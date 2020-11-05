Олигархи снова начали делить между собой места в ОП, КМУ и ВРУ: Чем это закончится?

Из открытых источников

Президент Владимир Зеленский недавними решениями замкнул всю политическую власть в стране на себе, и трудно себе представить, с какими вызовами он столкнется в ближайшее время.

Об этом пишет Александр Гончаров на своей странице в Facebook.

Сегодня мне искренне жаль одного человека. Это Владимира Зеленского.

Именно сегодня он лично, без Офиса президента, Кабмина и Верховной Рады, замкнул на себя гигантскую систему государственного управления. Фактически система – это он. То, что сейчас происходит у нас - это гигантская драма человека, который волею судьбы вынужден персонифицировать собой всю украинскую власть.

Если говорить начистоту, то в эти дни в украинской политике, как на войне. Удар следует мгновенно, молодой политик даже может его и не заметить. И на наших глазах открываются обстоятельства самых крупных предательств за большие деньги и высокие должности.

Кто и для чего устроил сейчас кадровую чехарду? Судите сами. Вчера с поста первого заместителя главы Офиса президента уволен Сергей Трофимов, и в этот же день 4 ноября на заседании Кабмина согласована отставка сразу трех руководителей ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях. Также в эту среду 226 народных депутатов подписали и передали в Конституционный суд заявление, в котором призывают 11 судей добровольно уйти в отставку.

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Всё в один день! Правда, еще недавно такое уже было у нас. Соответственно, вызовы, с которыми Зеленский столкнется уже в ближайшее время, даже трудно себе представить, насколько тяжелыми они будут. Поэтому многое будет зависеть от того, какой Президенту навяжут олигархи новый состав менеджмента этой политической системы.

К сожалению, сейчас нет идеологических основ для споров, т.к. практически во всех перепалках на ТВ торчат "уши" коммерческих интересов. Но вот что точно запомнили навсегда наши олигархи и политические лидеры, так это крылатую фразу, которую приписывают сэру Эрнесту О́ппенгеймеру, основателю и управляющему алмазодобывающей компании De Beers: "Не думай о бедных, а то не станешь богатым".

Поэтому в условиях политического кризиса олигархи будут и дальше делить сферы влияния в различных отраслях украинской экономики и самые прибыльные источники доходов в политике. Именно это узкое сообщество самых богатых людей Украины, по сути, может считаться высшим центром управления в стране, а не ОП, Кабмин или Рада. Эта схема работает до сих пор.

Не сомневаюсь, Владимир Зеленский это хорошо знает: де-юре власть у него, де-факто - у олигархов.

Александр Гончаров