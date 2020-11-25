Освоение COVID-фонда: Куда тратят деньги и при чем здесь друзья Коломойского

35 миллиардов гривен ускоренно осваиваются в рамках "Большого строительства" Владимира Зеленского facebook.com/y.golyk

Пока украинцы спорят, нужно ли было направлять 35 миллиардов с COVID-фонда на дороги, на них пиарится не только президент, но и соратники его бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"По новым дорогам скорые будут доставлять больных в больницы", - сказал в недавнем интервью ведущим украинским телеканалам президент Украины Владимир Зеленский. Так он отреагировал на критический вопрос, почему львиная доля 66-миллиардного фонда по противодействию пандемии COVID-19 тратится на строительство дорог. Такое обоснование содержит и пояснительная записка к законопроекту, которым в июне вносились изменения в госбюджет на 2020 год о выделении на дороги 35 миллиардов гривен из "ковидного" фонда.

За счет этих средств частично уже в этом году ускоренно реализуются проекты, финансирование которых предусматривалось лишь в 2021 году. В частности, речь идет о ремонте и строительстве дорог в рамках программы "Большое строительство". Депутаты, выделяя деньги на ускорение строительства и ремонта дорог, аргументировали, что это нужно для "своевременного оказания медицинской помощи населению", а также для возможности его широкого тестирования на наличие коронавируса".

Дороги есть, кислорода и тестов нет

С помощью больным пока ситуация довольно неутешительная. В больницах по всей стране не хватает оснащения, прежде всего для обеспечения кислородной поддержки больных. Полмиллиарда на кислородные концентраторы правительство выделило только в октябре. Как правило, от заказа дефицитного ныне медоборудования до его получения проходит несколько месяцев. Не раньше конца декабря в государственные лаборатории должно поступить и оборудование, которое позволит удвоить объемы ежедневного тестирования на COVID-19 до ста тысяч тестов в сутки, что Минздрав называет достаточным для контроля пандемии показателем.

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Пока нарастает критика в адрес Министерства здравоохранения Украины за промедление с противодействием пандемии, задержек с освоением "дорожных" миллиардов из "ковидного" спецфонда бюджета нет. Президент регулярно открывает новые мосты или отремонтированные дороги в регионах. Областные госадминистрации или общины, возглавляемые представителями "Слуги народа", как свидетельствуют данные закупок в системе Prozorro, накануне местных выборов массово заказывали постеры, баннеры, наклейки, флаги и значки с рекламой президентского проекта "Большое строительство". "Ковид пройдет, а дороги останутся", - такой лейтмотив многих одобрительных отзывов в комментариях на специально созданной странице "Большое строительство" в сети Facebook. Почти ежедневно на этой странице, синхронно со страницей "Укравтодора", появляются профессиональные видеоролики, эффектно снятые с помощью квадрокоптеров, о ходе ремонта дорог в разных регионах.

Не только президентский пиар

"Знакомьтесь, Копанский перевал!" - так подписано обнародованное 23 ноября на странице "Большого строительства" видео с высоты птичьего полета, на котором машины снуют по серпантину горной дороги посреди осеннего карпатского леса. Как выяснила DW, это видео, как и многие другие рекламные ролики, используется не только в президентской PR-кампании. 22 ноября оно было обнародовано с корпоративным графическим оформлением на странице компании "ПБС", которая и отремонтировала дорогу по заказу "Укравтодора". В то же время, синхронно то же самое видео стало распространяться по сети и с совсем другим графическим оформлением - с символикой партии "За Майбутнє".

"#За_майбутнє стоит бороться!" - с таким слоганом почти ежедневно на своей странице публикует видео отремонтированных дорог, оформленное в партийном дизайне, депутат Ивано-Франковского облсовета от партии "За Майбутнє", бывший народный депутат Верховной Рады Александр Шевченко. Он, очевидно, неформально контролирует компанию "ПБС", хотя номинальной владелицей по документам является Иванна Непик - директор фирмы "Галичина-Сахар", владелицей которой, в свою очередь, является жена Шевченко Татьяна. Региональные СМИ называют Непик бывшей сотрудницей курорта "Буковель".

