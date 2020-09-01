Обострение в Восточном Средиземноморье: Греческий военный десант у берегов Турции
Греки высадили военный десант на остров Кастелоризо, что в 2 км от берегов Турции. По соглашениям двух стран, этот остров должен быть демилитаризован. Соответственно, для Анкары высадка греческих войск - это вызов и провокация.
Оригинал в Telegram-канале "UIF".
Ситуация в Восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией обостряется
Внеочередное заседание глав МИД стран-членов ЕС ситуацию не изменило. Под напором Греции, страны согласовали список санкций против Турции, но дали им время до конца сентября.
Анкара этот ультиматум уже отвергла, и заявила, что будет защищать свои суверенные права и свою территорию.
В игру включилась Франция. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что начертил в Восточном Средиземноморье свои "красные линии", и применит силу, если Турция их пересечет. Что за "красные линии", мы точно не знаем, как и то, являются ли его слова блефом на публику, или же реальной угрозой применения военной силы.
Греция, Турция, Франция, Египет и США — все усилили свое военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье.
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В самой Турции тоже звучат боевые барабаны и грозные заявления. Вице-президент Фуат Октай вчера предупредил Грецию не расширять зону своего "территориального мира" с 6 до 12 миль в Ионическом море, иначе Анкара воспримет это как "повод для войны". В Афинах уже заявили, что намерены это сделать так или иначе, и расширить охват своей потенциальной исключительной экономической зоны к берегам Турции.
Кроме того, готовится подписание между Грецией и Кипром договора о делимитации морских границ — такого же, какой они подписали с Египтом, а позже с Италией, против чего выступила Турция, которая имеет аналогичное соглашение с триполийским правительством в Ливии.
Главные риски, которые несет эта ситуация, следующие:
- Милитаризация Восточного Средиземноморья.
- Угроза для международных торговых путей из Черного моря.
- Дестабилизация Балкан и размораживание конфликта на Кипре.
- Эрозия и без того ослабленной европейской архитектуры безопасности.
Илия Куса