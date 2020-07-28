Отказалась ли Британия защищаться от России?

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Оригинал на сайте The Guardian

В недавно опубликованном докладе о вмешательстве России нарисована мрачная картина британской демократии. Дезинформационная кампания Кремля, направленная на наши выборы, лондонская "прачечная" по отмыванию грязных денег, российские элиты, покупающей себе доступ к британскому истеблишменту.

Это 50-страничное досье вызвало вопросы о том, почему сменявшие друг друга консервативные правительства неоднократно игнорировали доказательства вмешательства Кремля. Газеты пестрели сообщениями о том, как ведущие консерваторы принимали пожертвования от богатых россиян, имеющих связи в ближайшем окружении Владимира Путина (как будто мы и без того не знали об этом).

Но в "недрах" этого доклада Комитета по разведке и безопасности, опубликованного без особого желания, можно найти два абзаца, которые должны вызывать еще большую тревогу. Из них следует, что за защиту британской демократии никто не отвечает. Какой там Путин и Россия! Судя по всему, любой, у кого есть чемоданы денег и корыстные интересы, может купить доступ к нашему политическому процессу.

Парламентарии не стесняются в выражениях, говоря о масштабах проблемы. Защита демократических процессов в Великобритании, говорится в докладе, является "своего рода "сложной неприятной проблемой", и ни одна организация не признает себя ответственной за нее в целом".

Ситуация ухудшается. Государственные органы, формально отвечающие за обеспечение неприкосновенности нашей политической и избирательной системы, не в состоянии "противостоять серьезной угрозе нашей демократии со стороны враждебного государства".

Министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта (DCMS), отвечающее за борьбу с потоком политической дезинформации в интернете, "является небольшим политическим отделом Уайтхолла". Избирательная комиссия — это "орган, который держат на расстоянии", подвергают нападкам и недостаточно финансируют.

Для меня все это не было новостью. Уже год я пишу книгу о том, как "анонимные деньги" и тайное лоббирование извратили британскую демократию. Проводя свое исследование, я видел, как доноры Консервативной партии смогли обойти требования прозрачности, направив сотни тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы во время всеобщих выборов 2019 года пробить "красную стену" из ключевых мест лейбористов. Но я все равно был удивлен, увидев, что в докладе с эмблемой парламента в виде решетки, эти недостатки признаются так открыто.

Легко зацикливаться на возможных операциях влияния со стороны России, но реальность такова, что наша политическая система созрела для злоупотреблений и посягательств со всех сторон. Позиция Великобритании в отношении регулирования демократии предполагает мягкий, осторожный подход к тому, что незаметно или невидимо. В США за нарушение избирательного законодательства можно сесть в тюрьму (если хотите, спросите Майкла Коэна). Максимальный штраф, который может наложить наша избирательная комиссия, составляет 20 тысяч фунтов стерлингов. Этого едва хватит, чтобы оплатить стол во время ужинов в "клубе доноров", на которых собираются средства для Консервативной партии. Консерваторы, кстати, в прошлом году выступали против усиления регулятора выборов, чтобы он мог налагать большие штрафы.

В Британии законы, которые управляют нашей политикой, подобны налогам: их платят только те, у кого нет средств на то, чтобы изменить правила. Доминик Каммингс (Dominic Cummings), возглавлявший перед референдумом по Брекситу кампанию за выход из ЕС, участники которой нарушили закон, неоднократно отказывался являться на заседания специального комитета DCMS, посвященные расследованию распространения "фейковых новостей". Но Борис Джонсон все равно назначил его старшим советником.Финансирование партии — это как бомба замедленного действия, оно создает постоянную угрозу скандала. Если согласно правилам нет ничего страшного в том, что, что жена бывшего министра финансов в правительстве Путина заплатила не менее 45 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы играть в теннис с Джонсоном (как в этом году это сделала Любовь Чернухина), не удивляйтесь, что общественность теряет веру в политику. (Вряд ли можно назвать совпадением то, что уровень недовольства демократией выше всего в Великобритании и США — двух странах, где главной составляющей политической жизни являются деньги).

На бумаге у Британии есть реестр лоббистов, который позволяет следить за тем, кто влияет на наших политиков. Но требования прозрачности настолько мягкие, что корпоративные лоббисты могут легко избежать раскрытия информации. А в отношении проведения предвыборной кампании с использованием интернет-ресурса никаких правил практически нет. Список можно продолжать до бесконечности.

Доклад о вмешательстве России должен стать громким призывом, последним предостережением о разрушении британской демократии. Как говорится в докладе, "защита нашего демократического дискурса и процессов от враждебного вмешательства является главной обязанностью правительства и должна быть приоритетной задачей для министерств и ведомств". И это правда. Защита демократии должна быть приоритетом для администрации Джонсона, но в действительности это явно не так.

Почти в то же самое время, когда был опубликован доклад, Хлоя Смит (Chloe Smith) из Кабинета Министров, выступая в Парламенте, говорила, что для правительства консолидация запутанных и устаревших избирательных законов Великобритании — за исключением внесения поправок в Закон о парламентах с фиксированным сроком действия — "не является приоритетом".

Джонсон пошел еще дальше, заявив, что скандал по поводу доклада о вмешательстве России был заговором "ислингтонских противников выхода из ЕС". Но это не так. Британская демократия действительно сильно скомпрометирована. Это должно беспокоить всех нас, а не только антироссийских ястребов или тех, кто хотел бы отменить результаты референдума 2016 года по Брекситу.

Но еще большее беспокойство вызывает отсутствие у политиков желания проводить реформы. Высокопоставленные правительственные чиновники — такие как Тобиас Эллвуд (Tobias Ellwood) — публично выразили свое несогласие с мнением своих коллег и призвали предпринять действия в связи с потенциальным вмешательством России, но о решении проблем внутри страны практически никто не говорил.

Политики, конечно же, кровно заинтересованы в том, чтобы все оставалось как есть. Как сказал мне депутат от Лейбористской партии Стивен Киннок (Stephen Kinnock), председатель парламентской рабочей группы по избирательной реформе, "политические партии предпочли бы оставить ту разрушенную систему, которая у нас существует сегодня, потому что они знают, как максимально увеличить свои преимущества внутри этой системы".

Доклад о вмешательстве России показал безобразное состояние британской демократии. Это система, которая будет подвергаться злоупотреблениям и посягательствам снова и снова. Но, получив власть благодаря этой разрушенной системе, Джонсон и его ближайшее окружение из числа консерваторов, голосовавших за выход из ЕС, скорее будут сражаться с ветряными мельницами, чем исправлять эту систему.

Питер Геогеган

Перевод ИноСМИ.