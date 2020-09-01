Обострение в Восточном Средиземноморье: Греческий военный десант у берегов Турции

Греки тайно высадили военный десант на остров Кастелоризо в 2 км от берегов Турции в спорных районах Восточного Средиземноморья из открытых источников

Греки высадили военный десант на остров Кастелоризо, что в 2 км от берегов Турции. По соглашениям двух стран, этот остров должен быть демилитаризован. Соответственно, для Анкары высадка греческих войск - это вызов и провокация.

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Ситуация в Восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией обостряется

Внеочередное заседание глав МИД стран-членов ЕС ситуацию не изменило. Под напором Греции, страны согласовали список санкций против Турции, но дали им время до конца сентября.

Анкара этот ультиматум уже отвергла, и заявила, что будет защищать свои суверенные права и свою территорию.

В игру включилась Франция. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что начертил в Восточном Средиземноморье свои "красные линии", и применит силу, если Турция их пересечет. Что за "красные линии", мы точно не знаем, как и то, являются ли его слова блефом на публику, или же реальной угрозой применения военной силы.

Греция, Турция, Франция, Египет и США — все усилили свое военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье.

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В самой Турции тоже звучат боевые барабаны и грозные заявления. Вице-президент Фуат Октай вчера предупредил Грецию не расширять зону своего "территориального мира" с 6 до 12 миль в Ионическом море, иначе Анкара воспримет это как "повод для войны". В Афинах уже заявили, что намерены это сделать так или иначе, и расширить охват своей потенциальной исключительной экономической зоны к берегам Турции.

Кроме того, готовится подписание между Грецией и Кипром договора о делимитации морских границ — такого же, какой они подписали с Египтом, а позже с Италией, против чего выступила Турция, которая имеет аналогичное соглашение с триполийским правительством в Ливии.

Главные риски, которые несет эта ситуация, следующие:

Милитаризация Восточного Средиземноморья. Угроза для международных торговых путей из Черного моря. Дестабилизация Балкан и размораживание конфликта на Кипре. Эрозия и без того ослабленной европейской архитектуры безопасности.

Илия Куса