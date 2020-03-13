Ольшанская Новоселица: Вернуть землю селянам

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Предоставить право разорвать договор аренды земли – единственное правильное и возможное решение проблемы собственников земли села Ольшанская Новоселица Васильковского района Киевской области. Это право также является необходимым правом для всех селян-владельцев земли в Украине.

Ситуация, где необходимо такое право, не единична. Просто Ольшанская Новоселица – яркое выражение проблемы земельных отношений, их последствий и необходимости прогрессивных перемен.

Ольшанская Новоселица стала известной на всю страну благодаря битве за землю. Таких битв – десятки. Но, как и во всех земельных битвах, селяне, как правило, являются теми, кем манипулируют арендаторы и латифундисты, политики и бизнесмены, делая вид, что они не знают, кто именно является владельцами земли – селяне.

Распаевание колхозов предусматривало, что коллективные, кооперативные сельскохозяйственные предприятия, которые будут базироваться на новых организационных началах, новых земельных и имущественных отношениях, будут иметь наибольшую перспективу своего развития, и благодаря этому будут не только наделены индивидуальным имуществом бывшие колхозники, но и аграрная отрасль получит рост производительности труда и экономического развития.

Но произошло в стране другое. Сельская элита, создав новые сельскохозяйственные предприятия, "забыла" принять в состав учредителей, "рядовых" селян, отдав им почетное право быть обычными арендодателями.

СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) "Новоселицкий" арендует около 460 земельных участков у примерно 460 владельцев земли, что составляет общую площадь около 1100 гектаров. Вместо 460 учредителей (участников) кооператив имеет так называемую группу учредителей из 16 человек – сельскую элиту. СПК "Новоселицкий" является классическим арендатором земли и не является полноценным сельскохозяйственным производственным кооперативом – ни по смыслу и логике, ни по законодательству.

В земельном противостоянии в Ольшанской Новоселице есть две стороны. Обе хотят арендовать землю у селян. Воспользовавшись ситуацией внутри предприятия-арендатора СПК "Новоселицкий" и юридическими возможностями, одни арендаторы вытесняют других, другие защищаются – и, как результат, имеющееся противостояние арендаторов.

Конфликтность отношений между учредителями СПК "Новоселицкий" проявилось в избрании нового руководителя сформированной новым большинством учредителей кооператива со следующими экономическими и правовыми последствиями от противостояния. В результате – урожай не собран, деньги исчезли, владельцы земли остались без арендной платы.

А созданная новым большинством учредителей кооператива или лицами, которые стоят за этим новым большинством учредителей, новая структура в виде ООО "Новоселицкое" готова принимать в аренду землю от владельцев земли в с. Ольшанская Новоселица, предварительно расторгнув с ними договор аренды в СПК "Новоселицкий".

Владельцы земли могут согласиться на такую схему, опасаясь неоплатности за аренду земли, затягивание времени в судах и следствиях. Таким образом они изменят одних господ на других и им опять скажут: не менее 7 лет аренды, нарушив очередной раз конституционные права украинца – собственника земли.

В этой ситуации как экономически, так и социально теряют владельцы земли – селяне, превращенные в крепостных вместе с землей. И здесь уместно многовековое известное выражение: "Паны бьются (ругаются), а у крепостных (селян) чубы трещат".

То, что происходит в Ольшанской Новоселице, можно называть рейдерством или как-нибудь иначе, но факт остается фактом: у селян никто ничего не спросил, а только втянули их арендаторы в межусобное противостояние за право пользоваться их землей.

Хотя, по большому счету, селянину все равно, кто арендует землю, главное – своевременная высокая арендная плата, ибо селяне-собственники земли не принимают участия в распределении прибылей от обработки земли, как это должно было бы быть.

Решение проблемы в Ольшанской Новоселице должно происходить в интересах селян-собственников земли. А пока что все попытки прекратить конфликт касались решения проблемы в интересах одних или других арендаторов-учредителей, но безуспешно.

Такой ситуации не сложилось бы, если бы владельцами СПК "Новоселицкий" были все 460 арендодателей. И тогда это была бы настоящая кооперация с коллективной собственностью, справедливым распределением прибыли между селянами-собственниками земли, а у каждого селянина было бы право голоса в принятии решений – это фактически было бы Общество собственников земли.

