Почему открытие рынка земли не приведет к росту экономики

Президент Владимир Зеленский во время внеочередной сессии парламента, где депуты приняли закон об открытии рынка земли EPA-EFE

Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения с убеждением, что это запустит рост украинской экономики. Но важность этого закона необосновано завышена, о чем свидетельствует опыт стран, где такой рынок существует уже давно.

Об этом пишет Павел Вернивский на своей странице в Facebook.

Хотите разложу по цифрам почему вся важность закона о рынке земли – это высосаная из пальца чушь? Из стран где есть рынок земли.

1. Экспорт с гектара.

Аргентина. 148 млн га земли. Экспорт - 33 млрд. Экспорт с гектара - 222 дол.

Бразилия. 283 млн га земли. Экспорт 81 млрд. Экспорт с гектара - 286 дол.

Австралия. 371 млн га земли. Экспорт 37 млрд. Экспорт с гектара 99 дол.

США. 406 млн га земли. 147 млрд дол. Экспорт с гектара 362 дол.

Украина. 42 млн га земли. Экспорт 29 млрд. Экспорт с га земли 690 дол.

В Украине слабый небольшой внутренний рынок. Это аксиома. У нас нет так много населения как в Китае, и не такое богатое население как в США, чтобы завалить агропродукцией внутренний рынок. Потому реформа принесёт пользу только, если приведёт к росту экспорта. И здесь мы уже эффективнее многих стран с рынком земли! С чего вы взяли, что на этом рынке есть потенциал роста экспорта? Посмотрите на другие страны и опуститесь на землю!

Да. И не нужно приводить Нидерланды. Где 1,8 млн га земли и экспорт 86 млрд. 49 тыс дол с гектара. Эта страна специализируется на дорогой сельскохозяйственной продукции, как сыры и тюльпаны. Потому такой высокий доход. У нас подсолнечником засеяно в три раза больше площади, чем у Нидерландов, но на выходе имеем только 7% голландского экспорта. Понимаете разницу в эффективности?

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2. Капитальные инвестиции. Уровень этих капитальных инвестиций будет зависеть, насколько может вырасти продуктивность и потенциал экспорта.

В 2018 капитальные инвестиции (комбайны, сельхозтехника, элеваторы) в сельское хозяйство Украины составили 64,9 млрд грн. Это примерно 1545 грн на гектар. При курсе 27 это 57 дол на гектар.

Как в других странах? В 2016 году капитальные затраты в сельском хозяйстве США составляет примерно 30 млрд дол. Это примерно 73 дол на гектар земли.

А как обстоит ситуация в ЕС? В 2015 году общие капитальные инвестиции в сельское хозяйство в 28 странах ЕС составили 56,8 млрд евро. Это 312 евро на гектар. В эти капинвестиции добавьте уровень субсидий ЕС на уровне 260 евро на гектар.

Общий уровень капитальных инвестиций в США составляет 3,8 трлн дол. Капитальные инвестиции в сельское хозяйство составляют только - 0,78% от общих капитальных инвестиций! В ЕС общие капитальные инвестиции составляют 3,9 трлн дол! Капитальные инвестиции в сельском хозяйстве - 1,5% от общих. В Польше - 124 млрд. Сельское хозяйство формирует 1,2% общих капитальных инвестиций. Даже если допустить, что уровень капитальных в Украине будет выше, чем в Польше и достигнет среднеевропейского, в чем я глубоко сомневаюсь, но допустим. То мы выйдем только на 13 млрд дол. Это всего лишь десятая часть капитальных инвестиций в Польше. И эти цифры лишний раз доказывают, насколько абсурдная вера, что сельское хозяйство может стать драйвером экономического развития. Лично я не представляю, как с такими цифрами мы можем достигнуть уровня Польши.

3. Иностранные инвестиции. По данным Междуннародной продовольственной организации (FAO) за период 2004-2011 развивающиеся страны привлекли всего 23,6 млрд дол. инвестиций в агросектор! За 7 лет все развивающиеся страны всего 23 млрд! Это всего 0,5% от общего обьема мировых инвестиций в агро!

О каком росте вы говорите? Эти цифры красноречиво говорят, что весь бред как рынок земли запустит экономику, это не более чем воображаемые фантазии, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Павел Вернивский