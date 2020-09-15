Падение курса гривни: Что происходит на валютном рынке Украины?

Курс валют это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь, чрезвычайно сложного механизма экономики стран Фото из открытых источников

Курс гривни продолжает свое падение относительно доллара. Что происходит на валютном рынке и как это отразится на экономике в целом?

Об этом пишет Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

На запросы СМИ и отдельные обращения граждан предоставляю личную экспертную Информационно-аналитическую справку по ситуации на валютном рынке Украины.

Вчера, 14 сентября, по состоянию на 12:00 курс гривни на межбанковском рынке достиг 28 грн / 1 доллар США. Ослабление гривни к иностранным валютам, которое наблюдается с начала сентября, вызывает в обществе вопрос о способности Национального банка удерживать под контролем ситуацию на валютном рынке. Хочу сразу успокоить: ситуация прогнозируемая и находится под пристальным мониторингом экспертов НБУ.

Почему это происходит и как скажется на ключевых макроэкономических показателях?

В последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, прежде всего на условиях "форвард", что может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии COVID-19 и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине.

Вместе с тем, стоит напомнить, что еще в сентябре 2018 года курс гривни к доллару США превышал 28 грн / 1 доллар США. Поэтому нынешняя девальвация гривни свидетельствует лишь о возможном ее возвращении к значениям, которые наблюдались 2 года назад. Более того, необоснованное фундаментальными факторами укрепление курса гривни в 2019 году вследствие притока спекулятивных потоков капитала в государственные ценные бумаги нанесло ущерб отечественным товаропроизводителям и усилило негативные тенденции в экономике Украины.

Инфляция

Ослабление курса гривни не окажет существенного влияния на усиление инфляционного давления, учитывая подавленность совокупного спроса в экономике. С учетом оценки эффекта переноса обменного курса на цены в Украине ускорение инфляции от ослабления гривни в сентябре может составить до 0.5 п. п., что все равно будет удерживать инфляцию на уровне, который ниже целевого значения Национального банка (5 +/-1%).

Новости по теме: Гривня обесценивается практически ежедневно: Четыре прогноза на осень



Экономическая активность

Девальвация гривни окажет близкое к нейтральному влияние на экономическую активность, однако незначительно будет способствовать смягчению монетарных условий из-за увеличения гривневого эквивалента валютной выручки отечественных экспортеров.

Внешняя торговля

В среднесрочной перспективе обесценивание курса гривни будет иметь положительный эффект на выравнивание баланса торговли товарами, однако его краткосрочный эффект будет умеренным, несмотря на доминирующую роль доллара США в ценообразовании на товары и услуги, которые принимают участие во внешней торговле.

Государственные финансы

Переоценка балансовой стоимости государственного долга, номинированного в иностранной валюте, не скажется на способности государства осуществлять долговые выплаты по гривневым и валютным заимствованиям. Остаток средств в иностранной валюте на счетах правительства является достаточным для осуществления всех запланированных выплат по государственному долгу до конца года в соответствии с Законом Украины "О государственном бюджете на 2020 год". Ослабление курса гривни окажет положительное влияние на увеличение поступлений в государственный бюджет таможенных пошлин в иностранной валюте, сумма которых пересчитывается по официальному курсу Национального банка Украины.

Банковский сектор

Валютная позиция банковского сектора является сбалансированной. Банки придерживаются нормативов общей открытой валютной позиции (длинной и короткой) и со значительным запасом прочности выполняют нормативы коэффициентов покрытия ликвидности во всех валютах и в иностранной валюте.

Несмотря на регулятивные ограничения рисков в контексте кредитования банками в иностранной валюте лиц, не имеющих валютных доходов (выручки), девальвация курса гривни существенно не отразится на платежеспособности заемщиков банков и капитализации банковской системы.

Новости по теме: Экономика Украины: Текущее состояние и перспективы до конца года

Таким образом, в условиях плавающего обменного курса гривни, определенного в ежегодных Основных принципах денежно-кредитной политики, ослабление курса гривни к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей.

Учитывая вышесказанное, Национальный банк пока воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако осуществляет активный мониторинг состояния межбанковского рынка и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке.

Объем международных резервов Национального банка в 1,3 раза превышает объем гривневой денежной базы (наличных денег в обращении и гривневых остатков на корреспондентских счетах в банках). С начала 2020 года выкуп Национальным банком избыточного предложения иностранной валюты с рынка превысил 1,2 млрд. США.

При необходимости Национальный банк будет применять валютные интервенции в соответствии с утвержденными 10 сентября Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу для сглаживания функционирования валютного рынка и обеспечения надежного контроля за динамикой обменного курса гривни.

Богдан Данилишин