Такому обществу не угрожало бы никакое рейдерство. Участники общества никогда бы не превратились в крепостных. В селе не было бы новоявленных господ и битых женщин и стариков, а все они были бы владельцы аграрного производства.

Если бы владельцы земли в Ольшанской Новоселице имели право расторгать договоры аренды земли, то и такой борьбы между арендаторами-основателями не было бы, а вместе с правом расторгать договоры аренды не было бы и рейдерства, и не нужен был бы закон против рейдерства. Само по себе рейдерство потеряло бы смысл – владелец земли мог бы прекращать арендные отношения, то, что является целью рейдеров.

Такое видение механизма в земельных отношениях, как право расторгать договор аренды по инициативе собственника земли, важно для всех владельцев земли. Это рыночный механизм в земельных отношениях, и с его применением, раскрепощением кардинально изменится ситуация с землей в стране: возрастет ценность земли, произойдет переход к самостоятельного хозяйствования и, как следствие, расширенное воспроизводство аграрной отрасли.

Владельцам земли в Ольшанской Новоселице, как и всем владельцам земли в Украине, необходимо осознавать, что они являются не только собственниками земли, но и должны стать собственниками аграрного производства и изменять порядок вещей, признавая себя главными в земельных отношениях.

Полноценная реализация прав селян как собственников земли и владельцев аграрного производства может быть реализована в Товариществе собственников земли, создавать которые я и предлагаю.

А депутатам нужно уже браться за комплексное решение земельной проблемы страны и не спорить, как лучше распродать земли украинского народа, а прислушиваться к моим предложениям из прогрессивных земельных отношений и делать то, что нужно селянам – иметь право расторгать договор аренды или эмфитевзиса.

Кроме того, для депутатов мною подготовлен проект Закона о прогрессивных земельных отношениях.

Основными тезисами такого Закона "О прогрессивных земельных отношениях" должны стать:

поддержка самостоятельного хозяйствования на собственной земле непосредственно или через участие в товариществах собственников земли;

предоставление селянам-собственникам земли права расторгать договоры пользования (аренда, эмфитевзис) принадлежащих им земельных участков на основании простого требования о досрочном расторжении договора;

финансовое обеспечение селян-собственников земли для возврата полученных авансовых платежей, которое может быть необходимым при досрочном расторжении договоров пользования земельным участком сельскохозяйственного назначения;

обязательный выкуп земельного участка органами местного самоуправления или органами государственной власти по цене, которая соответствует пятикратному размеру нормативно-денежной оценки (примерно 5 тыс. долларов за 1 гектар для чернозема);

кредитование собственников земли в режиме потребительского кредитования за счет прямого государственного кредитования в одно-трехкратном размере нормативно-денежной оценки (примерно 3 тыс. долларов за 1 гектар для чернозема) для удовлетворения насущных потребительских нужд на условиях до 5% годовых;

кредитование граждан Украины за счет прямого государственного кредитования для покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения в сумме пятикратного размера нормативно-денежной оценки (примерно 5 тыс. долларов за 1 гектар) на условиях до 5% годовых;

кредитование в необходимом объеме товарищества собственников земли, которые создаются для самостоятельного хозяйствования на собственной земле, на условиях до 3% годовых;

помощь в возвращении незаконно отчужденных земельных участков их владельцам (во время действия запрета на отчуждение земли);

формирование государственной поддержки обьединения собственников земли в товариществах собственников земли, которые создаются для самостоятельного хозяйствования на земле;

приобретателями права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть исключительно физические лица с единственным гражданством государства Украина (гражданин Украины имеет право быть приобретателем только одного земельного участка сельскохозяйственного назначения) и органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Чтобы не быть голословным, предлагаю посмотреть предложенный мною разработанный проект Закона Украины "О прогрессивных земельных отношениях", пояснительную записку и сравнительную таблицу к проекту Закона. Также вместе с проектом Закона депутатам было отправлено и сопроводительное письмо о предложенным мною проекте как форму реализации народовластия, которого мы не дождались от них.

Также напоминаю, что при принятии законов от "слуг" (№2178-10, №2194) о так называемом рынке земли, продать землю собственник земли сможет только с разрешения арендатора, а значит, только арендатору и только на его условиях.

Роман Головин

Оригинал на сайте KV.