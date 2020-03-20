Почему легендарный танк Т-34 лишил Гитлера шансов захватить СССР

Танк Т-34 nationalinterest.org

Почему советский танк Т-34 до сих пор остается такой легендой? Какие сильные и слабые стороны у детища Харьковского конструкторского бюро машиностроения? Какое влияние эта машина оказала на послевоенное танкостроение?

Об этом пишет The National Interest.

30 танков Т-34 остановились у железнодорожного депо Владивостока в ожидании транспорта. Выпуская на холоде клубы дыма, они медленно выстроились в колонну по одному и с грохотом начали заезжать на ржавые железнодорожные платформы. Работники железной дороги закрепили их толстой проволокой и цепями, и приземистые машины приготовились к путешествию на запад.

Эти 30 боевых машин, все в исправном состоянии и на полном ходу, ехали не на Восточный фронт, а в Москву, чтобы стать музейными экспонатами, кинореквизитом или проезжать в строю по Красной площади во время ежегодного Парада Победы, который проводится 9 мая в честь окончания Второй мировой войны и победы России над нацистской Германией.

В последнее время Т-34 переживает нечто вроде ренессанса. В 2019 году вышел фильм на русском языке "Т-34", занявший по сборам в прокате второе место за всю историю российского кинематографа. Но почему этот танк до сих пор остается такой знаковой легендой?

Мобильность

Отчасти успех Т-34 обусловлен его высокой мобильностью. По сравнению с другими танками того времени Т-34 обладал весьма приличной подвеской с цилиндрической пружиной, созданной на основе конструкции американского изобретателя Дж. Уолтера Кристи. Она обеспечивала лучшую проходимость на пересеченной местности, чем традиционная подвеска на рессорах, которая до того времени преобладала в России.

У Т-34 также были довольно широкие гусеницы, что уменьшало удельное давление на грунт и позволяло им хорошо держать вес танка, который был весьма скромным. Это было очень важно, так как Т-34 реже увязал в мягкой почве и грязи, преобладавших на обширных участках Восточного фронта, особенно весной, когда таял снег, и земля превращалась в кашу.

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Во время пограничных стычек с японцами в конце 1930-х годов стало очевидно, что бензиновые двигатели совершенно не подходят для танков. Выстрелы из танковых и противотанковых орудий, которые обычно не выводят танк из строя, поджигали или взрывали бензиновый двигатель, что являлось серьезным недостатком.

Конструкторы Т-34 остановили свой выбор на довольно мощном 12-цилиндровом дизельном двигателе, который реже воспламенялся, а потому был безопаснее для экипажа. Умеренной мощности в 500 лошадиных сил вполне хватало для веса машины, и она могла уверенно передвигаться по российской пересеченной местности.

Броневая защита

Лобовая броня Т-34 размещалась под углом 60 градусов, что очень много. Такой угол позволял танку лучше отражать вражеские снаряды. Дополнительное преимущество заключалось в том, что более тонкая наклонная броня защищала не хуже, а то и лучше, чем толстая, но не наклонная.

Немецкий военнослужащий осматривает подбитый под Покровкой T-34 обр. 1941 г. Курская битва, июнь-июль 1943 г. wikipedia.org

Бронеплита толщиной 45-47 мм позволяла существенно снизить вес и сэкономить сталь, которая в военное время была очень важным материалом.

Рассказы немцев о боевых действиях на Восточном фронте ярко иллюстрируют, насколько эффективной была такая броневая защита, и как трудно было пробить корпус танка даже с близкого расстояния. Такие сложности заставили немцев модернизировать свои противотанковые орудия, увеличивая скорость снаряда и калибр, чтобы можно было противостоять этой новой советской угрозе.

В сравнении с высокими и громоздкими немецкими танками, такими как Тигр-1, Т-34 казался приземистым. Внутри было очень тесно, особенно зимой, когда танкисты надевали толстую зимнюю одежду.

Но этот недостаток внутреннего объема компенсировался тем, что у танка была менее заметная низкопрофильная конструкция, то есть, как цель он был значительно меньше, и попасть по нему было труднее.

Огромное количество

Успех Т-34 объясняется еще и тем, что этот танк производили в огромных количествах, причем процесс производства был простым и быстрым. Но поломки случались нередко, и Т-34 выходил из строя чаще, чем танки союзников или немцев. 200-километровый марш мог привести к поломке танка, потому что пальцы траков были весьма непрочными. Иногда танк имел в запасе вторую трансмиссию, чтобы можно было быстро провести полевой ремонт.

Хотя танк не отличался особой надежностью, детали для него можно было снять с подбитых машин, которых было полно на европейских полях сражений, особенно в конце войны.

Большое влияние

Т-34 оказал большое влияние на танкостроение во всем мире, и особенно на конструкции российских танков после Второй мировой войны. Многие последующие российские танки создавались по образцу Т-34, поскольку конструкторы копировали очень многие его элементы, включая широкие гусеницы, наклонную броню (особенно лобовую) и приземистый малозаметный силуэт.

Наверное, Т-34 по количеству изготовленных машин занимает второе место в мире (в армиях некоторых стран он до сих пор состоит на вооружении и активно используется). Но и потерь среди таких танков было больше, чем среди других. Тем не менее, невозможно переоценить то влияние, которое Т-34 оказал на конструкцию послевоенных танков.

Калеб Ларсон

Перевод: ИноСМИ