Операция "Платиновая лиса": Как малоизвестная ошибка нацистов привела к проигрышу Германии во Второй мировой войне

Карельский фронт, полуостров Рыбачий, 1941 год Георгий Зельма/РИА Новости

В первые месяцы войны нацистская Германия совершила попытку захватить Мурманск, но потерпела неудачу. Планы гитлеровцев тогда сорвали две стрелковые дивизии и небольшой отряд кораблей Северного флота. Благодаря их отважным и умелым действиям Советский Союз сохранил контроль над ключевым портом.

Об этом пишет The National Interest.

Малоизвестный нацистский просчет, содействовавший поражению Германии во Второй мировой войне.

Главное: Берлин не сумел лишить Москву помощи союзников. Неспособность нацистов одолеть советские войска обрекла нацистов на поражение.

Советский военно-морской флот в годы Второй мировой войны больше всего запомнился мужественной, но обреченной обороной портовых городов Одессы и Севастополя в Крымском море (так в тексте — прим. перев.). Однако в северных широтах Заполярья советские боевые корабли оказали серьезное воздействие на ход войны уже в первые месяцы боевых действий с нацистской Германией. Разношерстный флот в составе эсминцев и сторожевых катеров при поддержке двух стойких стрелковых дивизий остановил наступление элитных горных войск Гитлера, сохранив жизненно важный путь снабжения, ведший из Англии и США.

В ноябре 1939 года Советский Союз напал на Финляндию, развязав Зимнюю войну. На начальном этапе этой продлившейся три месяца войны советские войска несли просто катастрофические потери, но в итоге Сталину удалось заставить финнов пойти на территориальные уступки. По иронии судьбы это заложило основы для немецко-финского альянса, который должна была предотвратить Зимняя война. Когда 22 июня 1941 года Гитлер начал сокрушительную операцию "Барбаросса", напав на Советский Союз, его войска, находившиеся на севере Норвегии, совершили марш через финскую территорию, чтобы захватить важные никелевые шахты в Петсамо.

Остатки советской 44-й дивизии после разгрома в сражении на Раатской дороге 9-й финской дивизией полковника Сииласвуо на дороге Раате—Суомуссалми wikipedia.org

Следующей целью была важная военно-морская база и город Мурманск, куда конвои из Британии могли доставлять грузы и оружие для оказавшегося в сложном положении Советского Союза. Надо сказать, что королевские ВМС почти сразу направили субмарины, эсминцы и авианосцы в арктический регион. Тем не менее, нацистское руководство не думало, что Советский Союз долго протянет, и поэтому выделило очень скромные силы и средства для захвата порта.

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Наступление возглавил командующий горным корпусом "Норвегия" генерал Эдуард Дитль. Его корпус состоял из двух ударных пехотных соединений из Австрии. Это были 2-я и 3-я горные дивизии, участвовавшие в польской и норвежской кампаниях. Вторая Тирольская дивизия была тесно связана со старой габсбургской аристократией, а третья была насквозь пропитана нацистской идеологией. Считалось, что эти легковооруженные соединения идеально подходят для ведения боевых действий в скалистой арктической тундре. Эти горные соединения получили на усиление 40-й и 211-й танковые батальоны, причем последний был оснащен 89 захваченными у французов средними танками S-35 "Сомуа" и легкими танками H-38 "Хочкис".

Проведя неделю на марше из норвежского Киркенеса до финской границы, немецкие горные стрелки 29 июня перешли в наступление, начав операцию под кодовым названием "Платиновая лиса". Они разгромили пулеметные батальоны 23-го укрепрайона. 3-я горная дивизия, имея в авангарде французские танки, захватила мост через реку Титовка, а действовавшая севернее 2-я горная дивизия сумела заблокировать полуостров Рыбачий, однако прорвать оборону на самом полуострове не смогла.

Егеря 3-й горнострелковой дивизии Вермахта переправляются через реку Титовка, 1941 год из открытых источников

Немецкие топографы на своих картах переоценили советскую дорожную сеть, и две немецкие дивизии столкнулись с тем, что солдаты должны переносить запасы на себе по усеянной камнями местности. Немецкие саперы израсходовали тонны взрывчатки, пытаясь проложить ровный путь по этой пустынной местности с ее лунным ландшафтом для колесной техники.

Вскоре немцы встретили упорное сопротивление на оборонительном рубеже вдоль реки Западная Лица, которое организовали 14-я и 52-я стрелковые дивизии, принимавшие участие в Зимней войне. Однако трем батальонам из состава 3-й горной дивизии 6 июля удалось захватить переправу через реку. Правда, вскоре они подверглись мощным контратакам и ударам с бреющего полета, которые нанесли истребители И-16.

Дитль собирался расширить плацдарм, когда узнал, что разношерстная советская морская группа в составе сторожевых кораблей и транспортов под командованием капитана 1 ранга И.Г. Платонова высадила два батальона десанта в губе Большая Западная Лица. В то время надводные корабли Северного флота состояли всего из восьми эсминцев, семи сторожевых катеров, пары минных тральщиков и торпедных катеров.

