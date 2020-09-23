Почему немцы не скопировали легендарный танк Т-34, который лишил Гитлера шансов захватить СССР

Танк Т-34 nationalinterest.org

В начале операции "Барбаросса" немцев так ошеломили советские Т-34, что было предложено немедленно скопировать этот танк. Создали специальную комиссию для рассмотрения этого вопроса. Авторы видео на основе документов и исторических исследований разбираются, почему немцы так и не обзавелись своими Т-34.

Об этом пишет Military History Visualized.

18 ноября 1941 года специальная танковая комиссия из управления вооружений сухопутных войск прибыла в Орел в штаб 2-й танковой армии. Основываясь на опыте ведения боевых действий последнего времени, она должна была определить, какие меры следует принять, чтобы свести на нет абсолютное превосходство Т-34. Фронтовые офицеры предлагали немедленно скопировать конструкцию русского танка.

Предложения офицеров в октябре 1941 года

Танковая комиссия прибыла в ноябре 1941 года

Немцы скопировали как минимум один советский образец

***

Т-34 на вооружении немецкой армии

Был ряд танков Т-34, которые использовались немцами не только в тылу, но и на фронте.

Но это были захваченные Т-34, а не Т-34 немецкого производства

Две возможности для производства Т-34:

1) производство Т-34 на оккупированных территориях СССР

2) производство Т-34 в Германии

Новости по теме: Уникальный советский танк, который мог бы выдержать даже ядерный взрыв

***

Производство Т-34 на оккупированных территориях

Об этом имеется мало информации.

Очень маловероятно, что такое производство было налажено.

В архивах есть информация с отметок "Ваффенпруф-6". "Ваффенпруф" — это отдел инспекции вооружений, а шестой отдел в нем занимался как раз танковыми и моторизованными частями. Так вот, за декабрь 1941 года там есть запись в каталоге со следующими:

"Возможности для производства Т-34 в СССР"

К сожалению, я не смог найти сам доклад на тему этого производства.

Но зато теперь нам точно известно, что вопрос о производстве рассматривался достаточно серьезно, чтобы подготовить о нем целый доклад.

***

Тут, однако, немцам, если они и вправду решились на производство "своего" Т-34 на оккупированных территориях СССР, пришлось бы столкнуться с несколькими проблемами.

Во-первых, большая часть советской промышленности из оккупированных регионов была в 1941-м году эвакуирована на восток СССР.

Цитата из книги:

"С августа по октябрь 1941 года 80 процентов российской промышленности было "на колесах": заводы по производству боеприпасов, танковых двигателей, танковой брони — все они двигались в эвакуацию. Железные дороги были забиты составами, поскольку два с половиной миллиона человек перемещались на запад в сторону фронта, а 1500 предприятий переезжали на восток".

(Джон Эриксон: "Великая Отечественная война". Из книги "Военная история Советского Союза", 2002 г., стр. 117)

Танки идут на фронт по Международному проспекту блокадного Ленинграда РИА Новости, Борис Кудояров

Во-вторых, даже если часть промышленности осталась, для производства Т-34 для нужд вермахта нужны были квалифицированные специалисты. А их вряд ли можно было найти, так как они большей частью тоже эвакуировались.

В-третьих, сложность задачи. Не забывайте про сложности самого производства. Детали для танка производились на разных заводах. Не забывайте, что танк — сложное оружие. Нужно было отдельно производить оптику, броню для башни, орудие, двигатель и т.д.

Для производства такого количества сложных деталей нужно было бы иметь несколько танкостроительных заводов.

Отсюда четвертая проблема, у многих являющаяся любимой — проблема поставок, логистики.

Проблемы со снабжением — как было доставлять необходимые компоненты из Германии? Учитывая, что немецкие позиции на востоке были очень растянуты, а инфраструктура поставок не всегда была в идеальном состоянии, перевозка танковых комплектующих представляла большую проблему. Перевозка ресурсов для сборки танков сократила бы поток жизненно необходимых поставок на линию фронта.

Новости по теме: Этот танк был огромным провалом: Почему советское чудовище не остановило нацистскую армию?

***

Тем не менее, перед тем, как рассмотреть возможность организации производства танков Т-34 в Германии, давайте вглядимся в первоначальный дизайн Боевого танка-5, а именно танка Panzerkampfwagen VK3002 DB, где DB — это сокращение от названия фирмы Daimler-Benz.

Как видим, дизайн этого танка очень напоминает Т-34. Я уверен, если бы Panzerkampfwagen VK3002 DB выпустили в достаточных количествах, большинство наблюдателей назвали бы его "рабской копией" Т-34.

***

Но вернемся к нашей главной теме.

Итак, вопрос о производстве Т-34 в Германии.

