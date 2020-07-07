Новый налог для селян: Плати за землю или отдай за бесценок

Потеряем землю – потеряем государство! agropravda.com

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №3131 депутатов от фракции "Слуга народа" и "Довира", который вводит новый налог для владельцев паев. Чего ожидать фермерам?

Об этом пишет Антон Поляков в своем Telegram-канале.

В очередной раз "слуги" народа обманывают людей

Ручной налоговый парламентский комитет поддержал законопроект 3131, который обязывает всех собственников земельных паев платить по полторы тысячи гривен за каждый гектар, независимо от того, как они его использовали и использовали ли вообще.

Таким образом, если вы имеете стандартный пай на 4 гектара, готовьтесь отдавать за него государству 6 тысяч гривен ежемесячно.

Нет средств содержать свою землю? Никого это не интересует - тогда отдавайте ее за бесценок латифундистам.

Вот такой у нас получается "зелёный" рынок земли.

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Антон Поляков