По итогам 2019 года ВВП Украины сократился на 16,1% по сравнению с докризисным 2013 годом

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Экономические "успехи" Украины начались задолго до введения карантина и пандемии коронавируса COVID-19. В результате неправильного выбора вектора экономической интеграции Украины в 2014 году наша страна понесла колоссальные потери: падение ВВП и деиндустриализация, безработица и трудовая миграция, инфляция и девальвация, тотальная бедность и деинтеллектуализация. При этом манипуляции власти относительно приоритетности и безальтернативности евроинтеграционного вектора никоим образом не коррелируют с реальными параметрами экономического роста и эффективностью избранного курса.

К примеру, если в 2013 году ВВП Украины, по данным Всемирного банка, составлял $183,3 млрд, то по итогам 2019-го, исходя из расчетных данных Госстата и НБУ, всего – $153,8 млрд. В предыдущем году этот показатель составлял $130,8 млрд. Таким образом, ВВП Украины в долларовом эквиваленте за период 2014–2019 годов, по предварительным оценкам, сократился на 16,1%. Номинальный ВВП в фактических ценах за этот период также сократился на 5,7%, в первую очередь из-за падения на 6,6% и 9,8% в 2014–2015 гг. Таким образом, по предварительным оценкам, по итогам 2019 года ВВП Украины составил 65,6% от уровня 1990 года. Ещё один макропоказатель – номинальный ВВП в расчете на одного человека по итогам 2019 года составил 94570 грн или $3658 (исходя из среднегодового официального курса НБУ 25,85 грн/$), что на 9,3% ниже соответствующего показателя 2013 года – $4035.

Негативная тенденция по снижению темпов экономического роста 2019 года, а также падения ВВП в январе-феврале 2020 года, свидетельствует о том, что по итогам нынешнего наша экономика ещё больше отдалится от макроэкономических параметров докризисного 2013 года. В Офисе президента Украины привели расчетные данные относительно того, что падение ВВП Украины при оптимистическом сценарии распространения коронавируса составит 5% в 2020 году, тогда как в "Dragon Capital" прогнозируют падение ВВП Украины до 9%.

Анализ структуры ВВП Украины производственным методом в 2019 году показывает, что удельный вес сельского хозяйства в ВВП составляет 9,0%, добывающей и перерабатывающей промышленности – 16,4%, транспорта – 6,8%, строительства – 2,7%. В региональном разрезе ВРП Киева в общем объеме составляет 23,4%, Днепропетровской области – 10,3%, Харьковской – 6,6%, Киевской – 5,6%, Донецкой – 5,4%. Приведенные данные подтверждают сырьевую модель развития экономики и существенную региональную дифференциацию по формированию национального продукта страны.

В этих условиях "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" последовательно выступает за прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных внешнеэкономических связей с Российской Федераций и странами Евразийского Экономического Союза. Крайне важно пересмотреть ассиметричные и дискриминационные условия участия нашего государства во Всемирной торговой организации и Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Предложенные меры являются безальтернативными на пути восстановления промышленности, повышении конкурентоспособности национальной экономики и благосостояния граждан Украины.

Александр Колтунович,

Народный депутат Украины,

"ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ"

Оригинал на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"