Обострение армянско-азербайджанского конфликта: Война глазами местных СМИ

Конфликт между Арменией и Азербайджаном Фото из открытых источников

Сегодня между Арменией и Азербайджаном вновь вспыхнул конфликт в Нагорном Карабахе (Арцах). Разгорается военное противостояние, обе стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий. Вот что пишут СМИ Азербайджана и Армении.

Об этом пишет ИноСМИ.

С раннего утра 27 сентября населенные пункты, а также воинские части Карабаха подверглись интенсивному артобстрелу с азербайджанской стороны. Затем мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном, южном и юго-восточном направлениях. На данный момент подразделения карабахской армии ведут бои, отражая атаки противника.

СМИ Азербайджана

Азербайджанская армия в ходе контрнаступления освободила 4 селений оккупированного Физулинского района и 2 села Джебраильского района, — приводит сообщение Минобороны Азербайджана haqqin.az. В ходе успешной войсковой операции подразделения азербайджанской армии освободили селения Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Боюк Марджанлы и Рюзгар. Поздравляем с победой азербайджанский народ!!! Также в результате операции взята под контроль автомобильная дорога военного значения Варденис — Агдере, которая соединяет Армению с оккупированными территориями Азербайджана, добавляет издание.

Ситуация с армянско-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха всегда была и остается взрывоопасной, заявил в интервью "Зеркалу" эксперт по международному праву, выпускник Кембриджского и Гарвардского университетов по различным дисциплинам в области экономики и права Фархад Мирзоев. Основная проблема — это продолжающаяся оккупация территории одного суверенного государства со стороны вооруженных сил другого государства. Полагаю, оспаривать это никто не будет, а если таковые все-таки найдутся, то им достаточно будет взглянуть на четыре резолюции Совета Безопасности ООН (822, 85, 874 и 88), резолюции ПАСЕ, резолюции ЕС и дело Чирагова и других против Армении (Chiragov and others v Armenia), рассмотренное Европейским судом по правам человека. Россия одна из стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, играющая важную роль в регионе и является важным посредником в данном конфликте. Азербайджан и его общественность приветствовали недавние заявления министра иностранных дел РФ относительно срыва переговоров со стороны Армении и ее ответственности за эскалацию ситуации, а также необходимости деоккупации азербайджанских территорий. Кроме того, Россия абсолютно не заинтересована в наличии такого военного обострения у своих южных границ и между двумя своими стратегическими партнерами.

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Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Мы на справедливом пути. Наше дело правое. Мы победим! Карабах наш, Карабах — это Азербайджан!", цитирует президента Trend.az. "Азербайджан не прибегал ни к какой провокации. Азербайджан просто защищает свои интересы, поддерживает свою позицию и открыто проводит свою политику. Мы неоднократно заявляли, что Нагорный Карабах — исконная историческая азербайджанская земля, и это правда. Когда премьер-министр Армении говорит, что "Карабах — это Армения" — это ложь. Когда я говорю "Карабах — это Азербайджан", это правда".

СМИ Армении

МО Азербайджана заявил о "контрнаступлении", значит, наступление было спланировано, цитирует заявление МО Армении Lragir.am. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян пишет: Минобороны Азербайджана заявляет о "контрнаступлении", что говорит о том, что действия были заранее спланированы. Любой военный скажет, что планирование контрнаступательных действий требует многих недель подготовки. Спустя минуты после официальной информации об эскалации азербайджанские и турецкие СМИ стали публиковать информации, что говорит о заблаговременном планировании провокации со стороны Азербайджана.

Министерство обороны Армении опубликовало видео с подрывом бронетехники Азербайджана.

За несколько часов боевых действий против Арцаха ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, порядка 15 беспилотников, в том числе — ударных, 10 танков и боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Карабаха, пишет Znam.am.

Посредники Минской группы ОБЕ призывают прекратить столкновения в Нагорном Карабахе и возобновить переговоры. Об этом говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ — Игоря Попова от России, Стефана Висконти от Франции и Эндрю Шофера от США, передает Lragmir.ar. Попов, Висконти и Шофер призывают стороны конфликта принять все необходимые меры, чтобы стабилизировать остановку, и вновь повторяют, что в урегулировании конфликта нет альтернативы мирным переговорам.

Ответом международного сообщества на преступные действия Азербайджана станет признание фактической независимости Арцаха, цитирует Times.am заявление Нацсобрания непризнанной республики. "Считаем вооруженную агрессию Азербайджана очередным звеном в цепи массовых и систематических атак против населения Республики Арцах, осуществляемых азербайджанской стороной на протяжении всего конфликта как в мирное, так и в военное время, что международным правом квалифицируется как преступление против человечности".