"Очередной пиар господина Ермака": В "ЛНР" отреагировали на заявление Ермака об обмене пленными

Процесс обмена удерживаемыми Офис президента

Оригинал на странице Facebook Владислава Мулыка

В недавнем интервью Reuters глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об обмене пленными в ближайшие недели. Тогда же Ермак и назвал конкретные цифры – обменивать будут "сто на сто", и весь процесс уже, вроде как, согласован через ОБСЕ. Однако в "ЛНР" такую инициативу назвали очередной попыткой Ермака показать свою значимость в переговорном процессе и неудачной попыткой пиара.

"Это очередной пиар господина Ермака и попытка поднять себе рейтинг, и попытка показать свою значимость в переговорном процессе. Ермак в информационное поле выдает желаемое за действительное", - заявила руководитель рабочей группы "ЛНР" по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

По ее словам, официальной информации об удержании людей, которых разыскивают "республики" , до сих пор не поступало.

"В настоящий момент мы наблюдаем театр абсурда в переговорном процессе между республиками и Украиной", - считает Кобцева, обвиняя в нерабочем координационном процессе именно украинскую сторону.

В свою очередь Родион Мирошник, представитель "ЛНР" в политической группе в Минске считает, что доминирование Киева в переговорах по Донбассу видит только Ермак.

"Можно ли считать победой провальную для Ермака встречу в Берлине на уровне советников H4, после чего Дмитрий Козак отказался вести диалог с Ермаком, как с несостоятельным партнером, а западные партнеры H4 оценили украинскую позицию сдержанно, но скорее негативно", - подчеркивает Мирошник и отмечает, что после полугода упорства Киев принудили подписать "допмеры" по прекращению огня и пойти на уступки "республикам" по открытию новых КПВВ в Золотом и Счастье.



Владислав Мулык