Известен призыв немецких фронтовых офицеров — скопировать производство Т-34 и обеспечить немецкую армию такими же машинами.

Но немецкие инженеры думали иначе. "11 сентября 1941 года делегация немецких конструкторов изучила в Куммерсдорфе вражеские танки, захваченные во время летней кампании. Эксперты дали довольно негативную оценку качества советских танков".

Кроме того, в своих мемуарах [знаменитый немецкий командующий танковых войск] Гудериан указывал, что у немцев были проблемы с копированием некоторых комплектующих для Т-34: не удавалось их скопировать достаточно быстро. Чаще всех упоминался дизельный двигатель. Известно, что в мемуарах Гудериана есть различные ошибки, я довольно скептически отношусь вот к этому заявлению о трудности копирования двигателей. В конце концов, почему было не попробовать немецкие двигатели для Т-34? Немецкие танки тогда использовали множество двигателей. Американские танки "Шерман" М4 — уже тогда можно было использовать со множеством двигателей. Радиальный бензиновый двигатель, двойной двигатель и т.д. Так что не представляется безумной такая идея, что можно было построить свой немецкий вариант Т-34, скопированный у русских, но с немецким двигателем.

Так почему было не скопировать Т-34, установив на новые танки немецкие двигатели?

Анализируя причины очень позитивной оценки Т-34 в немецком фронтовом офицерстве, не забывайте старую пословицу: "У противника и трава зеленее". Конечно, после боя могло показаться, что у противника самый лучший танк. На самом деле есть много недостатков и у Т-34. Это ограниченная видимость. Еще недостаток — маленькая командирская башенка

Башня танка Т-34 предназначена для двоих, а не для троих, потому что в Т-34 командир одновременно является наводчиком. Это перегружает командира и снижает боевую мощь Т-34. Были и другие недостатки у Т-34. Хотя его 76-миллиметровая пушка всеми расхваливалась и оценивалась позитивно, есть и негативные отзывы. Так, указывалось на низкую частоту стрельбы, недостаточную точность.

Этот недостаток можно было исправить — он был исправлен на чешском танке, который потом поступил на вооружение в вермахт и стал известен как Panzer-38 (Танк-38). Чтобы разместить в этом танке наводчика, согласно требованию командования немецких танковых войск, надо было сократить количество боеприпасов на 16 снарядов.

***

Panzer-38 против Т-34

Толщина пробиваемой брони под углом 30 градусов, мм

(Пушка Panzer 38 — 50 мм, а пушка Т-34 — 76 мм)

100м 53/82

500м 43/75

1 000 м 32/67

1 500 м 24/60

"Одним из главных недостатков конструкции Т-34, существенно снижавшим его боевую мощь, был низкий темп стрельбы, низкая скорость прицеливания и невысокая точность танковой стрельбы" (Борис Кавалерчик "Танки операции "Барбаросса". Советская броня против немецкой на Восточном фронте", 2018 г., стр. 196)

***

Поскольку меня обвиняют, что я ругаю знаменитый танк Т-34, я постараюсь это опровергнуть. Советское командование знало о проблемах Т-34. Поэтому запуск улучшенного танка Т-34М был запланирован на сентябрь 1941 года. Проблема была в том, что в июне немцы напали на СССР, и это осложнило обстановку. Пришлось срочно выпускать много танков, и тут уж было не до улучшенной версии. Танк Т-34 был запущен в массовое производство без улучшений. Он был так хорошо, что хотя улучшения были постоянными, важнее всего была здоровая основа.

Так почему же немцы не скопировали Т-34?

Вопрос был прост: зачем было копировать, если была своя достойная модель? Возможно, министр вооружения и военной промышленности Заур позже подчеркивал, что для начала производства копии времени понадобилось бы почти столько же, как и для новой модели. Итак, зачем копировать Т-34, если можно сделать свой? К тому же немцам пришлось бы переделывать и свое машиностроение, чтобы оно могло выпускать детали, годные для советского Т-34.

***

Зачем копировать Т-34?

На самом деле, даже при наличии желания немцам было бы очень трудно создать копию Т-34. Все дело в том, что сначала надо изготовить станки для воспроизводства деталей советского танка. И зачем прилагать такие усилия, если Т-34 имеет массу недостатков?

***

Итак, подводим итоги.

У немцев не было проблем с использованием иностранного оборудования, вермахт с удовольствием использовал трофейные танки. Но копировать Т-34 было слишком обременительно. Немцы решили не копировать систему с многочисленными изъянами (СССР), тем более что им не хватало следующих элементов:

Проблема № 1: Специалисты

Проблема № 2: Предприятия

Проблема № 3: Ресурсы

Проблема № 4: Логистика

Так что ответ прост: решили сделать свое и идеальное вместо того, чтобы копировать чужое и несовершенное.

Перевод: ИноСМИ