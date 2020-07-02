Отпуск во времена пандемии: Куда можно путешествовать из Украины

Украинские работники аэропорта и пограничники проверяют температуру тела прибывающих пассажиров в международном аэропорту имени Данила Галицкого во Львове EPA-EFE

С началом сезона отпусков все больше стран открывают границы для путешествий. Шенгенская зона пока что для Украины остается закрытой. Несколько европейских стран, однако, уже начали пускать украинских туристов.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Евросоюз с 1 июля начал открывать свои внешние границы для туристов из третьих стран. На фоне последних антирекордов по количеству выявленных новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 Украина не попала в число 15 стран, для которых советуют снять ограничения. Впрочем, украинцы все же могут поехать в отпуск за границу. DW рассказывает, какие страны уже пускают жителей Украины и при каких условиях.

Как попасть в список стран, для которых границы ЕС открыты?

В список попали: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Черногория, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. Этот перечень, который государства ЕС утвердили после почти трех недель напряженных дебатов, является лишь рекомендацией. Ведь граница - это полномочия национальных государств, а не Евросоюза. Впрочем, у всех правительств есть весомая мотивация выполнять рекомендацию: в Брюсселе предостерегают, что из-за некоординированного открытия внешних границ есть высокий риск введения пограничного контроля внутри шенгенской зоны.

Список стран, из которых можно будет свободно поехать в Евросоюз, будут пересматривать каждые две недели. Для того, чтобы попасть в него, надо, чтобы в Украине за последние две недели количество новых случаев COVID-19 не превышало или было близко к среднему в ЕС уровню. Если исходить из данных Европейского центра профилактики и контроля болезней (ECDC), в Украине этот показатель был на уровне 30 случаев. В почти всех странах ЕС - ниже 20.

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Следует заметить, что это не единственный критерий. В список вносят только те страны, к чьей статистике по COVID-19 есть доверие. Количество тестов и другие меры для сдерживания распространения коронавируса также являются важными показателями.

Поездка из Украины в ЕС возможна, но по веской причине

Границы Евросоюза для украинцев не являются полностью закрытыми. Те граждане Украины, которые имеют разрешение на проживание в ЕС, имеют право на пересечение границы. Для всех остальных запрещенными являются лишь так называемые необязательные поездки.

Обязательными считаются поездки таких категорий: медицинские работники и специалисты, которые ухаживают за людьми преклонного возраста, сезонные работники, сотрудники транспорта, дипломаты, лица, которые едут по насущным семейным причинам, моряки, а также транзитные пассажиры. Теперь к ним добавили студентов, которые едут на обучение, а также высококвалифицированных работников, которые не могут выполнить работу удаленно и если ее нельзя отложить.

Следует заметить, что каждая страна ЕС сама решает, кого пускать именно из этих категорий. Германия, например, будет пускать только тех студентов, которые "не могут полностью осуществлять их обучение из-за границы". Польша пускает больше категорий украинцев. Поэтому прежде чем планировать поездку, стоит проверить условия в конкретной стране.

Германия

Правительство ФРГ решило открыть границы страны с 2 июля для жителей пока только 11 стран из списка, принятого Советом ЕС. Жители Сербии, Марокко, Руанды и Алжира путешествовать в Германию не смогут.

В немецком МВД отмечают, что люди, которые приезжают "из регионов с повышенным риском", в целом должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Институт имени Роберта Коха по состоянию на 1 июля относит Украину к числу таких регионов. Впрочем, окончательно требование о самоизоляции регулирует каждая федеральная земля Германии самостоятельно.

Венгрия

Граждане Украины могут въезжать на приграничные территории Венгрии, расположенные в пределах 30 километров от границы между двумя государствами. Находиться там можно не более 24 часов.

Хорватия

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил 1 июля, что для Украины уже открыли границы пять туристических стран: Хорватия, Албания, Черногория, Турция и Египет.

Вообще-то рекомендация Совета ЕС должна быть адресована 30 странам так называемой зоны ЕС+. Это 26 стран ЕС (кроме Ирландии) и четыре ассоциированные с Шенгеном страны: Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Правда, Дания применила свое особое право остаться в стороне от этой рекомендации. А Хорватия воспользовалась тем, что она, как и Болгария, Румыния и Кипр, еще не вошла в Шенгенскую зону. И поэтому на ее границе с Шенгеном действует контроль. Но пустить туристов из Украины и других стран решила одна лишь Хорватия из стран ЕС.

В страну можно въехать с целью ведения бизнеса или туризма. Для въезда в страны отдыхающий должен предоставить подтверждение бронирования гостиницы или другого жилья. Перед поездкой следует заполнить электронный формуляр и распечатать сертификат, который человек получит после его подачи.

Западные Балканы

В Черногорию граждане Украины могут въезжать еще с 22 июня. Условие - отрицательный тест на COVID-19. В украинском посольстве в Черногории уточнили, что это должен быть или ПЦР-тест или ИФА-тест на антитела. Экспресс-тест не подходит. Анализ нужно сдать за 72 часа до пересечения границы Черногории в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO/IEC 17025. Посольство советует только лететь в страны самолетом.

Для туристической поездки в Албанию не нужен тест на отсутствие COVID-19. Требования самоизоляции тоже нет.

Также украинцев пускают Сербия и Северная Македония.

Турция

Эта страна пускает украинских туристов только при наличии страхового полиса на случай COVID-19. Его советуют приобрести заранее, однако, посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что купить страхование можно и в аэропорту. После прибытия на аэродром у пассажиров измеряют температуру. Если она повышена или же есть другие симптомы коронавирусной болезни, то проводят бесплатный тест.

Египет

Для иностранных туристов с 1 июля доступно еще одно популярное туристическое направление. Ограничений для украинцев во время въезда нет. После возвращения, однако, придется проходить двухнедельную самоизоляцию, потому что в Египте высокий уровень больных COVID-19.

Другие страны мира

Возможность поехать в другие страны можно проверить на портале МИД Украины. Например, в США въезд для украинцев возможен, если они не посещали за последние 14 дней Шенгенскую зону, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран и Бразилию. Пускает туристов из Украины и Камбоджа, но только со страховым полисом, который покрывает расходы на 50 тысяч долларов, а также после уплаты залога в три тысячи долларов. Правда, в большинство стран сейчас из Украины добраться невозможно. Оба киевских аэропорта осуществляют рейсы в частности в Турцию, Египет, Албанию, а также Беларусь. После прибытия в последнюю придется пройти самоизоляцию.

Юрий Шейко