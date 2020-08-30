Офис президента руками КС ударил по Национальному антикоррупционному бюро

Артем Сытник Фото из открытых источников

Офис президента Украины повлиял на решение Конституционного суда признать неконституацийним назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как это было, кто заказал и какие последствия, рассказал Юрий Бутусов изданию Цензор.НЕТ.

По данным источника Цензор.НЕТ, близкого к НАБУ, голосование Конституционного суда по признанию неконституционным назначения директора НАБУ Артема Сытника не могло обойтись без влияния со стороны Офиса президента. Еще утром 28 августа в КС было всего 6 голосов против НАБУ, но через несколько часов, 10 судей КС проголосовали за признание приказа о назначении Сытника директором НАБУ неконституционным.

Это стало частью кампании по смене руководства антикоррупционных органов, которую открыл Офис президента. То, как ведется эта кампания, говорит не о желании изменить методы работы, а о желании назначить на ключевые должности удобных людей, устранить контроль и прикрыть уголовные дела типа хищения средств "Приватбанка". Это не игра по правилам. Что указывает на давление ОП?

Напомню, представление о признании неконституционным указа президента Порошенко о назначении директором НАБУ Артема Сытника было направлено в Конституционный суд 20 мая. Его подписали 51 народный депутат Верховной Рады, во главе с "Слугой народа" Александром Дубинским, представляющим во фракции группу влияния Игоря Коломойского, и лидером пророссийской "Оппозиционной платформы" Виктором Медведчуком. Одновременно с этим представлением в Верховную Раду 28 апреля был подан законопроект об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. А 26 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о расследовании деятельности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Сейчас Холодницкий досрочно уволился, но Сытник уходить раньше времени не собирается. И вот КС в рекордные сроки рассмотрел обращение Дубинского, и вынес решение, которое откровенно попирает основы государства. Суд вмешался не в свою сферу ответственности, отменяя решение президента. Без политической поддержки КС не посмел бы действовать так бесцеремонно, как никогда себе еще не позволяли судьи.

Какие последствия решения Конституционного суда для НАБУ?

1. Сытник остается, его полномочия директора решение КС непосредственно не затрагивает. Все его действия за 5 лет не будут пересматривать, но что касается будущего - открыта правовая коллизия. То есть его назначили якобы с нарушением процедуры, но при этом любые документы, которые Сытник подписывал, сохранили свою секретность.

2. Однако политически это громкое решение будут использовать для дискредитации дальнейших действий НАБУ, и возможно, других судебных решений, направленных на блокирование работы бюро.

3. Конституционный суд сам нарушил законы де-факто, вторгнувшись не в свою сферу ответственности в государстве.

4. Наши западные партнеры, и прежде всего США, которые многим помогали в создании НАБУ, получили наглядное свидетельство, что ключевыми игроками украинской политики являются олигархи, государство самоустраняется и не контролирует беспредел в КС.

5. Дело о подозрении семи судьям Окружного административного суда, которое открыло НАБУ, требует максимального освещения и информационной поддержки. Кланы в судебной власти открыто противодействуют антикоррупционному расследованию по ОАСКу. Атаку в КС можно рассматривать и как прямую угрозу блокировать расследование по скандальному судье Вовку и его подельникам. То, как цинично используются суды в борьбе с расследованиями, показывает глубину деградации нашего правосудия.

Юрий Бутусов