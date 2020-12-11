Парад победы Азербайджана: Оружие, нанесшее сокрушительное поражение врагу

Азербайджан в честь победы в войне за Нагорный Карабах, которая длилась с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, показал вооружение своей армии.
Defense Express отобрал самые интересные образцы, которые позволили азербайджанский армии изменить парадигму в войне, которая проходила в сложнейших условиях горной местности, умноженной на глубокую оборону.
И речь идет не только о БПЛА, вроде Bayraktar TB2, эффективное использование которых изменило "рисунок" современной войны и разрешило получить полный контроль над полем боя.
А и о широком использовании высокоточного оружия и современных артиллерийских систем. "За кадром" эффективных ударов, снятых с БПЛА, осталось главное - возможность армии Азербайджана получать точные координаты целей и в режиме онлайн передавать их на средства поражения, которые сразу открывают огонь.
Для выполнения этой задачи армия должна иметь широкий арсенал с различной дальнобойностью и мощностью, начиная от мобильных минометов и РСЗО до барражирующих боеприпасов и оперативно-тактических комплексов.
Именно поэтому оперативная и тактическая осведомленность войск, мобильность, высокоточность и способность воевать в режиме онлайн уже стала главным фактором эффективности любой армии.