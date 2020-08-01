От Индонезии до Перу: за назначением Луческу в "Динамо" следили во всем мире (фото)
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Назначение Мирчи Луческу в "Динамо", а также последующие события, связанные с румынским тренером, вызвали настоящую бурю эмоций в Украине. При этом новости из киевского клуба были настолько "горячими", что за этой ситуацией следили СМИ по всему миру. "Динамо" и Луческу настолько нестандартно начали свои взаимоотношения, что об этом говорят даже в тех странах, которые обычно не уделяют внимание украинскому футболу. Что там говорить, если даже в далёкой Индонезии обсуждают новости, которые касаются назначения Луческу. И пусть в большинстве своём иностранные журналисты просто цитировали сообщения официального сайта "Динамо", или румынских СМИ, которые рассказывали о переживаниях Мирчи, всё равно такого интереса к украинскому футболу уже давно не было.
FootBoom предлагаем ознакомиться с тем, в каких странах следили за ситуацией, связанной с "Динамо" и Луческу.
Англия
Аргентина
Бельгия
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Бразилия
Венгрия
Гана
Германия
Греция
Дания
Израиль
Индия
Индонезия
Испания
Италия
Люксембург
Мексика
Нидерланды
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Перу
Польша
Португалия
Румыния
Турция
Филиппины
Франция
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Хорватия
Интересно, что румынский тренер ещё даже не провёл ни одного матча с новой командой, но за ним уже внимательно следят в разных странах, и даже на разных континентах. Остаётся надеяться, что Мирча Луческу сумеет и в дальнейшем подогревать такой интерес к украинскому футболу, прежде всего, хорошими результатами в еврокубках.
Антон Прокопов