Шевченко называет фирму "ПБС" "буковелевской", он при этом является совладельцем горнолыжного курорта "Буковель" в Карпатах, вместе со своими многолетними партнерами - лидером "За Майбутнє" бизнесменом Игорем Палицей, а также олигархом Игорем Коломойским. Вместе с бизнес-партнерами Шевченко до недавнего времени развивал партию "Укроп", однако накануне прошлых президентских выборов эта политическая сила фактически свернула свою деятельность. Партийцы "укропа" на прошлых выборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области баллотировались преимущественно от "Слуги народа", в частности депутатами стали экс-помощник Шевченко и экс-депутат облсовета от "Укропа". Создатель "Слуги народа" Владимир Зеленский и миллиардер Игорь Коломойский были многолетними партнерами по медиабизнесу.

"Слуга народа" уступает Прикарпатью

На местных выборах в октябре этого года пути бывших "укроповцев" и президентской партии формально разошлись. Однако бюджетные миллиарды, привлеченные в "Большое строительство" Зеленского, в "базовых" западноукраинских регионах бывшего "Укропа" - на Волыни и Прикарпатье - в отличие от остальной Украины работали на рейтинг нового проекта Палицы и Шевченко - "За Майбутнє". Дорожная фирма "ПБС", которую связывают с Александром Шевченко, как показал анализ контрактов в системе Prozorro, за 2020 год получила от структур "Укравтодора" рекордные подряды на ремонт дорог на общую сумму почти 11 миллиардов гривен, прежде всего в Ивано-Франковской области, Закарпатье, Черновицкой области и на Волыни. Больше "ПБС" госзаказов в этом году получил лишь многолетний лидер рынка дорожного строительства - одесская компания "Автомагистраль-Юг", среди лидеров и украинская дочка турецкой Onur Group.

Средства "ковидного" фонда позволили "ПБС" накануне местных выборов ускорить реализацию ряда контрактов. В частности, на ремонт упомянутой выше трассы Н-09 Мукачево-Львов, где "буковелевская" фирма является ключевым подрядчиком, на ее участки было выделено около полумиллиарда гривен из спецфонда. Еще около миллиарда из этих средств получили другие подрядчики.

"Сюжеты об открытии отремонтированных дорог с комментариями Шевченко выходят, в частности, на телеканале "1+1", бенефициаром которого является Игорь Коломойский. В конце концов, в частности, в Ивано-Франковской области новая партия Палицы-Шевченко получила на выборах в облсовет в октябре 15,5 процента голосов, почти вдвое опередив президентскую "Слугу народа".

Ударное освоение бюджетных средств

В год местных выборов бюджетные деньги из "ковидного" спецфонда выделялись "ПБС" в "турборежиме". Например, 14 июля "буковелевская" компания подписала с ивано-франковским управлением "Укравтодора" контракт на 1,2 миллиарда гривен на ремонт участка трассы Р-24 Татаров-Косов-Коломыя. Сначала соглашением предусматривалось, что "ПБС" получит в 2020 году лишь 49 миллионов гривен бюджетных средств, а остальные - в следующем году. Однако, как показал анализ документации в системе Prozorro, к ноябрю с "ПБС" было заключено 11 дополнительных соглашений, которыми ассигнования из госбюджета в этом году было увеличено до 342 миллионов гривен.

Львиная доля дорог, которые ремонтирует "ПБС", ведет с разных направлений к курорту "Буковель". Получая миллиарды из государственного бюджета и ремонтируя дороги, "ПБС" активно готовится и к лыжному сезону. По данным базы таможенных деклараций ImportGenuis, эта "буковелевская" фирма кроме дорожной техники во втором полугодии активно покупала в Австрии оборудование для строительства нового 6-кресельного подъемника, а также для искусственного оснежения лыжных трасс.

Между тем в телеэфирах "1+1" лидер "За Майбутнє" Игорь Палица остро критикует власть за использование средств "ковидного" фонда госбюджета на строительство дорог. По словам Палицы, деньги надо было не забирать у больных, а... напечатать.

Евгений Тейзе