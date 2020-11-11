Почему украинцам не стоит радоваться успеху вакцины от COVID-19 разработки Pfizer и BioNTech

Не стоит надеяться на появление вакцин от COVID-19 в украинских аптеках Фото из открытых источников

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины от COVID-19, которая разрабатывалась совместно с немецкой компанией BioNTech. Однако украинцам рано радоваться.

Об этом пишет Петр Чернышов на своей странице в Facebook.

Вакцина богатого человека

Вчера все газеты, Фейсбуки и Твиттеры в экстазе кричали о том, что доказана высокая эффективность вакцины от двух компаний Pfizer (американской - помогла финансами) и Biontech (немецкой - которая создала вакцину).

И это правда - вакцина получается очень эффективная: там в испытаниях 94 человека заразились COVID-19, и из них 10% были с вакциной, а 90% с плацебо. Это то же самое, что вы бросили монетку 94 раза и 85 выпала решка, а 9 раз орел. Явно не случайно! Так легче всего иллюстрировать теорию вероятностей, стоящую за испытанием вакцин.

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Но тех людей из русско- и украиноязычного Интернета, кто меня читает, - советую им сильно не радоваться. Нам всем вряд ли эта вакцина поможет.

Есть две большие проблемы:

1. Все мощности по производству этой вакцины уже законтрактованы (то есть все заранее выкуплено и уже оплачено) богатыми странами - Евросоюзом, США, Британией и т. д. Украине не дадут очень долго.

2. Предположим, каким-то образом бедные страны все-таки получат свою аллокацию этой вакцины (например через Минздрав, ООН, доброго олигарха). С этой вакциной есть такая проблема - ее надо хранить и перевозить при температуре -80 градусов. Минус восемьдесят градусов!

И только в день использования ее можно положить в обычный бытовой морозильник. Мне кажется, такой сильно холодной логистической цепочки в бедных странах не существует. И если саму вакцину в первый год обещают продавать по разумной цене (для Америки всего 19 долларов) - то супермегаморозильники никто так продавать не обещает. И я полагаю, что мощности таких компаний уже выкуплены на годы вперед - и опять угадайте - не бедными странами! И, кстати, довезти вакцину надо ДВА раза - потому что ею каждого человека надо уколоть ДВА раза.

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Так что советую ждать вакцины от AstraZeneca или одну из трех китайских. И одну из них надо производить в Украине - получив технологию от владельца прав. Тут без помощи правительства не получится. Надеюсь, там понимают. Что провести один раз сложные переговоры и, возможно, заплатить деньги - лучше, чем медленная смерть экономики в течение следующего года.

А пока соблюдать дистанцию, мыть руки, носить маски. И не ходить на большие тусовки - и так еще долго.

Сорри, что испортил настроение в такой великий день.

Петр Чернышов