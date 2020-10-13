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Пиар-кампания местных выборов, или Зачем Зеленскому "референдум" 25 октября?

Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестбанкир, специалист отдела продаж долговых инструментов в инвестиционной компании "Dragon Capital"

24 канал

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день голосования на местных выборах 25 октября. На рассмотрение будет вынесенно пять вопросов. 

Об этом пишет Сергей Фурса на своей странице в Facebook.

За 12 дней до выборов Зеленский решил устроить референдум 25 октября. За 12 дней. Вот это стратегическое мышление.

Хочет президент обсудить с народом, используя предвыборный слоган партии "Слуга народа" (совершенно случайное совпадение), какие-то 5 вопросов. Какие, кстати, еще не сказали. Может, не придумали еще.

Интересно, бюллетени за свои деньги напечатает Зеленский? Потому что нет ни одной законной причины, чтобы на это тратились деньги налогоплательщиков.

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И что это вообще такое? Теперь любой из нас может объявить, что он хочет обсудить 5 разных вопросов? И вынести их на этот псевдореферендум? У всех же есть такие вопросы. Особенно у таксистов. Ведь каждый из нас президент.

Продолжаем играть в Венесуэлу. Там тоже полное народовластие, в обход парламента менялись законы. И народ эмоционально выбирал себе экономическую политику, разрушая институты. Результат известен. И это логично. Потому что демократия – это институты.
Верной дорогой идете, товарищи.

И да, как и в Венесуэле, главное - чтобы без влияния проклятых империалистов.

Сергей Фурса

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