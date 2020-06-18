Парламент в очередной раз не поддержал программу действий правительства: Назрели отставки?

Народные депутаты на заседании Верховной Рады Фото из открытых источников

Народные избранники провалили голосование за обновленную программу деятельности Кабинета министров премьер-министра Дениса Шмыгаля. Что это значит?

Об этом пишет Юрий Гаврилечко на своей странице в Facebook.

Парламент сегодня в очередной раз не проголосовал за программу правительства.

Очевидно, что нардепы не хотят давать правительству годовой иммунитет, потому что опасаются потерять рычаги парламентского контроля за деятельностью правительства - особенно в кадровой политике. Поскольку вся предыдущая история отношений по линии КМУ-ВРУ говорит о том, что правительство стремится в этом вопросе получить практически полную автономию от парламента.

Тем не менее, отказ голосовать за программу не означает, что правительство будет отправлено в отставку в ближайшее время. Это скорее месседж правительству о необходимости более тесного сотрудничества с фракцией монобольшинства в частности и с парламентом, в общем.

Напомню, что утверждение программы - чисто политический акт. Ни одна из правительственных программ в истории страны выполнена не была. Да и наличие программы, одобренной парламентом, не спасает правительство от отставки, как показал пример Гончарука.

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Есть кризис, который сам по себе диктует условия и требует решений. Важно, чтобы правительство просто делало правильные вещи и вовремя, согласовывая их с президентом и большинством в Раде.

Так что... не утверждение правительственной программы - это не зрада и не пєрємога. Существенных изменений в политике не будет.

Юрий Гаврилечко