Почему экзоскелеты российских военных больше не научная фантастика

Боевая экипировка "Ратник-3", представленная на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" в Москве РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Российские разработчики пошагово движутся к совершенствованию экзоскелета, добавляя всё от защитной окраски хамелеона до микродронов. И что касается поставленных целей, то они вполне реалистичны. А вот американский проект боевого костюма TALOS пока никуда не продвинулся.

Об этом пишет Forbes.

После очередной неудачной попытки США создать силовую броню в стиле "Железного человека" некоторые комментаторы заключили, что военные экзоскелеты навсегда останутся научной фантастикой. Хотя обычному американскому пехотинцу превратиться в Тони Старка (супергерой, персонаж вселенной "Марвел", прим. перев.) в ближайшее время вряд ли светит, его российский коллега технологиями экзоскелета уже пользуется вовсю. В гонке черепах и зайцев русские вырываются вперед, благодаря скромным, но эффективным технологиям.

Российские экзоскелеты, известные как боевые костюмы "Ратник", созданы Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения ("ЦНИИТочМаш"), частью оборонного гиганта "Ростех". Первоначальная версия "Ратника" — экзоскелет без двигателя, который снимает с солдата нагрузку и, как утверждается, позволяет совершать длительные марш-броски и атаки с весом до 45 килограммов.

Безмоторные (или пассивные) экзоскелеты снимают с пользователя нагрузку, используя для хранения или высвобождения энергии пружины или другие устройства. В ограниченных количествах они уже используются в автомобильной промышленности, где якобы сокращают количество травм спины и плеча, снижают утомляемость и повышают производительность. Поскольку источника питания им не требуется, им не грозит целый ряд сложных технических проблем брони с электроприводом вроде вышедшего из строя TALOS — батарейки за несколько часов у владельца не сядут.

"Основной вызов представляет собой выбор материала для экзоскелетов. Они должны быть и прочными, и легкими", — рассказал "Форбс" генеральный директор "ЦНИИТочМаш" Альберт Баков. Подробностей Баков не сообщил, но другие источники предполагают, что текущая версия сделана из композитного углеродного волокна.

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Хотя Баков рассчитывает, что в конечном итоге появится версия с приводом, он не считает, что современные технологии для этой задачи подходят.

"Аккумулятор необходимой емкости и размера еще не разработан", — просто ответил Баков.

Ранняя версия "Ратника", ЭО-1, уже прошла обширные испытания — даже использовалась боевыми инженерами в полевых условиях в Сирии в 2017 году. Как ни странно, они понадобились из-за веса российской электроники, которую перевозили операторы с помощью робототехнического комплекса разминирования "Уран-6".

"Операторам "Урана-6" приходится носить на груди тяжелый пульт управления", — говорит советник российской программы Центра военно-морских исследований и специалист по российским беспилотным системам Сэмюэль Бендетт (Samuel Bendett). Блок управления весит более 18 килограммов, но с помощью экзоскелета операторы могут без труда передвигаться быстрым шагом, а также садиться, ложиться и вставать без лишних усилий.

"Экзоскелет оказался идеальным временным решением для немедленного использования, чтобы удовлетворить оперативные потребности солдата", — говорит Бендетт.

Считается, что в использовании экзоскелет интуитивно понятен. Надеть его можно всего за пару минут, а сбросить — мгновенно. Как сообщает один источник, стоит один комплект порядка 3 500 долларов. Экзоскелет может не только переносить тяжелое оборудование, но и служит креплением для оружия.

"Конструкция экзоскелета с "третьей рукой" позволяет использовать более тяжелое и мощное оружие — например, пулемет — одной рукой", — объяснил Баков.

Поклонники "Чужих" сразу же заметят сходство с пулеметом M56 Smartgun на ремне безопасности — замысел по сути тот же самый. Российские войска с экзоскелетами без силовых установок смогут нести и стрелять из более тяжелого оружия с бóльшим количеством боеприпасов, чем противники, этой технологии лишенные.

Бендетт полагает, что российские разработчики уже придумали различные оригинальные схемы для совершенствования экзоскелета, — добавляя всё от защитной окраски хамелеона до микродронов. Версия третьего поколения, известная как "Сотник", обещана к 2025 году. Но что касается поставленных целей, они вполне реалистичны.

"Даже не завтрашний, а послезавтрашний день этой технологии — активные экзоскелеты с сервоприводами. Вот это уже сильно ближе к кинофантастике", — сообщил "РИА Новости" Сергей Смаглюк из команды разработчиков ЭО-1. Он добавил, что как только появится подходящий источник питания, в разработке экзоскелетов наступит бум, и его компания имеет все шансы его возглавить.

Тем временем, версия без двигателя постепенно совершенствуется: несколько сотен комплектов либо уже эксплуатируются, либо заказаны. ЭО-1 может и не особо впечатляет по сравнению с непобедимой силовой броней, обещанной TALOS из Группы разработки специальных боевых средств ВМС США. Но если проект боевого костюма TALOS, анонсированный еще в 2013 году, пока ни к чему не привел, у русских уже есть ступенька на следующий уровень. Они наберутся практического опыта, на что способен улучшенный солдат, и каковы требования к следующему поколению.

Добыть финансирование для амбициозных проектов с замахом на невиданные возможности в экосистеме Пентагона, может быть, и проще. Но русский пошаговый подход тоже имеет свои преимущества.

Дэвид Хэмблинг

Перевод: ИноСМИ