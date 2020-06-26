Отменит ли новый и.о. министра образования Шкарлет ВНО?

В этом году на внешнее независимое оценивание зарегистрировалось почти 380 тысяч участников pravda.com.ua

Сергея Шкарлета назначили на должность исполняющего обязанности министра образования и науки Украины. Отменить ли он ВНО?

Об этом пишет Семен Есилевский на своей странице в Facebook.

Все сейчас с интересом наблюдают за тем, будет ли новый и.о. министра образования отменять ЗНО. Одни с ужасом, другие с надеждой.

На самом деле ЗНО - это, пожалуй, единственная кардинальная реформа в образовании, которая была доведена до конца за годы независимости Украины. Более того, это пример идеальной антикоррупционной реформы.

Дело в том, что искоренить коррупцию полностью не только невозможно, но и не нужно. Любая антикоррупционная реформа должна сделать коррупционные схемы невыгодными для абсолютного большинства людей. Схемы все равно будут, но они будут настолько сложными, дорогими и рискованными, что у 99% потенциальных "пользователей" отпадет всякое желание со всем этим связываться.

Именно так произошло с ЗНО. Высокий балл ЗНО *можно* купить, но это на два порядка сложнее и дороже, чем просто занести полкабанчика в ректорат нужного вузика. Это именно что сложная схема, а не де-факто официальный ценник на поступление, который разве что к дверям не прибит.

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В результате введения ЗНО число чисто коррупционных поступлений в вузы стало пренебрежимо малым.

Естественно, что были придуманы другие схемы. Например, неугодных "бессеребренников" просто заваливают на первой же сессии, но это уже совсем другая история. Поставленную задачу - пресечь коррупцию при поступлении - ЗНО блестяще выполняет.

Если ЗНО сейчас отменят и общество это покорно схавает, то у такого общества нет будущего и так ему и надо. Понаблюдаем.

Семен Есилевский