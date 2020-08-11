Первая в мире вакцина от COVID-19: Российский "ящик Пандоры" или спасение от эпидемии?

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

В российской Ассоциации транснациональных фармацевтических компаний считают, что из-за поспешности, с которой Россия пытается зарегистрировать потенциальную вакцину против коронавируса (сегодня вакцина была зарегистрирована, - ред.) и разрешить ее массовое использование до завершения клинических испытаний, люди могут подвергнуться риску.

Об этом пишет Bloomberg.

Правительство планирует уже на этой неделе зарегистрировать вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, что позволит начать ее массовое применение. Однако, как говорится в письме Ассоциации организаций клинических исследований (АОКИ), направленном в понедельник министру здравоохранения Михаилу Мурашко, на начало августа препарат от коронавируса официально получили менее 100 человек, и массовое применение вакцины может быть опасным.

"Почему все компании следуют правилам, а российские — нет? Правила проведения клинических испытаний написаны кровью. Их нельзя нарушать, — сказала по телефону исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова. — Это ящик Пандоры, и мы не знаем, что будет с людьми, которым ввели вакцину, не прошедшую клинических испытаний".

На прошлой неделе началась третья стадия испытаний вакцины, разрабатываемой Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Как заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин, он надеется, что вакцина будет зарегистрирована "в ближайшее время". По словам одного из его заместителей, производство вакцины, скорее всего, начнется в следующем месяце, а в Министерстве здравоохранения заявили, что массовая вакцинация может начаться к октябрю.

На прошлой неделе в Женеве пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер (Christian Lindmeier) заявил представителям СМИ, что перед выдачей разрешения вакцины должны пройти все стадии клинических испытаний.

Конкурентная борьба

"Мы считаем это частью конкурентной борьбы со стороны некоторых западных фармацевтических компаний, которые хотят доминировать на рынке вакцин и не хотят конкуренции", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, Минздрав России будет следовать всем необходимым процедурам согласования, и все правила будут соблюдены.

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По словам людей, знакомых с деталями разработки вакцины, десятки представителей российской деловой и политической элиты получили доступ к экспериментальной вакцине еще в апреле. В Министерстве обороны сообщили, что в июле была завершена вторая стадия клинических испытаний вакцины на добровольцах из числа военнослужащих. Ни в одном в рецензируемом журнале результаты этих испытаний опубликованы не были.

Спешат разработать вакцины также исследователи и фармацевтические компании в других странах, включая США, Великобританию, Японию и Китай. Компании "АстраЗенека" (AstraZeneca Plc), "Модерна" (Moderna Inc.) и "Пфайзер" (Pfizer Inc.) вышли на завершающий этап клинических испытаний вакцины против COVID-19, и первые результаты некоторых клинических испытаний на людях ожидаются уже в октябре.

AОКИ представляет группу транснациональных компаний, которые проводят клинические испытания в России, включая "Пфайзер", "АстраЗенека" и "Новартис" (Novartis AG).

По данным Росстата, во втором квартале в России было зарегистрировано более 27 тысяч случаев смерти от коронавируса. Она занимает четвертое место по числу подтвержденных случаев заболевания в мире, а общее число выявленных в стране случаев инфицирования составляет почти 900 тысяч.

"Они ничего не опубликовали, — сказала Завидова о результатах исследований, проведенных в России. — Это идет вразрез с тем, что делает весь остальной мир. Существует стандарт, требующий публиковать данные, полученные даже в результате неудачных испытаний".

Илья Архипов, Джейк Рудницкий

Перевод: ИноСМИ