Падение объемов транзита газа в 2020 году на 53,0% подчеркивает несостоятельность контракта от 2019 года

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В декабре 2019 года официальный Киев подписал пятилетний контракт на транзит природного газа по газотранспортной системе Украины на не совсем выгодных условиях. В частности, по условиям контракта (официальная информация НАК "Нафтогаз Украины") минимальный объем прокачки природного газа по ГТС Украины зафиксирован в 2020 году на отметке в 65 млрд куб. м (-26,4 млрд куб. м к 2019 году), а также по 40 млрд куб. м газа ежегодно в течение 2021–2024 годов (-49,6 млрд куб. м к 2019 году).

По данным АО "Укртрансгаз", объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составили по итогам 2019 года 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий 2018 год. Правда, в 2017 году объем транспортировки голубого топлива составлял 93,457 млрд куб. м. А значит, общие потери от газового контракта на транзит природного газа в течение 2020–2024 годов по сравнению с 2019 годом составят 223,0 млрд куб. м. И это при том, что мощность ГТС Украины на входе составляет 281 млрд куб м. в год, на выходе – 146 млрд куб. м в год.

Впрочем, результаты не заставили себя долго ждать. Согласно данным ООО "Оператор ГТС Украины", в марте 2020 года Украина обеспечила транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, но уменьшился на 2,6 млрд куб. м или 36% относительно объемов марта 2019 года. И главное – по итогам первого квартала 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением января-марта в 2014–2019 годах. Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" в соответствии с новой транзитной сделкой в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).

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Всего, по данным ООО "Оператор ГТС Украины", в январе-марте 2020 года в западном направлении было протранзитовано 9,8 млрд куб. м природного газа, что на 7,2 млрд куб. м или на 42% меньше результатов этого же периода годом ранее. В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 70% и составили 1,2 млрд куб. м газа. В частности, транзит в Румынию через ГИС "Орловка" составил 0,3 млрд куб. м (-90%), а в Молдову – 0,9 млрд куб. м (-10%). Как видим, снижение объемов транзита по трансбалканскому коридору в значительной мере обусловлено запуском обходного газопровода "Турецкий поток". В этих условиях не представляет труда спрогнозировать негативные экономические тенденции работы ГТС Украины после запуска второго обходного газопровода "Северный поток-2".

Отмечу, что транзит природного газа приносил ежегодно в экономику и бюджет Украины примерно 2,8–3,0 млрд долларов валютных поступлений, в зависимости от объемов транспортировки. Исходя из новых зафиксированных контрактом реалий ежегодная доходность ГТС Украины от транзита российского голубого топлива в страны Европы будет составлять, по нашим расчетам, примерно 1,8–2,1 млрд долларов – в 2020 году, и 1,0–1,3 млрд долларов ежегодно в 2021–2024 годах.

Напомню, что ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ еще в марте 2019 года достигла предварительных договоренностей относительно перехода на прямые поставки газа из РФ и заключения долгосрочного договора на транзит голубого топлива в страны Европы. С целью сохранения статуса страны-транзитёра и загрузки в полном объеме газотранспортной системы страны ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ настаивала на создании трехстороннего газотранспортного консорциума на взаимовыгодных условиях с участием РФ (как единственного поставщика), Украины (как страны-транзитёра), европейских газовых операторов, представителей стран ЕС (как конечных потребителей). Впрочем, власть, пойдя по пути мнимого виртуального реверса, пошла вразрез с национальными экономическими интересами, нанеся многомиллиардный ущерб экономике и бюджету страны.

Александр Колтунович,

народный депутат Украины,

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ

Оригинал на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"