тех наивных чудаков, которые все еще ожидают каких-то реформ от Зеленского, кто верит в чудодейственную силу Саакашвили, я повторяю свой пост 4-летней давности.

Итак...

"Год назад в стране была предпринята отчаянная попытка создать принципиально новый по своему качеству правоохранительный орган - полицию. Орган, который, по замыслу реформаторов, не должен был работать на себя, должен был служить не власти, а обществу и подчиняться только закону.

На американские деньги и под управлением прикомандированных грузинок было проведено масштабное увольнение старых милицейских кадров, набраны несколько десятков тысяч новых сотрудников полиции, закуплены новые авто, разработана новая форма одежды, увеличены зарплаты, проведены тренинги и т.д. И все стали ожидать, когда оно появится... новое качество.

Спустя год уже можно точно сказать, что нового качества не получилось. Разрыв старых коррупционных связей бывших ментов, конечно, имел серьезный первоначальный эффект. Сложилось впечатление, что коррупция ушла из главного правоохранительного органа. Но первое впечатление всегда обманчиво. Новая полиция медленно, но уверенно начала выстраивать свои собственные коррупционные цепочки, удивительным образом превращаясь в свою предшественницу - милицию.

Крышевание, взяточничество, откаты, наркоторговля, вымогательство,террор становятся уже повсеместными, если не тотальными явлениями. Практически ежедневно СБУ сообщает о задержаниях и арестах высокопоставленных сотрудников полиции. Ситуация с преступностью и раскрываемостью стала просто катастрофической, причем руководство МВД явно скрывает истинное положение дел.

Но хуже всего то, что руководство новой полиции вступило на традиционно совковый путь - стало защищать честь мундира новой организации. Защищать эту честь от кого? Правильно! От общества. Собственно, на этом можно окончательно поставить крест на реформе. Она провалилась. Нового качества не получилось, потому что нет новых мозгов у руководства. Через пару лет полиция окончательно превратится в орган, работающий на власть и на себя и будет репрессировать общество.

Почему так произошло?

Работа любого государственного органа полностью определяется и обуславливается той культурой, которая сложилась в обществе. Культура - это то, как люди относятся к закону, к собственности, к другим людям, к долгу, к морали и т.д.

Мы имеем прокуратуру, суды, полицию, СБУ и т.д такими, какими они есть, именно потому что такова наша культура. Все наши государственные органы работают в полном соответствии с нашими социальными нормами и ценностями, являются их следствием и другие органы не могут возникнуть в принципе.

В нашем сословно-клановом обществе, в котором нет справедливого и независимого суда и, соответственно, нет гражданского общества, нет равенства всех людей перед законом и нет самого закона, любой правоохранительный орган неизбежно превращается в репрессивный, который занимается рэкетом и обеспечивает защиту власти.

Поэтому как бы ни старалась Деканоидзе (про Авакова я скромно промолчу) с американскими инструкторами, создать в Украине полицию западного образца не удастся. Деньги американских налогоплательщиков не помогут. Как в известном анекдоте: мужик все время воровал запчасти на швейной фабрике и пытался дома собрать швейную машинку. Но у него все время получался пулемет. Так и у нас.

Такая же судьба ждет и реформу прокуратуры, государственной службы, НАБУ и судебную реформу и все остальные реформы, включая реформу самой Конституции.

Все наши политические, экономические, социальные реформы - это все мартышкин труд, если они не сопровождаются глубоким нравственным переосмыслением действительности, изменением народного отношения к собственности, долгу, закону, к труду, к соотечественникам, к власти, к Богу.

Проект новой полиции - это была очередная попытка построить город Солнца в бедной стране с ценностями криминального феодально-сословного общества. В сущности такие попытки ничем не отличается от наивных попыток социалистов-утопистов. Как только энергия авторов таких проектов угасает и прекращается финансирование, проекты быстро умирают. Недаром Эка Згуладзе, прихватив бесплатную квартиру в центре Киева за счет фондов МВД, тихонько уже слиняла из Министерства, а усталая Деканоидзе затянула традиционную песню о том, что для счастья полиции не хватает 200 млн долл.

Народный бунт, который два года назад смел преступную власть Януковича, к сожалению, не был той революцией, которая была способна изменить общественное сознание и заменить сословную нравственность на буржуазную. Увы, нет! Общество просто приняло участие в олигархическом перевороте и не более того. Базовые ценности общества остались нетронутыми, что и доказал офшорный скандал с президентом, а также циничное и лицемерное правление Яценюка. Майдан прошелся лишь по поверхности сознания людей, не пошел в глубины душ, не вызвал религиозного переосмысления. Как следствие его чисто бунтарской, а не революционной природы, он просто выплеснул во власть мощную волну авантюристов, рвачей, лицемеров, демагогов и откровенных идиотов. И каковы шансы на реформы в таких условиях?

Мы пытаемся слепо копировать западные институты власти в нашей стране, но они у нас не работают, потому что их институты работают только в западной системе ценностей, построенной на понимании личной ответственности и личном самоограничении. Что это такое, мы не понимаем, а европейцы к этому шли полторы тысячи лет. Поэтому любая их полиция неизбежно превращается у нас в нашу милицию - репрессивный орган"

Андрей Головачев