Парад победы Азербайджана: Оружие, нанесшее сокрушительное поражение врагу

БПЛА окончательно изменили "рисунок" современной войны president.az

На параде в честь победы в войне за Нагорный Карабах в Баку Азербайджан показал вооружение своей армии.

Об этом пишет Defense Express.

Азербайджан в честь победы в войне за Нагорный Карабах, которая длилась с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, показал вооружение своей армии.

Defense Express отобрал самые интересные образцы, которые позволили азербайджанский армии изменить парадигму в войне, которая проходила в сложнейших условиях горной местности, умноженной на глубокую оборону.

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И речь идет не только о БПЛА, вроде Bayraktar TB2, эффективное использование которых изменило "рисунок" современной войны и разрешило получить полный контроль над полем боя.

Азербайджан за последние годы сделал весомую ставку на БПЛА president.az

А и о широком использовании высокоточного оружия и современных артиллерийских систем. "За кадром" эффективных ударов, снятых с БПЛА, осталось главное - возможность армии Азербайджана получать точные координаты целей и в режиме онлайн передавать их на средства поражения, которые сразу открывают огонь.

Dana M1 - интегрирована в современные цифровые системы управления войсками teleqraf.com

Для выполнения этой задачи армия должна иметь широкий арсенал с различной дальнобойностью и мощностью, начиная от мобильных минометов и РСЗО до барражирующих боеприпасов и оперативно-тактических комплексов.

Именно поэтому оперативная и тактическая осведомленность войск, мобильность, высокоточность и способность воевать в режиме онлайн уже стала главным фактором эффективности любой армии.

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Plasan Sand Cat - израильско-американский бронеавтомобиль, который в армии Азербайджана стал платформой для целого ряда вооружение itv

Spike NLOS на шасси Sand Cat - это уникальный по своим возможностям комплекс от израильской компании Rafael способный уничтожать цели на дальности до 32 км. Оператор в режиме он-лайн видит видео с самой ракеты и может самостоятельно корректировать полет и выбирать цели уже во время полета, а ракета - захватывать и автоматически наводиться на нее itv

Spear Mk2 Elbit - израильской 120-мм миномет с дальностью выстрела до 12 км. Он интегрирован в современные системы автоматизированного управления войсками, а время его развертывания в боевое положение 60 секунд itv

Противотанковый ракетный комплекс Spike ER от Rafael. Дальность выстрела - 8 км itv

Своим успехом в войне Азербайджан обязан широкому использованию БПЛА, которые находили цели и в режиме он-лайн передавали их координаты на средства поражения. Одним из них является израильский Hermes 900 от Elbit president.az

Еще один израильской разведывательный БПЛА - IAI Heron president.az

Hermes 450 от Elbit Systems president.az

Bayraktar TB2 от турецкой Baykar Makin стал настоящей "звездой" в войне за Нагорный Карабах. Кроме наведения артиллерии он выходил на самостоятельную охоту, эффективно используя высокоточные MAM-L president.az

Нагорный Карабах доказал сверхвысокую эффективность дронов-камикадзе. Благодаря IAI Harop Азербайджан вывел из строя значительную часть систем ПВО противника itv

Несмотря на впечатление, что главные ударные действия велись именно БПЛА, главное бремя взяла на себя артиллерия president.az

Пока Азербайджан эффективно использует САУ Dana-M1, в Украине ее закупка стала предметом критики teleqraf.com

Израильская РСЗО в калибре 160-мм, дальность стрельбы до 45 км itv

Белорусская РСЗО "Полонез", дальность выстрела 200-300 км, точность +/- 30-50 метров itv

Для уничтожения целей на расстоянии до 400 км, армия Азербайджана использовала высокоточный ОТРК Lora от Israel Aircraft Industries itv

Олег Катков