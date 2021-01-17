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ОРДЛО ясно дали понять, что не будут вести переговоры с командой Зеленского, - политтехнолог

Владимир Шамин
Владимир Шамин

Политтехнолог

Обмен удерживаемыми Офис президента

Заявление представителей ОРДЛО об односторонней передаче Украине удерживаемых лиц говорит о том, что и Донецк, и Луганск больше не считают команду Зеленского достойными участниками переговорного процесса, пишет в своем блоге для Корреспондент политтехнолог Владислав Шамин. 

"Со стороны властей Украины ожидать позитивных шагов в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится, "переговорный процесс блокируется и находится сейчас в глубочайшей стагнации", - говорится в заявлении.

Кроме того, представители ОРДЛО констатируют, что режим тишины, о котором победно вещает президент – не соблюдается. Чтобы удостоверится в их правоте – посмотрите в ежедневные отчеты ОБСЕ – десятки, а то и сотни взрывов ежедневно. Разве это режим тишины? Или наглая и циничная ложь, которую "зеленые" вешают на уши украинцам и своим западным кураторам? Ответ очевиден.

Представители непризнанных республик заявили, что к празднику Крещения готовы в одностороннем порядке освободить группу граждан Украины – "женщин, пожилых и страдающих тяжелыми заболеваниями лиц". Причем готовы они это сделать при посредничестве Виктора Медведчука, о чем написано в документе.

Данное заявление всерьез взбудоражило украинские власти. Так, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что готова содействовать возвращению украинцев, о которых шла речь в заявлении. Однако, ни Денисова, ни другие представители команды Зеленского не поняли одного: с ними вести переговоры не будут. А с Медведчуком – будут.

Так что, уважаемые "зеленые"? Пустите на родину граждан Украины? Или, чтобы насолить Медведчуку оставите их на оккупированной территории?

Уважаемые власть имущие. Решите уже, вам шашечки, или ехать. У вас два пути: кануть в лету в след за Порошенко, который делал все, что угодно, кроме достижения мира, или возвращать Донбасс в Украину, а Украину – на Донбасс, как предлагает Медведчук.

И сделать это можно только с его участием. А то с вами уже никто говорить не собирается.

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