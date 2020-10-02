НСЖУ призвал бойкотировать предвыборную "чернуху" и не распространять фейки

Национальный союз журналистов Украины обратился к журналистам с призывом бойкотировать "черный пиар" и не распространять фейки в период предвыборной кампании к местным выборам, которые состоятся 25 октября.

Об этом пишет Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.