Почему Россия вряд ли вторгнется в Беларусь

Протесты в Бресте TUT.by

Ничего из происходящего в Беларуси не представляет собой прямой угрозы для Кремля, поэтому он, вероятно, сможет работать с любым новым белорусским лидером, как уже работает с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом пишет Atlantic Council.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко, похоже, осталось недолго. Через неделю после своего якобы триумфального переизбрания на митинг в поддержку режима в воскресенье в Минске он смог собрать лишь несколько тысяч запуганных прессой "сторонников", а всего через несколько часов в белорусской столице собрались огромные толпы с требованием его отставки.

Наглость, с которой Лукашенко украл президентские выборы 9 августа, сплотила против него весь белорусский народ. По-видимому, единственная поддержка, на которую он может рассчитывать — это верноподданническое ядро в аппарате безопасности. Ему пора задуматься о том, как покинуть страну, пока это возможно.

Возникает очевидный вопрос: ждать ли военного вмешательства России, как это было на Украине после того, как аналогичный народный бунт сверг прокремлевского президента Януковича в феврале 2014 года. Некоторые авторитетные голоса в Москве уже призвали к такому сценарию — в частности, главный редактор кремлевского рупора RT Маргарита Симоньян.

Однако большинство московских СМИ Лукашенко критикуют. Еще они поразительно рассогласованы — это нехарактерно и говорит о том, что четкой позиции по Лукашенко у Кремля нет. Хотя полностью исключить российское военное вмешательство невозможно, есть масса веских причин предполагать, что оно все же не состоится.

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На личном уровне Путин терпеть не может Лукашенко, а Путин человек очень эмоциональный. За последние несколько лет Путин сократил некогда крупные российские вливания в Белоруссию и явно не намерен впредь субсидировать ее устаревшую экономику советского типа. Между тем Лукашенко не устает подшучивать над Путиным. Во время последних новогодних праздников он навестил российского лидера и оставил в его изящных залах три больших мешка белорусской картошки.

Внутри страны прежнюю народную поддержку Лукашенко, похоже, утратил. Это резко контрастирует с ситуацией на Украине в 2014 году. Во время военной интервенции России на Украине еще сохранялась значительная поддержка пророссийской политики свергнутого президента Виктора Януковича.

Учитывая, что замминистра внутренних дел Белоруссии извинился за насилие над протестующими, а некоторые сотрудники спецслужб демонстративно выбросили свою форму, сомнительно, что Лукашенко по-прежнему контролирует силы безопасности. Даже если его режим поддержат российские штыки, Кремль не верит, что Лукашенко гарантирует у себя в стране стабильность.

Белоруссия — упорядоченное и дисциплинированное общество с высокообразованным населением, которое сейчас, похоже, переживает национальное пробуждение. Любое военное вмешательство России в сегодняшнюю Белоруссию, по всей видимости, встретит жесткое сопротивление и дорого Москве обойдется — как кровью, так и деньгами. Оглядываясь назад, можно сказать, что Кремль был бы рад, если бы не вторгся в восточную Украину. Зачем же ему наступать на те же грабли, да к тому же в гораздо менее выгодных обстоятельствах?

Нет и никаких антироссийских настроений, которые могли бы оправдать вторжение. У белорусской оппозиции три требования: Лукашенко должен уйти, освободить политзаключенных и провести новые свободные и справедливые выборы. Пока никаких лозунгов против Путина или России не выдвигалось. Так что Кремль как-нибудь это переживет.

Чем вспоминать политику России на Украине в 2014 году, я думаю, нам следует обратиться к ее политике в Армении с 2018 года. Это была последняя цветная революция постсоветской эпохи. Поначалу казалось, что Путин колеблется, но теперь он, похоже, вполне доволен крайне популярным премьером-демократом Николом Пашиняном. Армения осталась в Евразийском экономическом союзе и в Организации Договора о коллективной безопасности Москвы наряду с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Кроме того, в экономике Армении господствуют крупные российские госкомпании.

После выборов 9 августа Путин дважды разговаривал с Лукашенко по телефону. 10 августа Путин позвонил и поздравил его, но без особого энтузиазма. Напротив, он представил Лукашенко тонко завуалированный список требований: "Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии".

Но ситуация становится все более безрадостной, и Лукашенко позвонил Путину 15 августа, — предварительно обратившись к Путину по телевидению с призывом принять его звонок. В опубликованном заявлении Путина не звучит ни слова в поддержку Лукашенко. Он не упоминает о выборах и не признает Лукашенко президентом, а лишь выступает за хорошие двусторонние отношения. Вместо этого было "условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии". В свете этих слов более позднее заявление Лукашенко о том, что Путин его поддерживает, выглядит в лучшем случае сомнительным.

Пока ничего из того, что произошло в Белоруссии, не представляет собой прямой угрозы для Кремля — за исключением его неприязни к народным движениям и демократии вообще. Никто из выдающихся белорусов не призывал к выходу страны из Евразийского экономического союза или Организации Договора о коллективной безопасности Москвы, что особо отметил Путин.

Кремль, вероятно, сможет работать с любым новым белорусским лидером, — как он уже работает с Пашиняном в Армении. Вообще режим Путина имеет сравнительное преимущество благодаря своей способности проникать и манипулировать, что обходится гораздо дешевле прямого военного вмешательства. Зачем же в таком случае лезть на рожон?

Андерс Ослунд

Перевод: ИноСМИ