Отставка главы НБУ Смолия как глоток свежего воздуха, или Почему мы потеряли целый год

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку из-за "политического давления". Что было не так с его деятельностью и почему он должен был уйти еще год назад?

Об этом пишет Павел Вернивский на своей странице в Facebook.

Читаю оды восхваления главе НБУ и не верю свои ушам. Люди, что с вами? Вы понимаете, кого вы поддерживали и куда нас вела эта политика?

Так я вам приведу ряд причин, почему их нужно было гнать в шею ещё год назад!

1.Высокая учетная ставка

НБУ сознательно жертвовал экономическим ростом ради ценовой стабильности. Ведь как НБУ борется с инфляцией? Через высокую учетную ставку! Банки перестали кредитовать экономику, а вместо этого размещали средства в ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ. Доля кредитов в экономике опустилась до 22% ВВП. Это уровень бедных африканских стран.

НБУ хвастается, что им удалось избежать банковского кризиса. Так если у вас банки не кредитуют экономику, то у вас никогда не будет банковского кризиса. Это то же самое, когда хвастаются, что корабль не пострадал во время шторма. И не потому что качественно построен, а потому что не вышел в море.

2.Спекулятивный капитал

В Украину хлынули потоки спекулятивного капитала. Только за год нерезиденты завели в страну 5 млрд дол под покупку ОВГЗ. И это тоже из-за высоких процентных ставок.

Украине очень повезло, что кризис остановил этот пир среди чумы. Ведь если бы нерезиденты завели в страну не 5 млрд, а 50 млрд, то проблем у нас было бы значительно больше.

Как? С начала кризиса нерезиденты уменьшили позиции в ОВГЗ на 1 млрд дол. 20% от общего объема. И это только начало. А представьте, что у них было бы 50 млрд и они вывели 10 млрд за 4 мес. Нам была бы крышка. И страну не спасло бы 5 млрд дол. кредита от МВФ.

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Ну если вы не знаете, что такое горячий капитал, то есть море информации на эту тему. Нобелевский лауреат Стиглиц говорит, что такой капитал может превратить страну в руину!! И есть опыт Аргентины, Греции, Мексики. Причём у нас, как и у них, приток спекулятивного капитала превышал прямые иностранные инвестиции. И это тоже ненормально!

3. Курс

Приток спекулятивного капитала спровоцировал нездоровое укрепления курса. Это укрепление больно ударило по многим отраслям. И оно повлияло так же на рекордное падение промышленности в 2019! Укрепление курса привело к падению доходов бюджета. И это новые долги, чтобы закрывать эту дыру.

Если бы пир с ОВГЗ продолжался, то мы бы увидели укрепление курса ниже 20 грн, а то и 15. Этот курс убил бы нашу экономику к чертам собачьим.

И при выводе денег нерезидентов, мы бы увидели такое же стремительное падение курса! Гривна бы рухнула камнем. И дефолт тоже бы уже стал реальностью.

Павел Вернивский