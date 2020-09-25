Первые ласточки космических войн: Россия отправила на орбиту секретное оружие?

Макет спутника "Ресурс-Ф1" в музее АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре РИА Новости, Павел Львов

Российские спутники вызывают опасение мировой общественности, поскольку ведут себя нетипично и подозрительно. Каковы намерения России? Что она задумала?

Об этом пишет Interia.

На проходившей в мае 2018 года в Женеве конференции ООН по разоружению эксперты обсуждали российский спутник, который совершает необычные маневры на орбите. Что это было: элемент учений и этап развития космических вооружений? Может, россияне готовятся к войне в космосе?

"Мы не знаем, что это и не имеем возможности проверить, но намерения России, связанные с этим спутником, вызывают большие опасения", — говорила помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет (Yleem Poblete), комментируя появившиеся сообщения, касавшиеся аномального поведения российского объекта.

Россия до сих пор не прояснила этот вопрос, оставив всех строить догадки. Однако выглядят они отнюдь не оптимистично, и остается вопросом времени, когда мы узнаем, какое из тревожных предположений окажется верным. Какую задачу выполнял загадочный и представляющий потенциальную опасность кружащий над нашими головами днем и ночью спутник, о котором никто ничего не знает?

Ни на что не похоже

Вызывавший опасения спутник вывели на орбиту в октябре 2017 года. Изначально он вел себя совершенно нормально, но потом начал обращать на себя внимание необычными маневрами, с которыми раньше не встречались эксперты. Российское министерство обороны сообщало, что это спутник-инспектор. Однако, как отмечала Поблет, его действия ничем не напоминали то, что происходит при использовании средств орбитальной инспекции, в том числе обычные действия россиян в этой области.

Новости по теме: Звездные войны за овладение космосом: Луна станет плацдармом для американской военной стратегии?

Короче говоря, руководство США и многих других стран не верит, что это была лишь плановая процедура. Может ли российский спутник угрожать другим объектам на орбите?

Первая ласточка космических войн

Уже некоторое время назад некоторые представители научных кругов начали предупреждать, что следующая война развернется в космосе. Такого мнения придерживается британский специалист по международному праву профессор Майкл Шмитт (Michael Schmitt). "Это совершенно неизбежно, мы увидим, как военные конфликты переносятся в космос", — предупреждает он.

Многие опасаются, что загадочный российский спутник появился в рамках подготовки именно к такой войне. По мнению американцев, его миссия может быть элементом программы по разработке космического оружия, предназначенного для уничтожения спутников противника. Такая перспектива не только представляет опасность для США, но и может ввергнуть в хаос многие другие страны. Соединенные Штаты не игнорируют угрозу и создают новый вид вооруженных сил, которые будут специализироваться на ведении операций в космосе, но не слишком ли поздно они этим занялись?

Не первый такой инцидент

Россия не в первый раз обращает на себя внимание своими действиями. Еще в мае 2014 года ее ракета вывела на орбиту загадочный аппарат. Позднее ему присвоили наименование "объект 2014-28E", но сначала мир ничего не знал о его запуске. Как так получилось? Довольно просто. Россияне воспользовались случаем: на борту ракеты находились три официальных спутника, а о наличии четвертого просто умолчали.

Новости по теме: Звездные войны возвращаются: Россия и США вступают в противостояние по покорению Луны

Изначально объект сочли не имеющим значения с космической точки зрения, но потом его трасса изменилась, и он начал совершать особые маневры. Он перемешался между другими российскими спутниками, а в итоге подсоединился к одному из них. "Чем бы 2014-28E ни был, это в любом случае похоже на экспериментальный образец", — заявила эксперт по космической безопасности Патриция Льюис (Patricia Lewis). Мог ли это быть прототип спутника, который обсуждали в Женеве?

Он расчистит небо?

Уже тогда появилось несколько гипотез на тему истинных задач объекта. Говорилось о ряде манипуляций, которые тот мог выполнять на орбите. Некоторые из них выглядят не опасными, а, напротив, полезными. Аппарат мог заниматься, например, ремонтом других спутников или доставкой на них оборудования, это бы объясняло его последний маневр. "Он может иметь целый ряд функций, как гражданских, так и военных, возможно, он оборудован манипулятором для захвата предметов", — размышляла Льюис.

Такой манипулятор может предназначаться для очистки орбиты, по которой движутся большие массы космического мусора. Но зачем россиянам держать в тайне настолько полезный проект? Такой предназначенный для очистки орбиты аппарат Россия, скорее всего, запускала бы с помпой, соответствующей ее пропагандистским традициям.

Убийца спутников

Многие эксперты склоняются к мысли, что это так называемый убийца спутников — боевое устройство, способное парализовать работу других находящихся на орбите аппаратов. "Он может атаковать их при помощи кинетических снарядов или проводить кибератаки", — подчеркивала Льюис.

В современном мире все, от связи и транспорта до системы безопасности отдельных стран, практически полностью зависит от спутников. Их отключение создаст атмосферу абсолютного хаоса и приведет противника к краху. Многие его структуры, в том числе армия, будут парализованы. Далеко не все развитые страны были бы способны отреагировать на такое дистанционное нападение врага.

Боевые спутники появились давно. Первый россияне создали уже в 1960-е годы в эпоху холодной войны. Аппарат назывался "Истребитель спутников", а его задача состояла в том, чтобы приблизиться к своей цели, находящейся в космосе, и привести в действие взрывное устройство. Могли ли россияне вернуться к старой программе? Или они никогда от нее не отказывались?

Загадочные неполадки, таинственные испытания

Еще более пугающими выглядят сообщения о том, что, по мнению независимых аналитиков, на орбите, вполне вероятно, находятся другие спутники, о которых мы ничего не знаем. Говорится, что с 2013 года россияне могли отправить в космос по меньшей мере четыре "аппарата-убийцы". В свете этих фактов события 2017 года, когда находившийся на орбите европейский спутник связи буквально распался на части, выглядят очень тревожно. Причиной его разрушения называлось столкновение с неопознанным объектом, возможно, космическим мусором. Уничтоженный спутник принадлежал частной компании, которая оказывает услуги, в частности, США, НАТО и НАСА.

Вишенкой на торте стали прошедшие на подмосковном аэродроме испытания нового оружия. О его технических характеристиках известно мало, однако, отмечается, что оно очень напоминает противоспутниковое оружие, разработкой которого в прошлом занимались также американцы. Неужели мы движемся к космическим битвам?

Эва Скорупка

Перевод: ИноСМИ