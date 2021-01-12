Обуздать НЛО: Все про космическую разведку США
Из-за необходимости противостоять новым вызовам в сфере безопасности, в частности, с возможными атаками на американские спутники со стороны китайцев и россиян, в США были созданы Космические войска. Что они из себя представляют и чем будут заниматься?
Об этом пишет Defense Express.
Космические войска США стали 18-м членом разведывательного сообщества.
Вхождение Космических войск в разведывательное сообщество США было официально оформлено на церемонии, которая состоялась в минувшую пятницу на секретном объекте в Бетесде, штат Мэриленд. Они будут обеспечивать защиту космических систем США от противоспутникового оружия КНР и РФ.
Космические войска США 8 января с. г. официально стали 18-м членом разведывательного сообщества США.
"Сегодня мы приветствуем космические силы в разведывательном сообществе", - заявил директор Национальной разведки Джон Ратклиф в своем пресс-релизе в этот день.
Генерал Джон Раймонд, руководитель космических операций США, в свою очередь отметил: "Это является важной вехой, четким утверждением, что Америка стремится к безопасному и доступному космическому домену. Наше партнерство обеспечит, чтобы Космические войска и нация всегда оставались выше любой угрозы".
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Джон Рэймонд также заявил, что в интересах поддержки разведывательного сообщества теперь будет работать подразделение разведки, наблюдения и рекогносцировки Космических войск США (United States Space Force Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Enterprise). Новая служба будет сосредоточена на ведении технической разведки в интересах защиты космических систем от противоспутникового оружия, разрабатываемого Китаем и РФ.
В комментарии американскому специализированному изданию Defense One чиновник подчеркнул, что этот шаг является более чем символичным - космические возможности россиян, китайцев и других стран растут так же быстро, как и зависимость США от космоса.
21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране Космических войск. В качестве одной из причин их создания он указал необходимость противостоять новому вызову безопасности страны, в частности, тому, что связан с возможными атаками на американские спутники со стороны китайцев и россиян.
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В разведывательное сообщество США, кроме космических сил США, также входят:
- - Центральное разведывательное управление,
- - Бюро разведки и исследований, а также дипломатическая служба безопасности США Государственного департамента США;
- - Управление контртеррористической и финансовой разведки Министерства финансов США;
- - Разведывательное управление Министерства обороны США;
- - Агентство национальной безопасности;
- - Разведывательное управление армии США;
- - Разведывательное управление ВВС США;
- - Разведывательное управление ВМС США;
- - Разведывательное управление Корпуса морской пехоты США;
- - Национальное агентство геопространственной разведки США;
- - Национальное управление военно-космической разведки США;
- - Управление разведки и контрразведки Министерства энергетики США;
- - Управление разведки и анализа и Разведывательное управление Береговой охраны США Министерства внутренней безопасности;
- - ФБР США и Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.
Космические войска - это самый молодой, шестой вид вооруженных сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве. Они были основаны 20 декабря 2019 года. Согласно закону о Космических войсках, они будут организованы, обучены и оснащены для обеспечения свободы функционирования Соединенных Штатов в космосе и проведения неотложных или длительных космических операций.
К их обязанностям относятся защита интересов США и сдерживание актов агрессии путем проведения операций в космосе.
В середине декабря 2020 года состоялась презентация официального названия военнослужащих этого нового вида ВС США. Ее официально объявил лично вице-президент США Майкл Пенс во время празднования первой годовщины со дня создания Космических войск США.
На страже космоса в США будут стоять "Guardians", или на русском "стражи". Именно так будут называть всех, кто причислен к космическим силам (Space Force, USSF). Их сразу же полушутя назвали "Стражами галактики".
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Ранее издание TheDrive отметило сходство эмблем Космических войск США и вымышленной организации Starfleet (Звездный флот), которая объединяет вооруженные силы, научно-исследовательскую и дипломатическую функции, из фантастического сериала Star Trek.
Напомним, что Defense Express ранее опубликовал серию материалов, касающихся использования космоса в военных целях. В частности наши читатели могут узнать о космическом противостоянии между странами мира, военно-космических проектах Китая, об особенностях ведения космической разведки, роли глобальных навигационных систем в современных военных конфликтах, а также о том, какой может быть война в космосе в современном мире.
Валерий Рябых