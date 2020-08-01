От Индонезии до Перу: за назначением Луческу в "Динамо" следили во всем мире (фото)

Официальный сайт "Динамо"

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Назначение Мирчи Луческу в "Динамо", а также последующие события, связанные с румынским тренером, вызвали настоящую бурю эмоций в Украине. При этом новости из киевского клуба были настолько "горячими", что за этой ситуацией следили СМИ по всему миру. "Динамо" и Луческу настолько нестандартно начали свои взаимоотношения, что об этом говорят даже в тех странах, которые обычно не уделяют внимание украинскому футболу. Что там говорить, если даже в далёкой Индонезии обсуждают новости, которые касаются назначения Луческу. И пусть в большинстве своём иностранные журналисты просто цитировали сообщения официального сайта "Динамо", или румынских СМИ, которые рассказывали о переживаниях Мирчи, всё равно такого интереса к украинскому футболу уже давно не было.

FootBoom предлагаем ознакомиться с тем, в каких странах следили за ситуацией, связанной с "Динамо" и Луческу.

Англия

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Аргентина

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Бельгия

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Бразилия

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Венгрия

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Гана

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Германия

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Греция

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Дания

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Израиль

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Индия

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Индонезия

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Испания

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Италия

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Люксембург

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Мексика

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Нидерланды

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Перу

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Польша

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Португалия

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Румыния

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Турция

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Филиппины

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Франция

Портал footboom.com

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Портал footboom.com

Хорватия

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Интересно, что румынский тренер ещё даже не провёл ни одного матча с новой командой, но за ним уже внимательно следят в разных странах, и даже на разных континентах. Остаётся надеяться, что Мирча Луческу сумеет и в дальнейшем подогревать такой интерес к украинскому футболу, прежде всего, хорошими результатами в еврокубках.

Антон Прокопов