Дитль отложил наступление на неделю, поскольку его беспокоили слабые пути снабжения, и попросил подкрепление. Генерал получил полк пожилых финских солдат и пулеметный батальон, которые он поставил удерживать рубеж вдоль полуострова Рыбачий. А 2-я горная дивизия 13 июля перешла в наступление в южном направлении в сторону реки Западная Лица. Пять немецких эсминцев, приданных в поддержку наступающим войскам, уничтожили маленький советский конвой, после чего вернулись в Норвегию.

Однако непоколебимый капитан 1 ранга Платонов не испугался и продолжил свои смелые вылазки. В день начала нового немецкого наступления он как бы в насмешку над немцами высадил весь 352-й стрелковый полк из состава 14-й дивизии на западный берег реки Лица, который удерживали немцы. Его патрульный катер "Смерч", который в шутку прозвали линкор "Лица", дерзко подошел к занятому немцами берегу и вступил в дуэль с австрийской артиллерией.

Наступление Дитля было полностью сорвано, так как частям и подразделениям, которые должны были удерживать линию фронта, пришлось воевать с надоедливым советским десантом. Авиационные удары по Петсамо и Киркенесу с британских авианосцев "Фьюриос" и "Викториос" только усугубили хаос. Не добившись успеха, Дитль во второй раз отменил наступление. Немецкий плацдарм на Лице сократился до крошечного периметра. Немцам пришлось провести несколько кровопролитных боев за холмы и горы, чтобы очистить территорию от просочившихся советских войск. Но они имели весьма ограниченную оперативную ценность.

Наспех сколоченной из немецких и финских войск оперативной группе в начале августа наконец удалось отбросить 352-й полк от западного берега. Финские солдаты яростно палили из своих винтовок по платоновским кораблям, которые вывозили оставшихся в живых бойцов на противоположный берег.

Боевой дух горных стрелков в "герцогстве Лица", как они с горечью называли занятый район, упал ниже некуда. По Австрии поползли слухи, что альпийскую пехоту оставили погибать на мрачных утесах Заполярья. Дитль умолял Гитлера дать ему еще одну горную дивизию, чтобы захватить Мурманск. Его желание было удовлетворено, и он получил 6-ю горную дивизию и 9-й полк СС. Однако британские крейсера "Нигерия" и "Аврора" едва не уничтожили в открытом море один из транспортов, доставлявший горных стрелков. Их спас ценой собственной гибели эскортный корабль "Бремзе", который протаранили и раскололи надвое два британских корабля. Уже очень скоро подводные лодки британских ВМС и эскадрильи истребителей "Харрикейн" стали оказывать поддержку советскому ВМФ, действуя из Мурманска. Спустя неделю ВМС Германии объявили, что продолжать снабжение и перевозку войск по морю так далеко на восток слишком рискованно.

Немецкие солдаты из 6-й горной дивизии СС "Норд" переносят раненого из открытых источников

По этой причине 6-я горная дивизия прибыла только в октябре. Дитль решил провести конечное наступление 8 сентября, получив на усиление лишь полк СС и еще одно подразделение пожилых резервистов. Однако эсэсовцы своим фанатизмом не могли компенсировать слабую подготовку и неумение воевать, и их батальоны неоднократно беспорядочно отступали под натиском советских контратакующих войск. Немецким горным стрелкам все же удалось захватить несколько скалистых высот, где негде было укрыться, но и они были вынуждены отойти под ударами Полярной дивизии, в составе которой сражались ополченцы.

В итоге Дитль 19 сентября начал отводить свои войска на оборонительный рубеж по реке Западная Лица, прекратив попытки захватить Мурманск. Южнее параллельно проводилась операция "Полярная лиса", в ходе которой немцы едва не перерезали железную дорогу, соединявшую мурманский порт с основной территорией Советского Союза. Но в ноябре наступление остановилось, так как финны ослабили поддержку наступления из-за дипломатического давления союзников по антигитлеровской коалиции.

2-я и 3-я горные дивизии были выведены из района боевых действий, а советская 52-я дивизия за свои действия в ходе операции получила звание гвардейской. За следующие четыре года союзники доставили в СССР огромное количество предметов снабжения и военной техники, направляя конвои по опасному арктическому маршруту в Мурманск. Всего Советский Союз получил 5200 танков, 7400 самолетов, 4900 противотанковых орудий, а также миллионы боеприпасов и литров топлива.

Имевшие численное превосходство советские войска в первые месяцы операции "Барбаросса" терпели одно поражение за другим, однако двум советским стрелковым дивизиям, действовавшим в Заполярье, удалось отразить наступление немцев, обладавших почти равной силой. Это произошло не только благодаря их дисциплинированности и умелому командованию, но и из-за смелых действий британских ВМС, которые превосходили по силам советский Северный флот. А советские моряки, не имея ни единого крупного боевого корабля и настоящего десантного высадочного средства, воспользовались преимуществами своей мобильности в прибрежных водах и связали силы противника, действовавшего без надежных путей подвоза и эвакуации в условиях труднопроходимой местности. Маленький флот Платонова, состоявший из эсминцев и сторожевых катеров, внес огромный вклад в оборонительные действия советских войск против нацистской Германии.

Себастьен Роблин

Перевод: ИноСМИ