Издевательства на притравочных станциях: Известная альпинистка призвала депутатов прекратить жестокость против животных

Митинг под Верховной Радой с требованием принятия законопроекта о запрете притравочних станций Зеленая сила

Депутаты в парламенте продают землю, словно перчатки меняют министров, решают корпоративные вопросы, но закрывают глаза на те важные законопроекты, голосование за которые займет считаные минуты и дрязг вокруг которых вообще не должно было бы быть в цивилизованной стране.

Сегодня альпинистка и первая украинка, которая покорила Эверест, Ирина Галай на своей странице в Facebook напомнила о необходимости принятия законопроекта № 2232 о запрете притравочных станций в Украине и призвала депутатов остановить жестокость против животных.

Эта зоозащитная инициатива была зарегистрирована в Раде еще в апреле 2018 года как законопроект о запрете притравочных станций № 8256. Однако Ассоциация пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств добилась того, что депутаты отправили документ на доработку. Какой цинизм - более 400 народных избранников танцуют под дудку охотничьего лобби.

Но зоозащитники не планировали сдаться после первой неудачи. Инициатива, учтя ошибки и доработав пробелы, продолжила свою борьбу уже под новым названием — проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые касаются подготовки собак охотничьих пород к охоте, а также регулирования численности некоторых видов диких животных" (законопроект № 2232).

20 декабря 2019 года законопроект № 2232 уже стоял в повестке дня на голосование, но чуда не произошло. На согласительном совете председатель экокомитета не поддержал его, в результате чего законопроект был снят с голосования, и даже петиция, которая набрала более 73 тыс. голосов, не стала аргументом для народных депутатов.

Почему? Потому что против выступают охотники, которых много и в стенах Верховной Рады. А цель зоозащитной инициативы заключается в том, чтобы в Украине наряду с другими европейскими странами запретили подготовку охотничьих собак к охоте с использованием диких животных в качестве живого тренажера. Ведь в процессе таких притравок дикие животные получают серьезные травмы, увечья и часто погибают. Для того чтобы хищник не наносил травмы собаке во время тренировки, животных калечат, вырывают когти, зубы, морят голодом или подвергают воздействию сильнодействующих препаратов. Абсолютное издевательство, которое запрещено в цивилизованных странах.

Зоозащитники не раз замечали, что сама деятельность по подготовке собак никоим образом государством не урегулирована: нет законов, которые устанавливают пределы для желающих обучить свою собаку навыкам охоты на живом звере. Поэтому на притравочных станциях творится все, до чего может дойти человеческая жестокость.

Огромный общественный запрос на решение этой проблемы уже есть: люди подписывают петиции, которые набирают 50 тыс. голосов и более, проходят большие митинги, организуются акции поддержки законопроекта. Реально общество просит Раду остановить насилие в отношении животных, а депутаты будто и не слышат людей.

Митинг под Верховной Радой с требованием принять законопроект о запрете притравочных станций Зеленая сила

Надежда на то, что все больше известных людей будут поднимать этот вопрос, и тогда народным избранникам станет просто стыдно делать вид, что ничего не происходит, и что при такой поддержке зоозащитные инициативы действительно могут быть услышанными.

Оригинал на сайте 112.ua.