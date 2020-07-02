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Отставка главы НБУ Смолия как глоток свежего воздуха, или Почему мы потеряли целый год

Павел Вернивский
Павел Вернивский

Эксперт Института общественных исследований, экономист

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку из-за "политического давления". Что было не так с его деятельностью и почему он должен был уйти еще год назад?

Об этом пишет Павел Вернивский на своей странице в Facebook.

Читаю оды восхваления главе НБУ и не верю свои ушам. Люди, что с вами? Вы понимаете, кого вы поддерживали и куда нас вела эта политика?

Так я вам приведу ряд причин, почему их нужно было гнать в шею ещё год назад!

1.Высокая учетная ставка

НБУ сознательно жертвовал экономическим ростом ради ценовой стабильности. Ведь как НБУ борется с инфляцией? Через высокую учетную ставку! Банки перестали кредитовать экономику, а вместо этого размещали средства в ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ. Доля кредитов в экономике опустилась до 22% ВВП. Это уровень бедных африканских стран.

НБУ хвастается, что им удалось избежать банковского кризиса. Так если у вас банки не кредитуют экономику, то у вас никогда не будет банковского кризиса. Это то же самое, когда хвастаются, что корабль не пострадал во время шторма. И не потому что качественно построен, а потому что не вышел в море.

2.Спекулятивный капитал

В Украину хлынули потоки спекулятивного капитала. Только за год нерезиденты завели в страну 5 млрд дол под покупку ОВГЗ. И это тоже из-за высоких процентных ставок.

Украине очень повезло, что кризис остановил этот пир среди чумы. Ведь если бы нерезиденты завели в страну не 5 млрд, а 50 млрд, то проблем у нас было бы значительно больше.

Как? С начала кризиса нерезиденты уменьшили позиции в ОВГЗ на 1 млрд дол. 20% от общего объема. И это только начало. А представьте, что у них было бы 50 млрд и они вывели 10 млрд за 4 мес. Нам была бы крышка. И страну не спасло бы 5 млрд дол. кредита от МВФ.

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Ну если вы не знаете, что такое горячий капитал, то есть море информации на эту тему. Нобелевский лауреат Стиглиц говорит, что такой капитал может превратить страну в руину!! И есть опыт Аргентины, Греции, Мексики. Причём у нас, как и у них, приток спекулятивного капитала превышал прямые иностранные инвестиции. И это тоже ненормально!

3. Курс

Приток спекулятивного капитала спровоцировал нездоровое укрепления курса. Это укрепление больно ударило по многим отраслям. И оно повлияло так же на рекордное падение промышленности в 2019! Укрепление курса привело к падению доходов бюджета. И это новые долги, чтобы закрывать эту дыру.

Если бы пир с ОВГЗ продолжался, то мы бы увидели укрепление курса ниже 20 грн, а то и 15. Этот курс убил бы нашу экономику к чертам собачьим.

И при выводе денег нерезидентов, мы бы увидели такое же стремительное падение курса! Гривна бы рухнула камнем. И дефолт тоже бы уже стал реальностью.

Павел Вернивский

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