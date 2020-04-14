"Ольха-М": "Ракетный щит" Украины

Испытания реактивных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р" Минобороны Украины

Новую ракету украинских конструкторов "Ольха-М" сейчас испытывают, и ее уже ждут в войсках. Почему это оружие называют потенциально мощнейшем в "сухопутке" украинской армии и что может помешать закончить проект?

Корреспонденты проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии" посидели за рулем тягача пусковой установки комплекса накануне последних испытаний и рассказывают о своих впечатлениях.

Украина в очередной раз успешно испытала украинскую реактивную систему залпового огня. За три недели до этого запуска "Донбасс Реалии" увидели, как комплекс готовят к испытаниям.

Пусковая установка "Ольхи-М" – это МАЗ-543, машина еще для советского комплекса "Смерч".

Изначально проект был глубокой модернизацией "Смерча", с запуском ракет до 70 километров. Но теперь в Украине фактически создается новый комплекс.

"Ольха" уже на вооружении ВСУ, и ракеты поступают в войска. А для "Ольхи-М", которую пока испытывают, дальность поражения целей увеличена до 120 километров.

"Испытывали, пробовали все, потом внедряли эти новшества в аппаратуру, в машину, в ракету. Ракета сначала вообще как "болванка" летела, потом внедрили туда управление импульсными двигателями на активном участке траектории", – отмечает начальник цеха Шепетовского ремонтного завода Дмитрий Мартынюк.

Он побывал более чем на десяти испытаниях. Сначала "Ольхи", теперь "Ольхи-М". Шепетовский ремонтный завод к пуску готовит саму машину. Здесь устанавливают кабельное оборудование, аппаратуру, которая отвечает за навигацию и пуск ракеты.

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"Ольха" – это продукт конструкторского бюро "Луч", но в целом в проекте принимают участие около 15 украинских предприятий.

"Вы видите, когда ракета вылетает, в носовой части срабатывают импульсные двигатели, которые корректируют траекторию. Потом ракета летит по баллистической траектории, то есть она неуправляема. Управляемой она становится на конечном этапе своего движения, на конечном этапе траектории. Там выстреливаются аэродинамические рули, которые направляют ее именно на этот нужный нам объект, и вы знаете, что погрешности практически минимальные", – добавляет Дмитрий Мартынюк.

Официально заявлено, что отклонения могут быть не более чем 30 метров. Но по факту испытаний они еще меньше. К тому же "Ольха" позволяет наводить каждую из 12 ракет в установке на отдельную цель.

"Отдельное наведение ракет на конечном этапе полета позволяет поражать не площадные цели, как в советских системах, то есть там километр на километр какой-то квадрат или какую-то лесополосу, а поражать конкретно определенные цели. У вас есть блокпост, вам нужно его уничтожить, вы наводите каждую ракету отдельно, например, на боевую машину пехоты, на командный пункт. Плюс - мы фактически получим возможность высокоточным оружием простреливать с безопасного расстояния любую территорию временно оккупированной Донецкой и Луганской области", – говорит председатель правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут. "Ольха-М" должна стать мощным оружием Сухопутных войск ВСУ. Сейчас на расстояние 120 километров способны лететь ракеты "Точка-У". Но они уже устарели и практически исчерпали свой ресурс. Да и отклонение от цели у "Точки" может составлять 250 метров. "Это, конечно, важная вещь – то, что появится система с дальностью 110–130 километров, но на самом деле этого мало. Даже если посмотреть на соседние страны, та же Беларусь имеет "Полонез". Пусть он китайский, но это 300 километров. Большой вопрос, как быстро мы сможем создать определенный запас ракет "Тополь-М". Если ориентироваться на "Ольху", то это десятки лет наверное надо будет, чтобы накопить соответствующий боеприпас. В сравнении с Россией, например, до 2027 года уже подписаны контракты, то есть на все действие нынешней программы перевооружения до 2027 года подписан контракт, в том числе на поставку боеприпасов "Смерча" и "Торнадо-С" – модернизированной версии "Смерча", – отмечает главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Завершение разработки "Ольха-М" – до конца года Судя по официальным сообщениям, в прошлом году ВСУ купили 100 ракет "Ольха" с дальностью до 70 километров, а в этом году – еще 28. В ходе масштабных боевых действий, по словам экспертов, сотни ракет понадобятся ежесуточно. Проблема не только в запасе боеприпасов, но и с целеуказаниями для такого комплекса – чтобы в режиме реального времени обнаружить цель, передать координаты, корректировать огонь и подтверждать его эффективность. "Ну, хорошо, есть "Байрактары", хорошо, есть там все, дальше развивают этот дрон PD-1, который уже тоже может там за 100 километров работать. Ну еще могут спецназовцы – и все. Это на самом деле очень мало", – убежден Николай Белесков. Завершить разработку "Ольхи-М", а также ракеты "Нептун" в Минобороны планировали до конца года. Гособоронзаказ утвердили в конце февраля, но пока даже последние испытания провели за деньги прошлого года, сообщали в СМИ. "Все зависит от того, что будет вообще с бюджетом страны летом, например. Учитывая то, что у нас в начале года было некоторое недовыполнение, и сейчас нас ожидает огромный экономический кризис… Запланировано вроде все окей, но по факту может получиться, что денег просто не будет в стране, потому что экономика просядет минус 10% от ВВП", – предполагает председатель правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут. Согласно данным Минобороны, в 2020 году они планируют закупить около трех тысяч ракетных комплексов и ракет к ним почти на два с половиной миллиарда гривен.

Ярослав Кречко