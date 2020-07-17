Печатный станок приводит к инфляции? Экономическая теория Кейнса против Фишера

Эмиссия неизбежно приведет к инфляции и девальвации гривны comments.ua

В последние время в экспертной среде серъезно поднимается вопрос эмиссии гривни, который по мнению многих приведет к инфляции. Но так ли это на самом деле?

Об этом пишет Павел Вернивский на своей странице в Facebook.

Печатный станок всегда провоцирует инфляцию. Серьезно?

Если так в этом уверены, то давайте я вам расскажу немного, откуда растут ноги у этой теории.

В экономике существует много разных теорий. Часто противоречащих друг другу.

Одна из них – это количественная теория денег. По этой теории общий уровень цен на товары зависит от количества денег в экономике. Если количество денег удваивается, то цены так же удваиваются.

В начале 20 ст экономист Ирвинг Фишер придумал формулу для этой теории:

M*V=P*T

M - количество денег

V - скорость обращения этих денег

P - уровень цен

T - объём производства.

На этой формуле основывается идея о том, что печатный станок провоцирует инфляцию.

Однако был такой экономист как Джон Мейнард Кейнс, который не отрицал саму формулу, но был не согласен с основным постулатом количественной теории денег.

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Он считал, что увеличение количества денег может пойти на увеличение обьемов производства и соответсвенно это не приведёт к инфляции.

А теперь смотрите дальше. После начала Великой депрессии возник вопрос, чьи идеи являются более предпочтительными для решения экономических проблем.

Идеи Фишера, по которым печатный станок приведёт к инфляции.

Или идеи Кейнса, по которым печатный станок не приведёт к инфляции, если деньги пойдут в увеличение производства.

Приняли идеи Кейнса. Дальше историю вы знаете. Если не знаете, то экономика США встала на военные рельсы. Государство увеличило дефицит бюджета, за счёт которого финансировало военные расходы. Результат? Эти расходы не спровоцировали гиперинфляцию, а наоборот помогли США стать самым сильным государством в мире.

И самое забавное, что идеи Кейнса до сих пор доминируют в развитых странах. В то время как в странах третьего мира насаждаются идеи количественной теории денег. "Чому бідні, бо дурні".

Так что, прежде чем повторять какие-то мантры, то для начала нужно хотя бы историю немного знать.

Павел Вернивский