Обуздать НЛО: Все про космическую разведку США

В мае 2020 года в Белом доме состоялось представление нового флага Космических войск США Фото из открытых источников

Из-за необходимости противостоять новым вызовам в сфере безопасности, в частности, с возможными атаками на американские спутники со стороны китайцев и россиян, в США были созданы Космические войска. Что они из себя представляют и чем будут заниматься?

Об этом пишет Defense Express.

Космические войска США стали 18-м членом разведывательного сообщества.

Вхождение Космических войск в разведывательное сообщество США было официально оформлено на церемонии, которая состоялась в минувшую пятницу на секретном объекте в Бетесде, штат Мэриленд. Они будут обеспечивать защиту космических систем США от противоспутникового оружия КНР и РФ.

Космические войска США 8 января с. г. официально стали 18-м членом разведывательного сообщества США.

"Сегодня мы приветствуем космические силы в разведывательном сообществе", - заявил директор Национальной разведки Джон Ратклиф в своем пресс-релизе в этот день.

Пока неизвестно будет ли применяться X-37B для того, чтобы противостоять средствам космической борьбы противника, в том числе для их физического захвата, но его характеристики и чрезвычайно приспособленный отсек полезной нагрузки, что похож на грузовик с манипулятором, может быть очень полезным для реализации экспериментальных концепций в этом отношении Фото из открытых источников

Генерал Джон Раймонд, руководитель космических операций США, в свою очередь отметил: "Это является важной вехой, четким утверждением, что Америка стремится к безопасному и доступному космическому домену. Наше партнерство обеспечит, чтобы Космические войска и нация всегда оставались выше любой угрозы".

Новости по теме: Космическая гонка США и Китая набирает обороты: Господство в космосе стало вопросом жизни и смерти

Генерал Джон Раймонд, руководитель космических операций США Фото из открытых источников

Джон Рэймонд также заявил, что в интересах поддержки разведывательного сообщества теперь будет работать подразделение разведки, наблюдения и рекогносцировки Космических войск США (United States Space Force Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Enterprise). Новая служба будет сосредоточена на ведении технической разведки в интересах защиты космических систем от противоспутникового оружия, разрабатываемого Китаем и РФ.

Инфографика Разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, представляет, как одни спутники могут быть атакованы другими Фото из открытых источников

В комментарии американскому специализированному изданию Defense One чиновник подчеркнул, что этот шаг является более чем символичным - космические возможности россиян, китайцев и других стран растут так же быстро, как и зависимость США от космоса.

21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране Космических войск. В качестве одной из причин их создания он указал необходимость противостоять новому вызову безопасности страны, в частности, тому, что связан с возможными атаками на американские спутники со стороны китайцев и россиян.

Новости по теме: Звездные войны за овладение космосом: Луна станет плацдармом для американской военной стратегии?

21 декабря 2019 года Президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране Космических войск, обосновывая это возможными атаками на американские спутники со стороны китайцев и россиян Фото из открытых источников

В разведывательное сообщество США, кроме космических сил США, также входят:

- Центральное разведывательное управление,

- Бюро разведки и исследований, а также дипломатическая служба безопасности США Государственного департамента США;

- Управление контртеррористической и финансовой разведки Министерства финансов США;

- Разведывательное управление Министерства обороны США;

- Агентство национальной безопасности;

- Разведывательное управление армии США;

- Разведывательное управление ВВС США;

- Разведывательное управление ВМС США;

- Разведывательное управление Корпуса морской пехоты США;

- Национальное агентство геопространственной разведки США;

- Национальное управление военно-космической разведки США;

- Управление разведки и контрразведки Министерства энергетики США;

- Управление разведки и анализа и Разведывательное управление Береговой охраны США Министерства внутренней безопасности;

- ФБР США и Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

Герб разведывательного сообщества США wikipedia.org

Космические войска - это самый молодой, шестой вид вооруженных сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве. Они были основаны 20 декабря 2019 года. Согласно закону о Космических войсках, они будут организованы, обучены и оснащены для обеспечения свободы функционирования Соединенных Штатов в космосе и проведения неотложных или длительных космических операций.

Герб Космических войск США wikipedia.org

К их обязанностям относятся защита интересов США и сдерживание актов агрессии путем проведения операций в космосе.

Структура и задачи командования космических операций США Фото из открытых источников

В середине декабря 2020 года состоялась презентация официального названия военнослужащих этого нового вида ВС США. Ее официально объявил лично вице-президент США Майкл Пенс во время празднования первой годовщины со дня создания Космических войск США.

На страже космоса в США будут стоять "Guardians", или на русском "стражи". Именно так будут называть всех, кто причислен к космическим силам (Space Force, USSF). Их сразу же полушутя назвали "Стражами галактики".

Новости по теме: Войны недалекого будущего, или Космос как полигон борьбы за мировое господство

Лого, которое сообщает, что персонал космических сил будет называться "стражами" Air Force Staff Sgt. James Richardson

Ранее издание TheDrive отметило сходство эмблем Космических войск США и вымышленной организации Starfleet (Звездный флот), которая объединяет вооруженные силы, научно-исследовательскую и дипломатическую функции, из фантастического сериала Star Trek.

Напомним, что Defense Express ранее опубликовал серию материалов, касающихся использования космоса в военных целях. В частности наши читатели могут узнать о космическом противостоянии между странами мира, военно-космических проектах Китая, об особенностях ведения космической разведки, роли глобальных навигационных систем в современных военных конфликтах, а также о том, какой может быть война в космосе в современном мире.

Валерий Рябых