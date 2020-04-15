Пасха в условиях карантина: Какой план у властей на проведение религиозного праздника

Дезинфекция против против вспышки коронавируса в християнской церкви EPA-EFE

Представители украинских церквей договорились с правоохранителями о новом формате пасхальных праздников с учетом карантина. Как в Украине готовятся к Пасхе в условиях эпидемии COVID-19?

Об этом пишет Deutsche Welle.

В ближайшее воскресенье, 19 апреля, православные и греко-католики в Украине будут праздновать Пасху. Если украинцы будут отмечать праздники с соблюдением норм карантина, то ограничения могут ослабить уже с 24 апреля, прогнозируют в Министерстве здравоохранения страны. Пик инфицирования коронавирусом в Украине Минздрав ожидает уже на этой неделе. Власти Украины и руководители церквей призывают граждан праздновать дома. Представители всех религиозных конфессий вместе с полицией, чиновниками и местными властями определили новые форматы празднования.

Празднование в режиме изоляции

План проведения предстоящих религиозных праздников в условиях карантина украинское правительство обнародовало еще на прошлой неделе после консультаций с представителями церквей. В рекомендациях речь идет о том, что празднование нужно провести в максимальной изоляции и с использованием интернет-технологий. В частности в Министерстве внутренних дел сообщили, что службы в храмах необходимо проводить без верующих и при участии не более десяти человек - священнослужителей и работников, которые будут обеспечивать онлайн-трансляции. Храмы разрешено посещать, когда в них не ведутся богослужения. Но в таком случае в больших по размеру храмах должно быть не больше двух посетителей, а в малых - не больше одного.

Для обряда освящения куличей и пасхальных корзин предусмотрели несколько возможностей. Священнослужителей привлекают в пекарни и магазины, чтобы освятить продукцию перед продажей. В сельской местности предлагают священникам пройти по улицам и освятить пасхальные корзины возле каждого двора, придерживаясь необходимой дистанции. "В случае попыток верующих посещать церковь полицейские патрули толерантно и взвешенно будут разъяснять необходимость выполнения правил карантина", - прокомментировал ситуацию советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Первые нарушения и вспышка в Лавре

Несмотря на призывы властей не все священнослужители одинаково соблюдают требования, по собственному усмотрению трактуя рекомендации. Еще в минувшее воскресенье, 12 апреля, когда христиане восточного обряда отмечали Вербное воскресенье, а западного - Пасху, в разных регионах Украины наблюдались большие скопления людей или причастие одной ложкой. По данным полиции, 12 апреля произошло более 14,5 тысячи богослужений, а в храмы пришли около 127 тысяч верующих, тогда как в прошлом году это количество составляло почти три миллиона граждан. "Видим, что сознание достаточно активно сработало. То есть это уже позиция каких-либо отдельных священнослужителей, церквей, которые не хотят прислушиваться к этим рекомендациям", - комментирует нарушение Андрей Юраш, руководитель департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры.

Уже на следующий день, 13 апреля, стало известно о вспышке инфицирования коронавирусом на территории Киево-Печерской лавры - в монастырском комплексе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По последним данным, там обнаружили почти сто случаев заболевания COVID-19, двое монахов умерли. Сам наместник святыни митрополит Павел, который до последнего не обращал внимания на эпидемию и называл болезнь "искусственно выращенной", госпитализирован в Александровскую инфекционную больницу. В связи с этим в Лавре теперь введен карантин, на входе выставлены блокпосты, а территорию патрулируют правоохранители. Вместе с тем, глава УПЦ МП Онуфрий в обращении к верующим 14 апреля заявил, что даже несмотря на вирусную болезнь пасхальные обряды будут совершаться, а "те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, придерживаясь всех необходимых санитарных норм".

Как контролировать нарушителей

Запретить верующим идти в церкви и закрыть все храмы на карантин в связи с эпидемией власть не имеет права, отмечают и правительство, и представители местной власти. "Мы не можем не пускать людей в храм, но мы будем однозначно реагировать на нарушения порядка в части пребывания людей на улице и будем требовать придерживаться норм карантина", - сказал в беседе с DW заместитель председателя Киевской городской администрации Николай Поворозник. Он выразил надежду, что верующим хватит выдержки остаться дома и не приходить в церкви.

В свою очередь, представитель Министерства культуры Андрей Юраш также замечает, что в нынешней ситуации государство может повлиять на ситуацию только через правоохранительные органы, обязанность которых - "отслеживать, как все происходит". "Другого механизма, нежели полиция, в данном контексте у него нет. Очевидно, должны выписываться протоколы, быть сделаны предупреждения", - подчеркивает в беседе с DW собеседник. Юраш также обращает внимание на то, что в Украине происходят беспрецедентные по масштабам онлайн-богослужения разных конфессий. В эфире "Суспильного" имеют возможность вести трансляции десять религиозных организаций, среди которых православные, католические, протестантские и мусульманские общины. По его мнению, верующим обеспечили достаточно альтернативных вариантов, чтобы комфортно отмечать праздники.

Позиция местных властей и церквей

На региональном уровне к празднованию Пасхи готовятся с учетом правительственных рекомендаций, а также вводят собственные ограничения. "Священники отмечали, что если кто-то придет в храм, то они не смогут запретить или прогонять людей, и этого от них никто не требует. Но думаю, что наши граждане сознательные и будут соблюдать дистанцию, требования по передвижению", - описывает в разговоре с DW результаты областной встречи с представителями церквей руководитель управления охраны культурного наследия, религий и национальностей Тернопольской ОГА Игорь Кульчицкий. Дополнительные ограничения в этой области вводить не планируют.

Тем временем в Киеве закрыли кладбища и перенесли поминальные дни на 6 июня. Зато в столичных церквях до сих пор нет единой позиции относительно празднования величайшего христианского праздника. Похоже, что священники будут освящать пасхальные корзины посетителей. О таких планах корреспонденту DW сообщили в нескольких храмах УПЦ МП. В частности сотрудница киевского храма Рождества Христова рассказала, что освящать куличи там будут в отдельные часы субботы и воскресенья. Зато в соседнем Свято-Покровском соборе отметили, что должны дождаться решения священнослужителей и пока не знают, что рекомендовать верующим.

Ольга Журавлева