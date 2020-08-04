Почему большинству украинцев не светят выходные на новые праздники

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​​Об особенностях законопроекта о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам.

...или почему у большинства украинцев этих выходных не будет.



Законопроект о придании государственного статуса отдельным религиозным праздникам вводит законодательную норму, согласно которой работодателю рекомендуется предоставлять выходной день работнику, отмечающему один из этих праздников согласно принадлежности к той или иной религиозной конфессии.

Напомним, что предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

Согласно Конституции, Украина является демократическим и правовым государством, гарантирующим соблюдение основополагающих прав человека. Одним из них является право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Статья 35 Конституции Украины подчеркивает, что это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.

"Философией этого документа является построение в Украине мультиконфессионального толерантного общества открытого типа. Ведь именно такие принципы воплощены в развитых демократических странах", - определили в Офисе президента.

Кстати, интересно то, что большинство из вас в нашем опросе проголосовали против таких изменений в действующее законодательство: только 20% "За".

"Адвокат Права"