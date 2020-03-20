Обращение наместника Свято-Покровского Голосеевского монастыря епископа Исаакия к прихожанам

Свято-Покровский мужской монастырь Фото из открытых источников

Дорогие братья и сестры!

Наша Святая Церковь на протяжении веков считает, что для исцеления любой болезни верующим нужно излечить источник этой болезни, которым является грех.

А для этого нам необходимо усилить домашнюю молитву, а особенно церковную; исповедоваться, искренне покаяться, приступить к принятию Святых Христовых Таин для исцеления души и тела. Аминь.

Наместник монастыря Епископ Исаакий

Оригинал на сайте Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря.