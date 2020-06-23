Почему Украина попала под тотальное внешнее управление США?

Бывший вице-президент США Джо Байден и пятый президент Украины Петро Порошенко president.gov.ua

Вчерашний новый слив Андрея Деркача уже не оставил никаких сомнений, даже у самых наивных, в том, что сразу же после победы Майдана Украина попала под тотальное внешнее управление американской администрации.

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Именно тотальное! Причем степень тотальности американцы определяли сами. Они могли брать любые сферы, которые были им привлекательны, и начинать управлять ими. Сопротивляться никто не решался, даже президент. Да и вряд ли сопротивление было возможным.

Причины такого унизительного положения две:

экономическая несостоятельность Украины. геополитическая важность Украины. Нахождение Украины в зоне влияния России значительно усиливает последнюю в Европе. И наоборот. Поэтому, США стараются взять полный контроль над Украиной, чтобы не допустить усиления России. Мы не интересны американцам сами по себе, как этнос. Мы интересны США только как стратегическая территория и как страна, богатая ископаемыми.

Со вторым пунктом все понятно. Это ясно и ребенку.

Но почему Украина оказалась экономически несостоятельной и как следствие не способной сопротивляться внешнему управлению?

Ведь накануне распада СССР большинство украинских, а также западных экономистов в один голос утверждали, что независимая Украина должна значительно опередить все остальные бывшие республики Союза по уровню развития экономики.

Объяснялось это тем, что Украина:

имела самые лучшие черноземы;

очень удачное географическое положение по линии восток-запад и север-юг;

образованное население;

большое количество морских и речных портов;

отличная унаследованная от СССР инфраструктура;

удачное сочетание размеров территории и численности населения (плотность);

развитая энергетика, военная промышленность и наука;

большое количество необходимых полезных ископаемых и т.д.

Ни одна из всех остальных бывших республик СССР не имела такого удачного сочетания экономических факторов. Поэтому многие экономисты ожидали, что Украина постепенно станет существенно опережать своих бывших соседей. На момент распада СССР уровень жизни в Украине был выше, чем в Беларуси и даже Польше. Поэтому большинство украинцев покидали Совок в мажорном настроении и в предвкушении грядущего изобилия.

Новости по теме: Мир в огне, или Как Америка и Европа переживают период "перестройки" позднего СССР

Однако через почти 30 лет Украина достигла результата прямо противоположного от того, что прогнозировалось. Украине занимает последнее место среди всех бывших республик, в 2,5 раза уступая Беларуси, в 3,5 раза — России, в 6,5 раз — Польше.

Уровень жизни украинцев самый низкий в Европе, и он просто уже неприличный, а качество жизни стало просто удручающим — распад здравоохранения, деградация инфраструктуры.

Характер экономики сохранился допотопным, большинство промышленных отраслей умерло, наука исчезла, долги бюджета платить нечем, 6-7 млн украинцев разбежались по миру в поисках работы. Мы даже не знаем, сколько нас осталось в реальности. Если называть вещи своими именами, то ситуация просто катастрофическая и, возможно, уже неподъемная.

Почему так произошло? В чем были неправы западные экономисты, когда предрекали Украине самое высокий уровень жизни в в странах бывшего СССР?

Я это уже объяснял, но повторюсь, так как это крайне важно понимать, если украинцы хотят изменить свое печальное положение.

Дело в том что западные и отечественные экономисты в конце 80-х годов мыслили еще по старинке, делая упор на чисто производственные и географические факторы экономики и не обращали внимание на более важный фактор - социальный капитал, который стал играть решающую роль в обеспечении конкурентноспособности современной экономики. Пример Японии еще в 70-х это убедительно доказал.

Причины провала Украины объясняются именно более низким качеством социального капитала, чем у бывших соседей. Мало кто из экономистов обратил внимание на момент распада СССР, что украинцы на самом деле в большинстве своем пребывали все еще в крестьянской традиционной культуре, для которой характерны:

общинная замкнутость;

недоверие к соотечественникам и тем более иностранцам;

воровитость;

гражданская безотвественность;

страх перед риском и инновациями;

нежелание приобретать знания;

недоверие к государству;

пренебрежение к закону;

непонимание права собственности и презрительное отношение к частной собственности;

склонность к мифологии и религиозным традициям и т.д.

Принудительная индустриализация, которую совершил сталинский режим в 30-50 гг., на самом деле не смогла серьезно поколебать традиционную сельскую ментальность украинцев. Поэтому сразу после распада СССР в Украине стремительно начался процесс распада советского промышленного комплекса, вместо которого взамен ничего не было создано. Процветало одно традиционное и малорентабельное сельское хозяйство.

Правящий класс Украины, так же как и все общество, страдает хуторянским мышлением, крайне безответственный, не обладал и сейчас не обладает стратегическим видением и погряз в тотальном, до смешного, воровстве.

И, наконец, еще одна важная причина провала Украины, на которую не обращали внимание зарубежные экономисты. Это этнические противоречия между юго-востоком и западом Украины, которые на самом деле постоянно лихорадят Украину в ее геополитических метаниях и распугивали инвестиции.

Межэтническая напряженность не позволяла и сейчас не позволяет обществу сконцентрироваться на экономических проблемах, а заставляет его всю свою энергию тратить на гуманитарную борьбу. Эта борьба, которая несет бедность и нищету, привела к войне, к потере части территории, продолжается и даже усиливается и в настоящее время.

Этнически неоднородные страны всегда проигрывают в конкуренции тем странам, у которых нет этнических проблем. Украина всем и проиграла, потому что капитал обходит ее стороной.

Все то, что произошло с Украиной, тот факт, что она в значительной мере потеряла свой суверенитет и находится под внешним управлением США, закономерно, и другого результата вряд ли можно было ожидать.

Судьба народа полностью определяется его культурой. Если бы экономисты 80-х годов прошлого века обладали сегодняшними знаниями в области институциональной экономики, теории социального капитала, сравнительной культурологии и т.д,, они дали бы по Украине в свое время совершенно другой прогноз.

Впрочем, справедливости ради надо признать, что что ряд экономистов предсказывали Украине именно такую судьбу, но голоса этих экономистов утонули в общем хоре мажорного оптимизма.

История еще раз доказала истину, что большинство всегда не право. И то, что большинство украинцев избрали Зеленского, совсем не означает, что этот выбор был правильным. Наоборот, большинство, как всегда, совершило ошибку и заплатит за это.

Андрей Головачев