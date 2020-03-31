Почему в Германии так мало умерших от коронавируса?

Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE

Хотя в Германии тотальный карантин еще не объявлено, однако закрыты школы, магазины, рестораны и театры, а собрание более двух человек запрещены. Ни одна страна не застрахована от разрушительного воздействия коронавирусной инфекции COVID-19, но немцев умирает немного по сравнению с Италией или Великобританией. Что же происходит? И какие можно сделать выводы?

Об этом пишет The New York Times.

В Европе кризис.

Страны по всему континенту на карантине. Границы на замке. Системы здравоохранения опасно перегружены. Экономики съеживаются. А люди умирают в жутких количествах.

Здесь, в общем, то же самое. Хотя тотальный карантин еще не объявлен, закрыты школы, магазины, рестораны и театры, а собрания свыше двух человек запрещены. Экономика сокращается, а рабочие места исчезают. Даже канцлер Ангела Меркель, и та объявила добровольный карантин, узнав, что заразился ее врач. (Ее проба дала отрицательный результат). Похоже, что и Германия не застрахована от разрушительного воздействия пандемии.

Кроме одного: умирают очень немногие. По состоянию на субботу из 56 202 подтвержденных случаев умерли лишь 403 пациента. То есть смертность держится на уровне 0,72%. Для сравнения, в Италии, где умерло более 10 тысяч человек, этот показатель составляет 10,8%. В Испании — 8%. Даже в Британии людей погибло вдвое больше — при том, что случаев втрое меньше, чем в Германии.

Эти загадочные числа вызывают вопросы. Одни превозносят Германию, считая, что она развеяла чары катастрофы. Другие в своих оценках гораздо сдержаннее. Что же здесь происходит? И какие мы можем сделать выводы?

Прежде всего: раннее и непрерывное тестирование помогает. Как и отслеживание заболевших.

Возьмем "нулевого пациента". 28 января коронавирус подтвердился у работника баварской компании по производству автозапчастей, у которой есть два завода в китайском Ухане. В течение двух дней власти опознали человека, который его заразил, отследили его контакты и всех изолировали. Компания запретила поездки в Китай и закрыла свой завод в Баварии. Вспышку — положительные пробы обнаружились еще у нескольких сотрудников — удалось погасить. Позднее картина повторилась в масштабе всей страны. Местные департаменты здравоохранения и федеральные власти объединились для проверки, отслеживания и изоляции граждан в группе риска.

Еще Германия сильнее бережет своих пожилых граждан, которые рискуют гораздо больше других. Федеральные земли запретили посещать пожилых людей, и местные депутаты в срочном порядке призвали ограничить контакты с пожилыми людьми. Многие, похоже, перешли на добровольную самоизоляцию. Результат налицо: лица старше 80 лет составляют лишь 3% заболевших, хотя их доля в населении Германии 7% населения. Средний возраст пациентов оценивается в 46 лет. Для сравнения, в Италии он составляет 63 года.

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Еще среди заболевших в Германии гораздо выше доля молодых людей. Отчасти это связано с массовым тестированием. Но следует учитывать и элемент случайности, и разные культурные факторы. Германия — страна лыжная. Каждый год на лыжные курорты отправляются около 14,5 миллионов немцев. Особой популярностью пользуются австрийские и итальянские Альпы. Вирус лыжники завезли из Тироля, это один из эпицентров вируса.

А дома в Германии время карнавала с праздничными шествиями и вечеринками, где собирается молодежь. Одна из крупнейших вспышек на раннем этапе произошла как раз на фоне торжеств. Сотни случаев заражения удалось проследить к парочке, участвовавшей в мероприятиях в городке Лангбройх. "Низкий средний возраст первой волны заболевших определили как лыжи, так и карнавал", — предположил врач и депутат Бундестага Карл Лаутербах (Karl Lauterbach).

Низкая смертность объясняется как ранним тестированием, так и инкубацией вируса среди молодежи. "Вопрос, у кого брать анализы, и как часто", — сообщил мне вирусолог Мартин Штюрмер (Martin Stürmer), директор франкфуртской лаборатории, которая проводит тестирование на коронавирус. В целом тенденция такая, что в странах, где проводится меньше тестов, либо они зарезервированы для тех, кто уже болен, — например, Италия — уровень смертности выше.

Но полагаться на статистику не следует, особенно сейчас, на ранней стадии. Хотя немецкая медицина в хорошем состоянии — современная, отлично укомплектована, прекрасно финансируется, и к тому же — лидер в Европе по количеству койко-мест интенсивной терапии на 100 тысяч пациентов — настоящие испытания еще впереди. Пациенты только начали поступать в больницы. В среднем тяжело больной пациент с COVID-19 умирает через 30 дней после заражения. "Мы находимся лишь в начале эпидемии, — заявил в среду президент Института Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler). — Как она будет развиваться, вопрос открытый".

Вполне возможно, что Германия просто отстает от общей кривой. Мнения о том, насколько тяжелой окажется нагрузка на систему в ближайшие недели, встречаются самые разные. "Думаю, мы вряд ли столкнемся с такой же ситуацией, как в Италии", — полагает директор Института социальной медицины, эпидемиологии и экономики здравоохранения при Университетской клинике "Шарите" в Берлине Штефан Виллих (Stefan Willich). Другие настроены более пессимистично. Тот же доктор Лаутербах предупредил, что смертность в Германии еще вырастет. В самом деле, за последние несколько дней она увеличилась с 0,48% до 0,72%.

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Наконец, появились сигналы, что системе здравоохранения может грозить перегрузка. Все больше больниц и врачей жалуются на нехватку жизненно важных материалов, — в частности, масок и других средств защиты. В документе, опубликованном в среду, несколько медицинских ассоциаций не исключают, что уже в ближайшее время в Германии "не хватит ресурсов интенсивной терапии на лечение всех пациентов", несмотря на "недавнее наращивание потенциала". Так что худшее, возможно, еще впереди.

Так что вот какой урок можно извлечь из немецкого опыта: не радуйтесь и не доверяйте цифрам раньше времени.

Анна Зауэрбрай

Перевод: ИноСМИ