Пиар ценой Конституции: Законопроект Зеленского о прекращении полномочий судей КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда, из-за недавних скандальных решений. Но таким образом менять состав судей незаконно. Почему?

Об этом пишет Светлана Крюкова на своей странице в Facebook.

Вчера Зе, то ли в результате волшебного пенделя от западных "смотрящих". То ли под эффектом глубокой удовлетворенности от результатов опроса по легализации каннабиса. То ли под гнетом глубокой неудовлетворенности по другой линии (будущий генпрокурор выяснит) – решил вдруг стать узурпатором.

Поводом стало позавчерашнее решение Конституционного суда, который ощипал часть норм антикоррупционного законодательства и полномочий импотентного НАПК. Которые почти не беспокоили коррупционеров, так, поглаживал, чувствовавших себя достаточно спокойно, пока эти нормы и полномочия действовали.

Все эти антикоррупционные конторы – НАБУ, НАПК, САП и прочие – получая бешеные зарплаты, были крайне лояльны и спокойно проглатывали мегакоррупцию на высшем уровне (и от бывших, и от нынешних), но были крайне принципиальны и последовательны, преследуя секретаря сельсовета, забывшего внести в декларацию доски для постройки сарая или доход от продажи курицы.

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И такое положение вещей вполне устраивало гаранта и его окружение.

А тут случилось неожиданное – КС всего за пару недель вначале снес коррупционера Сытника, а теперь и полномочия НАПК.

И знатный юрист по образованию Зеленский решил нанести ответный удар – подать закон, который увольняет весь состав Конституционного суда за "зухвале та безпрецедентне порушення Конституційним судом України основних засад своєї діяльності та спробу повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні".

Можно по разному относится и к нынешнему составу КС, и к принимаемым им решениям, но придется дать юристу Зеленскому небольшой правовой ликбез.

Первое. Украина – правовое государство, статья первая Конституции.

До нее вы как гарант Конституции должны были добраться, это в самом начале Основного закона. Эта та книжка, на которую вам руку клали во время инаугурации.

Второе. Органы государственной власти (а вы – это орган) ОБЯЗАНЫ действовать только на основании, в рамках полномочий и в способ, определенный Конституцией и законами Украины. Это статья 19, до нее вы, скорее всего, не добрались, столько текста ни разу в жизни читать наверное не приходилось.

Так вот, эти и другие нормы Конституции не наделяют вас и ваше зеленое монобольшинство правом распускать Конституционный суд в случае, если вам, или вашим хозяевам, или вашим кураторам не понравилось его решение. Каким бы оно ни было.

Не нравится – апеллируйте.

В правовом поле.

В противном случае – читайте Уголовный кодекс и готовьтесь.

И постскриптум.

А результаты местных выборов вам понравились? Так почему бы не внести еще и закон о том, что выборы состоялись и их результаты действительны только там, где ваши слуги взяли устраивающий вас процент?

А ситуация с пандемией Ковид-19 устраивает?

Не хотите внести закон, по которому и все остальные скудные средства, оставшихся в фонде борьбы с эпидемией, будут перенаправлены с медицины на строительство дорог – это же так помогает: вам пиариться, а подельникам - красть?

Светлана Крюкова